Десять комфортабельных тюрем со всего мира. Фото

Здесь можно жить как на курорте.



Когда речь заходи о тюрьмах, воображение тут же рисует суровые условия с мрачными тесными камерами. Однако существует немало исправительных учреждений, которые выглядят как... санатории. Действительно, условия пребывания там преступников практически курортные, передает



1. Тюрьма на острове Бастой







Норвегия известна всему миру своими гуманными законами, а тюрьма на острове Бастой - настоящий рай, в который мечтают попасть опасные преступники со всего мира. Стоит отметить, что заявление о рае - вовсе не сарказм. Данное заведение действительно больше похоже на дорогой санаторий, нежели на место заключения особо опасных преступников, среди которых наркодилеры, убийцы, насильники и мошенники. В 2009 году закончился 10-летний эксперимент «вольного содержания» преступников, который увенчался успехом.



Что касается самой тюрьмы, то она занимает целый остров с великолепными пейзажами, расположенный в часе езды от Осло, и представляет собой уютные деревянные домики с отдельными комнатами, в которых проживают 115 заключенных. Никакой колючей проволоки, строгих надзирателей и собак, а главным условием исправления является труд с 8:30 до 15:30. За свою работу заключенные получают 10 долларов, которые могут потратить в местном магазине. В остальное время «постояльцы» могут свободно перемещаться по острову, заниматься спортом, творчеством, отдыхать или посещать психолога.



2. Лузира в Кампале (Уганда)







Тюрьма строгого режима в Кампале ориентирована на социализацию заключенных. Все преступники проживают в уютных комнатах, отличающихся от привычного представления о тюремных камерах. Тут заключенные занимаются садоводством, уборкой, готовкой, а многие даже получают образование. Агрессивное поведение сокамерников здесь скорее исключение, чем правило.



3. Тюрьма Халден в Норвегии







Тюрьма Халден находится в окружении 30 гектаров леса и является еще одним курортом для опасных преступников Норвегии. Здания тюрьмы построены в 2010 году, а обстановка внутри позволяет имитировать жизнь вне заключения. Каждый злоумышленник, а сидят тут люди, осужденные за тяжкие преступления, имеет собственную комнату с холодильником и телевизором. Он может пользоваться общей кухней и раз в неделю посещать супермаркет на территории.



В дневное время постояльцы тюрьмы, могут работать, получая заработную плату в размере 9 долларов, заниматься спортом, гулять в лесу или заниматься музыкой. Каждый преступник здесь имеет право на три разговора с родными в неделю и продолжительное свидание в отдельном домике. Стоит отметить, что несмотря на гуманные законы, за все время существования тюрьмы Халден серьезных конфликтов, драк, нападения на охранников или побегов зафиксировано не было.



4. Ономити в Японии







Несмотря на всю жестокость японских тюрем, есть среди них и те, которые кардинально отличаются своим укладом. Например, тюрьма для пожилых людей в Ономити. Тут для заключенных предусмотрены опрятные общие камеры, мягкая еда и медикаменты. Здание тюрьмы оборудовано перилами и пандусами для передвижений. Свободное время заключенные могут проводить за чтением, вязанием или шитьем. Одним словом, в тюрьме Ономити, в отличие от других японских колоний, старики, совершившие злодеяние, могут жить обычной жизнью пожилого человека.



5. Арануэс в Испании







Светлые комнатки с изображениями мультяшных персонажей на стенах - не что иное, как тюрьма Арануэс в Испании. В этой тюрьме отбывают заключение люди, имеющие малолетних детей, беременные женщины, а также новоиспеченные родители. Власти тюрьмы уверены, что даже срок за преступление не должен рушить семьи и подвергать страданиям детей. В Аранхуэс есть отдельные комнаты для свиданий с семьями, комнаты матери и ребенка, где женщины проживают вместе с маленькими детьми, а также аккуратные общие камеры. Тем, кто отбывает наказание вместе с ребенком, положено хорошее питание, длительные прогулки, работа с психологами и другие развлечения, необходимые для нормального развития детей.



6. Женская тюрьма в Колумбии







Фотографии камер этой колонии в Сан-Диего больше похожи на снимки из университетского общежития. Однако это женская тюрьма, где заключенные женщины получают шанс исправиться и реализовать себя в дальнейшей жизни. Каждый вечер осужденные выходят за пределы исправительного учреждения, дабы поработать барменом, посудомойкой или помощницей повара.



7. Тюрьма Norgerhaven в Нидерландах







Для начала стоит отметить, что уровень преступности в Нидерландах настолько низок, что большинство камер в тюрьмах постоянно пустуют. Дабы заполнить эту пустоту, туда иногда направляют преступников из Норвегии. Все камеры в тюрьме одиночные и хорошо меблированные. В небольших комнатах заключенных ждет кровать, письменный стол, холодильник, телевизор и небольшой санузел.



8. Мужская тюрьма в Осло







Мужская тюрьма находится прямо в центре города, недалеко от мечети. В тюрьме пребывают как осужденные, так и те, кто ждет приговора, всего 243 человека. Все здание тюрьмы больше похоже на современный развлекательный центр: стильные интерьеры без излишеств, ковры, мягкая мебель, настольные игры и другие атрибуты, которые создают атмосферу уюта и тепла. Все камеры одиночные и напоминают неплохой номер в отеле. При тюрьме работают профессиональные психологи, которые помогают избавиться от комплексов и разного рода зависимостей, олимпийские чемпионы следят за физической формой преступников, проводят занятия по гимнастике и йоге.



9. Otago Corrections Facility в Милберне







Обстановка в тюрьме Otago ничем не уступает хорошему отелю. Заключенные этого исправительного заведения передвигаются по полам с подогревом, пользуются спортзалом, библиотекой и услугами реабилитолога. Кроме того, все они живут в одиночных номерах с комфортабельными кроватями и письменными столами.



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10. Центр правосудия Леобен, Австрия







Здание этой тюрьмы - настоящий шедевр архитектуры. Для заключенных тут оборудованы комфортабельные камеры со всем необходимым для обычной жизни. На территории тюрьмы есть теннисные столы, спортивный зал и библиотека, открытые для посещения в любое время суток. Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Когда речь заходи о тюрьмах, воображение тут же рисует суровые условия с мрачными тесными камерами. Однако существует немало исправительных учреждений, которые выглядят как... санатории. Действительно, условия пребывания там преступников практически курортные, передает Хроника.инфо со ссылкой на novate Норвегия известна всему миру своими гуманными законами, а тюрьма на острове Бастой - настоящий рай, в который мечтают попасть опасные преступники со всего мира. Стоит отметить, что заявление о рае - вовсе не сарказм. Данное заведение действительно больше похоже на дорогой санаторий, нежели на место заключения особо опасных преступников, среди которых наркодилеры, убийцы, насильники и мошенники. В 2009 году закончился 10-летний эксперимент «вольного содержания» преступников, который увенчался успехом.Что касается самой тюрьмы, то она занимает целый остров с великолепными пейзажами, расположенный в часе езды от Осло, и представляет собой уютные деревянные домики с отдельными комнатами, в которых проживают 115 заключенных. Никакой колючей проволоки, строгих надзирателей и собак, а главным условием исправления является труд с 8:30 до 15:30. За свою работу заключенные получают 10 долларов, которые могут потратить в местном магазине. В остальное время «постояльцы» могут свободно перемещаться по острову, заниматься спортом, творчеством, отдыхать или посещать психолога.Тюрьма строгого режима в Кампале ориентирована на социализацию заключенных. Все преступники проживают в уютных комнатах, отличающихся от привычного представления о тюремных камерах. Тут заключенные занимаются садоводством, уборкой, готовкой, а многие даже получают образование. Агрессивное поведение сокамерников здесь скорее исключение, чем правило.Тюрьма Халден находится в окружении 30 гектаров леса и является еще одним курортом для опасных преступников Норвегии. Здания тюрьмы построены в 2010 году, а обстановка внутри позволяет имитировать жизнь вне заключения. Каждый злоумышленник, а сидят тут люди, осужденные за тяжкие преступления, имеет собственную комнату с холодильником и телевизором. Он может пользоваться общей кухней и раз в неделю посещать супермаркет на территории.В дневное время постояльцы тюрьмы, могут работать, получая заработную плату в размере 9 долларов, заниматься спортом, гулять в лесу или заниматься музыкой. Каждый преступник здесь имеет право на три разговора с родными в неделю и продолжительное свидание в отдельном домике. Стоит отметить, что несмотря на гуманные законы, за все время существования тюрьмы Халден серьезных конфликтов, драк, нападения на охранников или побегов зафиксировано не было.Несмотря на всю жестокость японских тюрем, есть среди них и те, которые кардинально отличаются своим укладом. Например, тюрьма для пожилых людей в Ономити. Тут для заключенных предусмотрены опрятные общие камеры, мягкая еда и медикаменты. Здание тюрьмы оборудовано перилами и пандусами для передвижений. Свободное время заключенные могут проводить за чтением, вязанием или шитьем. Одним словом, в тюрьме Ономити, в отличие от других японских колоний, старики, совершившие злодеяние, могут жить обычной жизнью пожилого человека.Светлые комнатки с изображениями мультяшных персонажей на стенах - не что иное, как тюрьма Арануэс в Испании. В этой тюрьме отбывают заключение люди, имеющие малолетних детей, беременные женщины, а также новоиспеченные родители. Власти тюрьмы уверены, что даже срок за преступление не должен рушить семьи и подвергать страданиям детей. В Аранхуэс есть отдельные комнаты для свиданий с семьями, комнаты матери и ребенка, где женщины проживают вместе с маленькими детьми, а также аккуратные общие камеры. Тем, кто отбывает наказание вместе с ребенком, положено хорошее питание, длительные прогулки, работа с психологами и другие развлечения, необходимые для нормального развития детей.Фотографии камер этой колонии в Сан-Диего больше похожи на снимки из университетского общежития. Однако это женская тюрьма, где заключенные женщины получают шанс исправиться и реализовать себя в дальнейшей жизни. Каждый вечер осужденные выходят за пределы исправительного учреждения, дабы поработать барменом, посудомойкой или помощницей повара.Для начала стоит отметить, что уровень преступности в Нидерландах настолько низок, что большинство камер в тюрьмах постоянно пустуют. Дабы заполнить эту пустоту, туда иногда направляют преступников из Норвегии. Все камеры в тюрьме одиночные и хорошо меблированные. В небольших комнатах заключенных ждет кровать, письменный стол, холодильник, телевизор и небольшой санузел.Мужская тюрьма находится прямо в центре города, недалеко от мечети. В тюрьме пребывают как осужденные, так и те, кто ждет приговора, всего 243 человека. Все здание тюрьмы больше похоже на современный развлекательный центр: стильные интерьеры без излишеств, ковры, мягкая мебель, настольные игры и другие атрибуты, которые создают атмосферу уюта и тепла. Все камеры одиночные и напоминают неплохой номер в отеле. При тюрьме работают профессиональные психологи, которые помогают избавиться от комплексов и разного рода зависимостей, олимпийские чемпионы следят за физической формой преступников, проводят занятия по гимнастике и йоге.Обстановка в тюрьме Otago ничем не уступает хорошему отелю. Заключенные этого исправительного заведения передвигаются по полам с подогревом, пользуются спортзалом, библиотекой и услугами реабилитолога. Кроме того, все они живут в одиночных номерах с комфортабельными кроватями и письменными столами.Здание этой тюрьмы - настоящий шедевр архитектуры. Для заключенных тут оборудованы комфортабельные камеры со всем необходимым для обычной жизни. На территории тюрьмы есть теннисные столы, спортивный зал и библиотека, открытые для посещения в любое время суток.



