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Редкие исторические кадры СССР 1930-х годов. Фото

Редкие исторические кадры СССР 1930-х годов. ФотоСССР 1930-х на документальных фотографиях основоположника советского фоторепортажа Бориса Игнатовича

Борис Игнатович родился в белорусском городке Слуцк в 1899 году, передает Хроника.инфо со ссылкой на Культурологию.

Журналистскую курьеру он начал в 19 лет, а первым изданием, в котором он работал, была газета «Северо-Донецкий коммунист». Он снимал на фронтах гражданской войны, освещал там происходящее.

После войны обосновался в Москве, а позже переехал в Ленинград, где работал в юмористических журналах.

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И именно в северной столице он заинтересовался фотоискусством.

Редкие исторические кадры СССР 1930-х годов. Фото
Редкие исторические кадры СССР 1930-х годов. Фото
Редкие исторические кадры СССР 1930-х годов. Фото
Редкие исторические кадры СССР 1930-х годов. Фото
Редкие исторические кадры СССР 1930-х годов. Фото
Редкие исторические кадры СССР 1930-х годов. Фото
Редкие исторические кадры СССР 1930-х годов. Фото
Редкие исторические кадры СССР 1930-х годов. Фото
Редкие исторические кадры СССР 1930-х годов. Фото
Редкие исторические кадры СССР 1930-х годов. Фото
Редкие исторические кадры СССР 1930-х годов. Фото
Редкие исторические кадры СССР 1930-х годов. Фото
Редкие исторические кадры СССР 1930-х годов. Фото
Редкие исторические кадры СССР 1930-х годов. Фото
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 Теги: СССР, история

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