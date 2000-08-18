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Кумари: непальские богини, которым запрещено ходить по земле. Фото

Кумари: непальские богини, которым запрещено ходить по земле. ФотоЗдесь действуют свои традиции.

В большинстве религий всего мира богини символизируют духовный мир. Но в Непале, эти священные создания вполне реальны, они дышат, ходят и живут среди обычных людей. Отобранные еще при рождении, эти не достигшие половой зрелости девушки известны как Кумари и, как считается, являются воплощением индуистской богини власти, Кали. С момента их отбора и до вступления в свою роль богини, эти девушки проходят строгую 32-уровневую проверку, которая приведет их к бессмертию и они смогут защищать от зла тысячи обожающих индуистов и буддистов. Но для этих девушек такая почетная миссия - это не просто название и статус, это кардинальное изменение всей их жизни, передает Хроника.инфо со ссылкой на Телеграф.

Кумари: непальские богини, которым запрещено ходить по земле. Фото


Кумари – так называют девочку-девственницу в непальских селах, которая покидает свой дом и её прячут в храмах как живое божество. Она выходит на улицу и показывается людям только когда они требуются на фестивалях и шествиях в качестве предмета поклонения. Кумари выходят на пенсию, когда они достигают половой зрелости.

Кумари: непальские богини, которым запрещено ходить по земле. Фото


Кумарис даже считаются слишком особенными и божественными, чтобы ходить по земле. Их перевозят на колесницах, перемещают восседающих на тронах, чтобы она не коснулась ногами земли. Девочкам запрещается ходить в школу или общаться с простыми людьми. Только 13 раз в год они покидают храмы, чтобы принять участие в религиозных торжествах.

Кумари: непальские богини, которым запрещено ходить по земле. Фото


Кумари Самита Баджрачари смывает третий глаз на реки Багмати в Патане, Непал, 07 марта 2014 года. После завершения 12 дней ритуала «Гуфа», на следующий день Кумари идет к реке, развязывает волосы и смывает третий глаз, нарисованный на ее лбу. Этот ритуал символизирует окончание жизни Саммиты как Кумари.

Но как только они достигают половой зрелости, все меняется для Кумарис. После начала менструации, девочки проходят через 12-дневный ритуал «Гуфа», после чего их жизнь как Кумари заканчивается - и они возвращаются к обычной жизни, которой они никогда не знали.

Кумари: непальские богини, которым запрещено ходить по земле. Фото


Люди поклоняются Кумари Самита Баджрачари во время фестиваля в Патане. Кумари, живая богиня, появляется за пределами своей резиденции девять раз в год в качестве богини. Кумари, или Кумари Деви, является живым воплощением годдесси. Слово буквально означает девственницу на непальском языке. Кумарис выбираются из девочек, когда они еще только младенцы. Они должны стать живым воплощением богини, которой затем поклоняются тысячи индуистов и буддистов. На фото – Кумари Самита Баджрачари на фестивале во время одной из своих девяти публичных выступлений в течение всего года.

Кумари: непальские богини, которым запрещено ходить по земле. Фото


Мать Пурна Шова развязывает волосы Кумари Самите Баджрачари, после завершения 12 дней ритуала «Гуфа» на реке Багмати в Патане, Непал, 7 марта 2014 года. Церемония «Гуфа» является большим событием и знаменует начало новой жизни, когда ребенок может пойти в школу, вернуться к своим семьям и жить с людьми, после многих лет заточения в монастыре.

Кумари: непальские богини, которым запрещено ходить по земле. Фото


Самита Баджрачари в статусе богини принимает участие в процессии в Патане, Непал. Богини Кумари живут в храмах и других закрытых помещениях и не могут появляться в общественных местах, кроме как во время религиозных церемоний и торжеств. На фото – Саммита Баджрачари готовится принять участие в процессии Кумари Гар в Патане, Непал.

Кумари: непальские богини, которым запрещено ходить по земле. Фото


Кумари Самита Баджрачари посещает белый монастырь со своей семьей в Катманду, Непал, 29 марта 2014 года. Саммита не может нормально ходить после того как она длительное время являлась Кумари, потому что её ноги никогда не могли касаться земли. Потребовался почти месяц, чтобы научиться ходить, получить уверенность общения с людьми и привыкать к нормальной повседневной жизни.

Кумари: непальские богини, которым запрещено ходить по земле. Фото


Самита Баджрачари играет на индийском национальном музыкальном инструменте под названием сарод в своей комнате в Патане, Непал, 24 апреля 2014 года, после того, как она ушла с должности живой богини.

Кумари: непальские богини, которым запрещено ходить по земле. Фото


Пурна Шова развязывает волосы своей дочери Кумари Самите Баджрачари, после завершения 12 дней ритуала «Гуфа» на реке Багмати в Патане, Непал, 7 марта 2014 года. Мать Пурна Шова Баджрачари и племянник Самиты Баджрачари помогают ей во время церемонии «Гуфа» в Патане, Непал.

Кумари: непальские богини, которым запрещено ходить по земле. Фото


После церемонии Гуфа, Кумари Самитa Баджрачари возвращается к обычной человеческой жизни. Она сидит с отцом Кул Ратна Баджрачари, матерью Пурна Шова и старшим братом Сабином в Кумари Гар в Патане, Непал.

Кумари: непальские богини, которым запрещено ходить по земле. Фото


Кумари Samita Баджрачари получает частный урок у учителя школы Санкт-Ксавье в своем доме в Патане, Непал, 31 марта 2011 года. Школа Санкт-Ксавье предоставляет полную стипендию для обучения живой богине Кумари, отправляя учителя в её дом. Став Кумари, Самита была ограничена в выходе за пределы своей резиденции. Она появлялась на людях только тогда, когда она была необходима для поклонения.

Кумари: непальские богини, которым запрещено ходить по земле. Фото


Кумари Самита Баджрачари сидит на традиционном троне Кумари во время религиозного праздника в Патане, Непал, 4 августа 2012 года. В течение года Кумарис передвигаются на традиционных тронах, чтобы они принимали участие в фестивалях, где верующие могут засвидетельствовать свое почтение к живущим богинь.

Кумари: непальские богини, которым запрещено ходить по земле. Фото


Кумари Самита Баджрачари играет со своими друзьями в Патане, Непал. После окончания жизни как Кумари, Самита теперь может играть со своими друзьями и ходить в школу.

Кумари: непальские богини, которым запрещено ходить по земле. Фото


Пурна Шова Баджрачари - мать Кумари Самиты Баджрачари накладывает на лицо дочери макияж для участия в фестивале в Кумари Гар в Патане, Непал.

Кумари: непальские богини, которым запрещено ходить по земле. Фото


Кумарис одевается и раскрашивается в соответствии с традиционным искусством, прежде чем они появляются на людях для участия в различных мероприятиях и шествиях.

Кумари: непальские богини, которым запрещено ходить по земле. Фото


Во время 12-дневной церемонии «Гуфа» Кумари должна находиться в закрытом помещении, где её могут посещать только родственники.

Кумари: непальские богини, которым запрещено ходить по земле. Фото


Кумарис никогда не разрешают ходить самим. Часто это приводит к тому, что у них потом слабые ноги, когда они выходят на пенсию.

Кумари: непальские богини, которым запрещено ходить по земле. Фото


Самита Баджрачари сидит на традиционной престоле Кумари, она ждет посетителей во время традиционного фестиваля Матуя.

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Кумари: непальские богини, которым запрещено ходить по земле. Фото


Кумари Самита Баджрачари с матерью Пурна Шова Баджрачари.



Самита Баджрачари посещает школу Санкт-Ксавье в Патане, Непал, 24 апреля 2014 года. Самита раньше была Кумари или «живой богиней»
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 Теги: Непал, богиня

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Сегодня, 12:45 » Автор: Анна Мартынова
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