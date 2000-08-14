Редкие исторические кадры СССР 1930-х годов. Фото

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Незабываемые моменты из прошлого на снимках неизвестных фотографов

9 сентября 1855 года после тяжелейших боев завершилась 349-дневная оборона Севастополя.

Далее вас ждут редкие снимки, сделанные корреспондентом Ларри Барроузом во время войны во Вьетнаме.

Спасаясь от войны, десятки тысяч европейцев отправлялись через Средиземное море и селились в Египте, Палестине и Сирии.