Раздел: Фоторепортажи
Cнимки медуз, похожих на инопланетных созданий. Фото
Это невероятно красивые создания.
Красочные подводные фотографии одних из самих древних морских существ - медуз. Когда по Земле ходили динозавры и появились первые акулы, эти инопланетные существа уже населяли моря и океаны. Медузы - одни из самых древних обитателей нашей планеты, живших на планете еще 500 - 700 миллионов лет назад, передает Хроника.инфо со ссылкой на Телеграф.
Давайте посмотрим фотографии этих красивых животных, сделанные подводным фотографом Александром Семеновым.
Читайте также: Маленькая коала покорила интернет-пользователей
Красочные подводные фотографии одних из самих древних морских существ - медуз. Когда по Земле ходили динозавры и появились первые акулы, эти инопланетные существа уже населяли моря и океаны. Медузы - одни из самых древних обитателей нашей планеты, живших на планете еще 500 - 700 миллионов лет назад, передает Хроника.инфо со ссылкой на Телеграф.
Давайте посмотрим фотографии этих красивых животных, сделанные подводным фотографом Александром Семеновым.
Читайте также: Маленькая коала покорила интернет-пользователей
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