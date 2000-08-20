» » Этих звезд можно спутать с другими знаменитостями. Фото
Раздел: Фоторепортажи  
0

Этих звезд можно спутать с другими знаменитостями. Фото

Этих звезд можно спутать с другими знаменитостями. ФотоОни выглядят словно родственники.

Фотоподборка с забавными сходствами среди знаменитостей. Бывало ли такое, что вы могли спутать одного знакомого человека с другим. Да, в мире существуют внешне очень похожие люди и среди знаменитостей это далеко не редкость, особенно среди звезд, передает Хроника.инфо со ссылкой на Телеграф.

Читайте также: Звезда фильма "50 оттенков серого" показал свой роскошный особняк. Фото

Этих звезд можно спутать с другими знаменитостями. Фото
Этих звезд можно спутать с другими знаменитостями. Фото
Этих звезд можно спутать с другими знаменитостями. Фото
Этих звезд можно спутать с другими знаменитостями. Фото
Этих звезд можно спутать с другими знаменитостями. Фото
Этих звезд можно спутать с другими знаменитостями. Фото
Этих звезд можно спутать с другими знаменитостями. Фото
Этих звезд можно спутать с другими знаменитостями. Фото
Этих звезд можно спутать с другими знаменитостями. Фото
Этих звезд можно спутать с другими знаменитостями. Фото
Этих звезд можно спутать с другими знаменитостями. Фото
Этих звезд можно спутать с другими знаменитостями. Фото
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: звезды, сходство

Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 11:26 » Автор: Анна Мартынова
     103
     0

Похожие новости по теме

Звезда фильма Звезда фильма "50 оттенков серого" показал свой роскошный особняк. Фото

Дом выставили на продажу.

Этих девушек легко спутать с куклами. Фото Этих девушек легко спутать с куклами. Фото

Они словно живые "Барби".

Знаменитости, похожие словно родственники. Фото Знаменитости, похожие словно родственники. Фото

Их очень часто путают.

Куклы от этого художника легко спутать с настоящими знаменитостями. Фото Куклы от этого художника легко спутать с настоящими знаменитостями. Фото

Его работы впечатляют.

Двойники звезд живут прямо среди нас. Фото Двойники звезд живут прямо среди нас. Фото

Невероятное сходство обычных людей и звезд.

Также советуем посмотреть


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите код: *


наверх