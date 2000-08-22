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Так выглядит самый красивый водопад Азии. Фото

Так выглядит самый красивый водопад Азии. Фото Это азиатское чудо природы.

Водопад Дэтянь находится примерно в 27 километрах к северу от Ханоя. Эти водопады в настоящее время являются 4-ми по величине вдоль национальной границы, после водопада Виктория, водопадов Игуасу и Ниагарского водопада. Вьетнамцы считают, что два водопада являются двумя частями одного водопада с единственным именем Банзёк. На самом деле, две части делятся на главный водопад и подчиненный водопад, передает Хроника.инфо со ссылкой на Фрешер.

Так выглядит самый красивый водопад Азии. Фото


Китайские источники чаще всего называют это место Дэтянем. Во время летних дождей два водопада могут объединиться. Водопад падает примерно с высоты в 30 метров и разделяется на три потока многочисленными камнями и деревьями. В большинство дней громадный рокот падающей на скалы воды слышен с большого расстояния. Это место также было одним из пунктов пересечения китайской армии во время короткой китайско-вьетнамской войны.

Так выглядит самый красивый водопад Азии. Фото


Рядом с водопадами находится ущелье Тунлинг, доступное только через пещеру из прилегающего ущелья. В недавно открывшемся ущелье было найдено много видов эндемичных растений, которые существуют только в этом месте. Ранее пещера была укрытием местных бандитов, потому в скрытых пещерах порой все еще находятся сокровища, что делает завораживающую красоту водопадов еще более таинственной.

Так выглядит самый красивый водопад Азии. Фото
Так выглядит самый красивый водопад Азии. Фото


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Идущая по вершине водопада дорога ведет к каменному столбу, который демаркирует границу между Китаем и Вьетнамом как на китайском, так и на французском языках. Однако, по этому поводу все еще ведутся споры, поскольку существуют расхождения в отношении корреляционных правовых документов о демаркации границы и размещении маркеров между администрациями Франции Китая в XIX веке.

Так выглядит самый красивый водопад Азии. Фото
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 Теги: Азия, водопад

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Сегодня, 20:32 » Автор: Анна Мартынова
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