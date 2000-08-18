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Раздел: Фоторепортажи  
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Тренды из 90-х, вернувшиеся на модные подиумы. Фото

Тренды из 90-х, вернувшиеся на модные подиумы. ФотоСамое время к ним присмотреться.

Пока ученые не изобрели машину времени, мы можем возвращаться в прошлое с помощью моды. Уже несколько сезонов известные дизайнеры предлагают нам тренды из прошлого, а именно из 90-х годов. Узкие очки, массивные кроссовки, деним, броские аксессуары, передает Хроника.инфо со ссылкой на uainfo.org.

Составили список современных трендов, которые родом из 90-х.

Платье в бельевом стиле

Тренды из 90-х, вернувшиеся на модные подиумы. Фото


Платье-комбинация – сексуальный и дерзкий наряд одновременно. Для смелых бунтарок.

Юбка-трапеция

Тренды из 90-х, вернувшиеся на модные подиумы. Фото


Модель, которая идет всем! Даже если это мини, то оно не будет смотреться пошло за счет расширенного фасона книзу.

Рюкзаки

Тренды из 90-х, вернувшиеся на модные подиумы. Фото


Даже если ты уже не школьница, не бойся носить рюкзак. Это стильно и очень удобно!

Поясная сумка

Тренды из 90-х, вернувшиеся на модные подиумы. Фото


Сегодня много трендов призваны облегчить твою жизнь – поясная сумка как раз этот вариант. Супер практичный аксессуар.

Бейсболка

Тренды из 90-х, вернувшиеся на модные подиумы. Фото


Головной убор из 90-х, который модницы тех времен любили носить козырьком назад, снова на волне.

Массивные кроссовки

Тренды из 90-х, вернувшиеся на модные подиумы. Фото


Ну об этом тренде ты точно знаешь. Такими кроссовками можно подчеркнуть утонченность твоих ножек.

Узкие очки

Тренды из 90-х, вернувшиеся на модные подиумы. Фото


В 90-х этот аксессуар использовали в своих образах герои боевиков и экшенов. Сегодня же их носят самые заядлые модницы.

Берет

Тренды из 90-х, вернувшиеся на модные подиумы. Фото


Самые смелые выбирают кожаные и яркие береты.

Свитера с принтами

Тренды из 90-х, вернувшиеся на модные подиумы. Фото


Снова в моде! Носи с любыми принтами, которые тебе по душе.

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Фиолетовая помада

Тренды из 90-х, вернувшиеся на модные подиумы. Фото


Дерзкий тренд макияжа 90-х был замечен на подиуме, а значит, смело можешь пробовать его в реальной жизни.
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 Теги: тренды, подиум

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Вчера, 23:52 » Автор: Анна Мартынова
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