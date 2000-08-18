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Трудности жизни мужчин в прикольных фотках

Трудности жизни мужчин в прикольных фоткахОх уж эти мужчины.

Мы уже не раз слышали, что мужчины и женщины будто с разных планет и первым живется гораздо проще без косметики, десятков баночек в ванной и необходимости до мелочей продумывать образ. Но в жизни все немного не так. У мужчин тоже есть вагон и маленькая тележка своих проблем: красиво сфотографировать девушку для инстаграма, уместиться на кровати, отвоевать себе немного места в ванной и всегда оставаться идеалом для детей, передает Хроника.инфо со ссылкой на novosti-n.org.

20+ ситуаций, которые показывают закулисье мужской жизни со всеми ее проблемами.

Когда не можешь думать ни о чем, кроме того, как же с кем-нибудь познакомиться

Трудности жизни мужчин в прикольных фотках


«Пришел на свадьбу, где оказался одним из немногочисленных одиноких парней»

Трудности жизни мужчин в прикольных фотках


Мужчинам приходится привыкать к странным трендам

Трудности жизни мужчин в прикольных фотках


«Когда твоя 4-летняя дочь настаивает, что тебе нужно стать лучшей принцессой на свете»

Трудности жизни мужчин в прикольных фотках


«Оказался единственным европейцем среди толпы азиатов»

Трудности жизни мужчин в прикольных фотках


Чем старше мужчина, тем скептичнее ребенок внутри него

Трудности жизни мужчин в прикольных фотках


Коротко о том, как девушки завоевывают территорию

Трудности жизни мужчин в прикольных фотках


Вы думаете, это невозможно? Рассмотрим на реальном примере

Трудности жизни мужчин в прикольных фотках


Слева направо: «Неиспользуемое пространство, жена, щенок, место, где я должен спать». Подпись внизу: «Большая кровать».

И касается это не только кровати

Трудности жизни мужчин в прикольных фотках


«Ее пространство». «Мое пространство».

И в ванной тоже не всегда все гладко

Трудности жизни мужчин в прикольных фотках


Повсюду эти двойные стандарты

Трудности жизни мужчин в прикольных фотках


Парням порой тоже непросто выбрать, что же выложить в инстаграм

Трудности жизни мужчин в прикольных фотках


Чтобы упростить себе жизнь, мужчинам приходится постоянно изобретать лайфхаки

Трудности жизни мужчин в прикольных фотках


Да, не только женщины переживают из-за своего возраста

Трудности жизни мужчин в прикольных фотках


И не только женщины его скрывают

Трудности жизни мужчин в прикольных фотках


«Рен, 22 года: „Я старо выглядящий 22-летний парень (это все из-за стресса)“».

Но иногда мужчины заморачиваются с фотографиями и, как и женщины, умеют сделать из ничего конфетку

Трудности жизни мужчин в прикольных фотках


Правило для папы № 471: если дочь надела на вас кошачьи ушки, вы обязаны сделать «мяу»

Трудности жизни мужчин в прикольных фотках


Диеты никто не любит

Трудности жизни мужчин в прикольных фотках


Часто за красивыми фото девушек стоит кропотливая работа их парней

Трудности жизни мужчин в прикольных фотках


Когда ваше чувство юмора не совпадает с чувством юмора любимой

Трудности жизни мужчин в прикольных фотках


«Моя жена уехала на неделю в „командировку“ на курорт Солнечный Берег. Я с детьми остался в дождливом Огайо»

Трудности жизни мужчин в прикольных фотках


Ничто так не бодрит парней с усами, как энергетик в банке

Трудности жизни мужчин в прикольных фотках


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Когда жена очень не любит бардак и шум по ночам

Трудности жизни мужчин в прикольных фотках


«Я выброшу это. Я не хотел слишком сильно шуметь ночью».
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 Теги: мужчины, приколы

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Сегодня, 23:50 » Автор: Анна Мартынова
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