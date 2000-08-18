Раздел: Фоторепортажи
Тренды из 90-х, вернувшиеся на модные подиумы. Фото
Самое время к ним присмотреться.
Пока ученые не изобрели машину времени, мы можем возвращаться в прошлое с помощью моды. Уже несколько сезонов известные дизайнеры предлагают нам тренды из прошлого, а именно из 90-х годов. Узкие очки, массивные кроссовки, деним, броские аксессуары, передает Хроника.инфо со ссылкой на uainfo.org.
Составили список современных трендов, которые родом из 90-х.
Платье в бельевом стиле
Платье-комбинация – сексуальный и дерзкий наряд одновременно. Для смелых бунтарок.
Юбка-трапеция
Модель, которая идет всем! Даже если это мини, то оно не будет смотреться пошло за счет расширенного фасона книзу.
Рюкзаки
Даже если ты уже не школьница, не бойся носить рюкзак. Это стильно и очень удобно!
Поясная сумка
Сегодня много трендов призваны облегчить твою жизнь – поясная сумка как раз этот вариант. Супер практичный аксессуар.
Бейсболка
Головной убор из 90-х, который модницы тех времен любили носить козырьком назад, снова на волне.
Массивные кроссовки
Ну об этом тренде ты точно знаешь. Такими кроссовками можно подчеркнуть утонченность твоих ножек.
Узкие очки
В 90-х этот аксессуар использовали в своих образах герои боевиков и экшенов. Сегодня же их носят самые заядлые модницы.
Берет
Самые смелые выбирают кожаные и яркие береты.
Свитера с принтами
Снова в моде! Носи с любыми принтами, которые тебе по душе.
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Фиолетовая помада
Дерзкий тренд макияжа 90-х был замечен на подиуме, а значит, смело можешь пробовать его в реальной жизни.
Пока ученые не изобрели машину времени, мы можем возвращаться в прошлое с помощью моды. Уже несколько сезонов известные дизайнеры предлагают нам тренды из прошлого, а именно из 90-х годов. Узкие очки, массивные кроссовки, деним, броские аксессуары, передает Хроника.инфо со ссылкой на uainfo.org.
Составили список современных трендов, которые родом из 90-х.
Платье в бельевом стиле
Платье-комбинация – сексуальный и дерзкий наряд одновременно. Для смелых бунтарок.
Юбка-трапеция
Модель, которая идет всем! Даже если это мини, то оно не будет смотреться пошло за счет расширенного фасона книзу.
Рюкзаки
Даже если ты уже не школьница, не бойся носить рюкзак. Это стильно и очень удобно!
Поясная сумка
Сегодня много трендов призваны облегчить твою жизнь – поясная сумка как раз этот вариант. Супер практичный аксессуар.
Бейсболка
Головной убор из 90-х, который модницы тех времен любили носить козырьком назад, снова на волне.
Массивные кроссовки
Ну об этом тренде ты точно знаешь. Такими кроссовками можно подчеркнуть утонченность твоих ножек.
Узкие очки
В 90-х этот аксессуар использовали в своих образах герои боевиков и экшенов. Сегодня же их носят самые заядлые модницы.
Берет
Самые смелые выбирают кожаные и яркие береты.
Свитера с принтами
Снова в моде! Носи с любыми принтами, которые тебе по душе.
Читайте также: Щенок-путешественник стал новой звездой Instagram
Фиолетовая помада
Дерзкий тренд макияжа 90-х был замечен на подиуме, а значит, смело можешь пробовать его в реальной жизни.
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