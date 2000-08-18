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Фотограф придумал необычный способ показать красоту неба. Фото

Фотограф придумал необычный способ показать красоту неба. Фото Ее работы можно рассматривать очень долго.

https://photoiskusstvo.info/topics/neobychnye-nebesa-ochen-skazochno-i-zavorazhivayushhe-fotograf-melissa-vinsent-melissa-vincent/
Мелисса Винсент (Melissa Vincent) родилась и выросла в Миссисипи. Она в равных частях фотограф, путешественник, рассказчик, инстаграммер, повар и знаток коктейлей. Девушка начала вести свой инстаграм в апреле 2011 года.

Сейчас Мелисса уже давно вышла за рамки социальной сети. Ее концептуальные снимки с выдержкой высоко оценивают такие издательства, как National Geographic и Time Magazine.

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Для обработки своих фотографий она использует только стандартные мобильные приложения. Её пейзажные снимки с необычными небесами всегда очень сказочные и завораживающие. Главная отличительная черта фотографии Мелиссы - игра с цветами и выдержкой, благодаря которой она и создает сказочную атмосферу на своих снимках.

Фотограф придумал необычный способ показать красоту неба. Фото
Фотограф придумал необычный способ показать красоту неба. Фото
Фотограф придумал необычный способ показать красоту неба. Фото
Фотограф придумал необычный способ показать красоту неба. Фото
Фотограф придумал необычный способ показать красоту неба. Фото
Фотограф придумал необычный способ показать красоту неба. Фото
Фотограф придумал необычный способ показать красоту неба. Фото
Фотограф придумал необычный способ показать красоту неба. Фото
Фотограф придумал необычный способ показать красоту неба. Фото
Фотограф придумал необычный способ показать красоту неба. Фото
Фотограф придумал необычный способ показать красоту неба. Фото
Фотограф придумал необычный способ показать красоту неба. Фото
Фотограф придумал необычный способ показать красоту неба. Фото
Фотограф придумал необычный способ показать красоту неба. Фото
Фотограф придумал необычный способ показать красоту неба. Фото
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 Теги: небо, облака

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Сегодня, 19:52 » Автор: Анна Мартынова
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