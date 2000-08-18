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Раздел: Фоторепортажи  
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Cнимки медуз, похожих на инопланетных созданий. Фото

Cнимки медуз, похожих на инопланетных созданий. ФотоЭто невероятно красивые создания.

Красочные подводные фотографии одних из самих древних морских существ - медуз. Когда по Земле ходили динозавры и появились первые акулы, эти инопланетные существа уже населяли моря и океаны. Медузы - одни из самых древних обитателей нашей планеты, живших на планете еще 500 - 700 миллионов лет назад, передает Хроника.инфо со ссылкой на Телеграф.

Давайте посмотрим фотографии этих красивых животных, сделанные подводным фотографом Александром Семеновым.

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Cнимки медуз, похожих на инопланетных созданий. Фото
Cнимки медуз, похожих на инопланетных созданий. Фото
Cнимки медуз, похожих на инопланетных созданий. Фото
Cнимки медуз, похожих на инопланетных созданий. Фото
Cнимки медуз, похожих на инопланетных созданий. Фото
Cнимки медуз, похожих на инопланетных созданий. Фото
Cнимки медуз, похожих на инопланетных созданий. Фото
Cнимки медуз, похожих на инопланетных созданий. Фото
Cнимки медуз, похожих на инопланетных созданий. Фото
Cнимки медуз, похожих на инопланетных созданий. Фото
Cнимки медуз, похожих на инопланетных созданий. Фото
Cнимки медуз, похожих на инопланетных созданий. Фото
Cнимки медуз, похожих на инопланетных созданий. Фото
Cнимки медуз, похожих на инопланетных созданий. Фото
Cнимки медуз, похожих на инопланетных созданий. Фото
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 Теги: медузы, подводный мир

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Сегодня, 11:07 » Автор: Анна Мартынова
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