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Самые красивые пейзажи загадочной Патагонии. Фото

Самые красивые пейзажи загадочной Патагонии. ФотоЭто место завораживает.

Патагония - это не столько марка одежды, сколько та южная часть Южной Америки, в честь которой эта одежда названа. Регион славится удивительными городами, редкими по красоте пейзажами и приключениями на любой вкус: от хайкинга до рыбалки. После нашего небольшого фототура по этой далекой и столь заманчивой территории, вы поймете, что Патагония - идеальное место, чтобы провести каникулы, передает Хроника.инфо со ссылкой на Фрешер.

В Патагонии проходит множество легендарных троп для хайкинга вроде Торрес-дель-Пайне, знаменитых своей труднопроходимостью и захватывающими видами. Вы можете петлять сотни километров по чилийским горам, взбираясь по дороге Карретера Астрал к пику Серро Кастильо.

Самые красивые пейзажи загадочной Патагонии. Фото


На высоте около 400 метров становится еще интереснее - скалы вокруг сменяются лесами, а спустя некоторое время вы окажетесь возле Лагуны Серро Кастильо, куда стекают воды с таящих в горах ледников.

Самые красивые пейзажи загадочной Патагонии. Фото


Для экспедиций в Серро Кастильо можно нанять гида, хорошо знающего местность, взять напрокат спутниковый телефон и даже нанять людей, которые помогут вам нести снаряжение.

Самые красивые пейзажи загадочной Патагонии. Фото


Приезжая в Сантьяго, столицу Чили, если вам хочется окунуться в городскую жизнь, можете остановиться в районе Баррио Ластарриа, в котором есть не только куча баров и ресторанов, но даже центр современного искусства.

Самые красивые пейзажи загадочной Патагонии. Фото


Добраться до патагонских Анд - занятие не из легких, ведь сердце этой горной цепи местами доступно исключительно по воде.

Самые красивые пейзажи загадочной Патагонии. Фото


На севере Патагонии есть удивительный природный Парк Пумалин, где вы можете устроить себе путешествие на каяке, посмотреть на фьорды, водопады и живописные заводи. Опять же, с местным гидом или без.

Самые красивые пейзажи загадочной Патагонии. Фото


Пумалин - один из четырех парков, созданный известным энвайроменталистом и сооснователем компаний «North Face» и «Patagonia» Дугласом Томпкинсом, который путешествовал по Патагонии еще полвека назад.

Самые красивые пейзажи загадочной Патагонии. Фото


В 2015 году 650 000 акров чилийских гор и лугов усилиями Дугласа Томкинса и его супруги Крис обещают стать «Национальным парком Патагонии», очередным райским местом для искателей приключений со всего мира.

Самые красивые пейзажи загадочной Патагонии. Фото


Перебравшись из Чили в Аргентину, вы наверняка заметите, что здесь все больше - горы, реки, стейки и даже рыба. Те, кто приезжает сюда на рыбалку, порой отказываются признавать рыбой все, что меньше полуметра. Городок Тревелин неподалеку от чилийской границы идеально подходит любителей умиротворенно посидеть с удочкой на берегу озера.

Самые красивые пейзажи загадочной Патагонии. Фото


В Тревелине стоит задержаться, даже не будучи фанатом рыбалки - вы можете просто арендовать дом с прекрасным видом и превосходной кухней неподалеку.

Самые красивые пейзажи загадочной Патагонии. Фото


И все-таки местную рыбалку стоит отметить особо - в реке Симпсон водится отличный королевский лосось размером с небольшой чемодан. Все необходимое для рыбалки оборудование вы можете арендовать на месте.

Самые красивые пейзажи загадочной Патагонии. Фото


Стоит отметить, что реки Патагонии не были опробованы байдарочниками вплоть до середины 80-х. Регион был труднодоступным, а чуть севернее - в центральной части Чили - было достаточно мощных рек. Когда местные бурные потоки все же были открыты, это казалось раем - вода была настолько голубой, что напоминала химически окрашенные фонтаны в каком-нибудь Лас-Вегасе.

Самые красивые пейзажи загадочной Патагонии. Фото


Одна из главных жемчужин этой местности - река Футалефу - захватывает небольшой кусок Аргентины перед тем, как свернуть обратно в чилийские Анды, и протекает мимо одноименного поселка. Немного вниз по течению от этого поселка начинается каньон с, пожалуй, самым экстремальным 40-километровым водным участком на континенте.

Самые красивые пейзажи загадочной Патагонии. Фото


До Футалефу можно добраться либо из аргентинского города Сан-Карлос-де-Барилоче, либо из чилийского Пуэрто-Монт. Первый маршрут будет короче и займет около 8 часов езды на автобусе.

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Самые красивые пейзажи загадочной Патагонии. Фото


Само собой, оказавшись в аргентинской Патагонии, нельзя не заглянуть в Буэнос-Айрес. Чтобы лучше всего прочувствовать дух аргентинской столицы, следует остановиться в районе Сан-Тельмо, достаточно шумном и суетном, но и не наводненном туристами, в отличие от самых мейнстримных районов.
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 Теги: Патагония, пейзажи

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Сегодня, 21:12 » Автор: Анна Мартынова
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