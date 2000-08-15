Раздел: Фоторепортажи
Девушка с помощью макияжа превращает себя в известных киноперсонажей. Фото
Это настоящее искусство.
Невероятные перевоплощения девушки в любимых персонажей. 18-летняя Илона Бугаева – по истине самый универсальный косплеер в мире! Она умеет перевоплощаться в любых киногероев, передает Хроника.инфо со ссылкой на Телеграф.
Девушка и Питера достигла такого профессионализма в этом искусстве, что о ней знают по всему миру! Листай вниз и удивляйся вместе с нами!
Читайте также: Дом из контейнеров, в котором тепло даже в лютые морозы. Фото
Невероятные перевоплощения девушки в любимых персонажей. 18-летняя Илона Бугаева – по истине самый универсальный косплеер в мире! Она умеет перевоплощаться в любых киногероев, передает Хроника.инфо со ссылкой на Телеграф.
Девушка и Питера достигла такого профессионализма в этом искусстве, что о ней знают по всему миру! Листай вниз и удивляйся вместе с нами!
Читайте также: Дом из контейнеров, в котором тепло даже в лютые морозы. Фото
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