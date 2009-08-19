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«Королева скатов»: невероятная подводная фотосессия. Фото

«Королева скатов»: невероятная подводная фотосессия. ФотоРава Рэй - горячая модель с откровенными подводными снимками по прозвищу "Королева скатов".

Океан явно становится горячее, когда в нём плавает такая горячая девушка, как Рава Рэй (Rava Ray), пишет Хроника.инфо со ссылкой на Телеграф.

Рава - модель, живущая на одном из островов Французской Полинезии под названием Муреа, которая любит проводить фотосессии под водой, кроме того, она также является обладательницей одних из самых сексуальных подводных фотографий в интернете.

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За любовь к океану и частым фотосессиям со скатами она по праву заслужила своё прозвище - «Королева скатов».

«Королева скатов»: невероятная подводная фотосессия. Фото
«Королева скатов»: невероятная подводная фотосессия. Фото
«Королева скатов»: невероятная подводная фотосессия. Фото
«Королева скатов»: невероятная подводная фотосессия. Фото
«Королева скатов»: невероятная подводная фотосессия. Фото
«Королева скатов»: невероятная подводная фотосессия. Фото
«Королева скатов»: невероятная подводная фотосессия. Фото
«Королева скатов»: невероятная подводная фотосессия. Фото
«Королева скатов»: невероятная подводная фотосессия. Фото
«Королева скатов»: невероятная подводная фотосессия. Фото
«Королева скатов»: невероятная подводная фотосессия. Фото
«Королева скатов»: невероятная подводная фотосессия. Фото
«Королева скатов»: невероятная подводная фотосессия. Фото
«Королева скатов»: невероятная подводная фотосессия. Фото
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 Теги: подводный мир, скаты

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Сегодня, 11:32 » Автор: Татьяна Ларина
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