» » Девушка с помощью макияжа превращает себя в известных киноперсонажей. Фото
Раздел: Фоторепортажи  
0

Девушка с помощью макияжа превращает себя в известных киноперсонажей. Фото

Девушка с помощью макияжа превращает себя в известных киноперсонажей. ФотоЭто настоящее искусство.

Невероятные перевоплощения девушки в любимых персонажей. 18-летняя Илона Бугаева – по истине самый универсальный косплеер в мире! Она умеет перевоплощаться в любых киногероев, передает Хроника.инфо со ссылкой на Телеграф.

Девушка и Питера достигла такого профессионализма в этом искусстве, что о ней знают по всему миру! Листай вниз и удивляйся вместе с нами!

Читайте также: Дом из контейнеров, в котором тепло даже в лютые морозы. Фото

Девушка с помощью макияжа превращает себя в известных киноперсонажей. Фото
Девушка с помощью макияжа превращает себя в известных киноперсонажей. Фото
Девушка с помощью макияжа превращает себя в известных киноперсонажей. Фото
Девушка с помощью макияжа превращает себя в известных киноперсонажей. Фото
Девушка с помощью макияжа превращает себя в известных киноперсонажей. Фото
Девушка с помощью макияжа превращает себя в известных киноперсонажей. Фото
Девушка с помощью макияжа превращает себя в известных киноперсонажей. Фото
Девушка с помощью макияжа превращает себя в известных киноперсонажей. Фото
Девушка с помощью макияжа превращает себя в известных киноперсонажей. Фото
Девушка с помощью макияжа превращает себя в известных киноперсонажей. Фото
Девушка с помощью макияжа превращает себя в известных киноперсонажей. Фото
Девушка с помощью макияжа превращает себя в известных киноперсонажей. Фото
Девушка с помощью макияжа превращает себя в известных киноперсонажей. Фото
Девушка с помощью макияжа превращает себя в известных киноперсонажей. Фото
Девушка с помощью макияжа превращает себя в известных киноперсонажей. Фото
Девушка с помощью макияжа превращает себя в известных киноперсонажей. Фото
Девушка с помощью макияжа превращает себя в известных киноперсонажей. Фото
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: макияж, кино

Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 14:57 » Автор: Анна Мартынова
     37
     0

Похожие новости по теме

Девушка с помощью макияжа превращает себя в героев мультиков. Фото Девушка с помощью макияжа превращает себя в героев мультиков. Фото

Она невероятно талантлива.

Дом из контейнеров, в котором тепло даже в лютые морозы. Фото Дом из контейнеров, в котором тепло даже в лютые морозы. Фото

Здесь можно жить при - 42 градусов.

Не отличить: девушка с помощью грима превращает себя в киногероев. Фото Не отличить: девушка с помощью грима превращает себя в киногероев. Фото

Невероятно талантливые работы.

Невероятные перевоплощения актеров с помощью грима. Фото Невероятные перевоплощения актеров с помощью грима. Фото

Без гримеров ни один фантастический фильм не состоится.

Настоящее искусство: девушка превращает десерты в мрамор. Фото Настоящее искусство: девушка превращает десерты в мрамор. Фото

Вы только посмотрите, какие чудесные десерты.

Также советуем посмотреть


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите код: *


наверх