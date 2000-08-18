Фотограф придумал необычный способ показать красоту неба. Фото

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https://photoiskusstvo.info/topics/neobychnye-nebesa-ochen-skazochno-i-zavorazhivayushhe-fotograf-melissa-vinsent-melissa-vincent/Мелисса Винсент (Melissa Vincent) родилась и выросла в Миссисипи. Она в равных частях фотограф, путешественник, рассказчик, инстаграммер, повар и знаток коктейлей. Девушка начала вести свой инстаграм в апреле 2011 года.Сейчас Мелисса уже давно вышла за рамки социальной сети. Ее концептуальные снимки с выдержкой высоко оценивают такие издательства, как National Geographic и Time Magazine.Для обработки своих фотографий она использует только стандартные мобильные приложения. Её пейзажные снимки с необычными небесами всегда очень сказочные и завораживающие. Главная отличительная черта фотографии Мелиссы - игра с цветами и выдержкой, благодаря которой она и создает сказочную атмосферу на своих снимках.