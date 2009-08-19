» » Исторические ретро-снимки, сделанные в цвете. Фото
Раздел: Фоторепортажи  
0

Исторические ретро-снимки, сделанные в цвете. Фото

Исторические ретро-снимки, сделанные в цвете. ФотоРаскрашенные старые фотографии, которые передают атмосферу эпохи

Любой, кто умеет пользоваться Photoshop, уверен, что даже самая хорошая работа в этом графическом редакторе остаётся всего лишь ремеслом, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Культурологию.

Но профессиональный колорист из Бразилии Марина Амарал не просто щёлкает мышкой и перетаскивает объекты.

Читайте также: Уникальные ретро-снимки, сделанные в американских супермаркетах. Фото

Она серьёзно изучает историю, чтобы сделать раскрашенные ретрофотографии действительно реалистичными.

Исторические ретро-снимки, сделанные в цвете. Фото
Исторические ретро-снимки, сделанные в цвете. Фото
Исторические ретро-снимки, сделанные в цвете. Фото
Исторические ретро-снимки, сделанные в цвете. Фото
Исторические ретро-снимки, сделанные в цвете. Фото
Исторические ретро-снимки, сделанные в цвете. Фото
Исторические ретро-снимки, сделанные в цвете. Фото
Исторические ретро-снимки, сделанные в цвете. Фото
Исторические ретро-снимки, сделанные в цвете. Фото
Исторические ретро-снимки, сделанные в цвете. Фото
Исторические ретро-снимки, сделанные в цвете. Фото
Исторические ретро-снимки, сделанные в цвете. Фото
Исторические ретро-снимки, сделанные в цвете. Фото
Исторические ретро-снимки, сделанные в цвете. Фото
Исторические ретро-снимки, сделанные в цвете. Фото
Исторические ретро-снимки, сделанные в цвете. Фото
Исторические ретро-снимки, сделанные в цвете. Фото
Исторические ретро-снимки, сделанные в цвете. Фото
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: ретро, цвет

Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 10:31 » Автор: Татьяна Ларина
     36
     0

Похожие новости по теме

Уникальные ретро-снимки, сделанные в американских супермаркетах. Фото Уникальные ретро-снимки, сделанные в американских супермаркетах. Фото

Снимки, сделанные в середине прошлого века.

Раскрашенные снимки жителей Нью-Йорка в 1840-х годах. Фото Раскрашенные снимки жителей Нью-Йорка в 1840-х годах. Фото

Колоризатор раскрасил портретные снимки, сделанные 175 лет назад

Уникальные ретро фотографии СССР, сделанные в 1950-х годах. Фото Уникальные ретро фотографии СССР, сделанные в 1950-х годах. Фото

1950-е годы в СССР - это время надежд, время обновления, время строительства новой жизни.

Уникальные ретро фотографии, сделанные в середине прошлого века. Фото Уникальные ретро фотографии, сделанные в середине прошлого века. Фото

Самые интересные исторические снимки из разных стран.

Уникальные раскрашенные ретро снимки. Фото Уникальные раскрашенные ретро снимки. Фото

Подборка уникальных старинных фото, которые были раскрашены.

Также советуем посмотреть


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите код: *


наверх