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Польский фотограф показал быт редких племен. Фото

Польский фотограф показал быт редких племен. Фото Колоритные снимки Адама Козёль.

Польский фотограф Адам Козиол решил пуститься в гонку со временем. Он отправился в Африку, чтобы отыскать племена, которые находятся не гране исчезновения и запечатлеть их. Всего он побывал в 18 племенах и смог сделать по-настоящему колоритные и яркие портреты, передает Хроника.инфо ос ссылкой на Культурологию.

Фотограф старался подчеркнуть самобытность каждого народа, поэтому на портретах люди запечатлены в этнических костюмах и с украшениями. По словам Адама Козиола, его проект - это дань уважения редким народам.

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Польский фотограф показал быт редких племен. Фото
Польский фотограф показал быт редких племен. Фото
Польский фотограф показал быт редких племен. Фото
Польский фотограф показал быт редких племен. Фото
Польский фотограф показал быт редких племен. Фото
Польский фотограф показал быт редких племен. Фото
Польский фотограф показал быт редких племен. Фото
Польский фотограф показал быт редких племен. Фото
Польский фотограф показал быт редких племен. Фото
Польский фотограф показал быт редких племен. Фото
Польский фотограф показал быт редких племен. Фото
Польский фотограф показал быт редких племен. Фото
Польский фотограф показал быт редких племен. Фото
Польский фотограф показал быт редких племен. Фото
Польский фотограф показал быт редких племен. Фото
Польский фотограф показал быт редких племен. Фото
Польский фотограф показал быт редких племен. Фото
Польский фотограф показал быт редких племен. Фото
Польский фотограф показал быт редких племен. Фото
Польский фотограф показал быт редких племен. Фото
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 Теги: фотограф, племена

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Сегодня, 21:12 » Автор: Анна Мартынова
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