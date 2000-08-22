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Так выглядит самый красивый водопад Азии. Фото
Это азиатское чудо природы.
Водопад Дэтянь находится примерно в 27 километрах к северу от Ханоя. Эти водопады в настоящее время являются 4-ми по величине вдоль национальной границы, после водопада Виктория, водопадов Игуасу и Ниагарского водопада. Вьетнамцы считают, что два водопада являются двумя частями одного водопада с единственным именем Банзёк. На самом деле, две части делятся на главный водопад и подчиненный водопад, передает Хроника.инфо со ссылкой на Фрешер.
Китайские источники чаще всего называют это место Дэтянем. Во время летних дождей два водопада могут объединиться. Водопад падает примерно с высоты в 30 метров и разделяется на три потока многочисленными камнями и деревьями. В большинство дней громадный рокот падающей на скалы воды слышен с большого расстояния. Это место также было одним из пунктов пересечения китайской армии во время короткой китайско-вьетнамской войны.
Рядом с водопадами находится ущелье Тунлинг, доступное только через пещеру из прилегающего ущелья. В недавно открывшемся ущелье было найдено много видов эндемичных растений, которые существуют только в этом месте. Ранее пещера была укрытием местных бандитов, потому в скрытых пещерах порой все еще находятся сокровища, что делает завораживающую красоту водопадов еще более таинственной.
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Идущая по вершине водопада дорога ведет к каменному столбу, который демаркирует границу между Китаем и Вьетнамом как на китайском, так и на французском языках. Однако, по этому поводу все еще ведутся споры, поскольку существуют расхождения в отношении корреляционных правовых документов о демаркации границы и размещении маркеров между администрациями Франции Китая в XIX веке.
Водопад Дэтянь находится примерно в 27 километрах к северу от Ханоя. Эти водопады в настоящее время являются 4-ми по величине вдоль национальной границы, после водопада Виктория, водопадов Игуасу и Ниагарского водопада. Вьетнамцы считают, что два водопада являются двумя частями одного водопада с единственным именем Банзёк. На самом деле, две части делятся на главный водопад и подчиненный водопад, передает Хроника.инфо со ссылкой на Фрешер.
Китайские источники чаще всего называют это место Дэтянем. Во время летних дождей два водопада могут объединиться. Водопад падает примерно с высоты в 30 метров и разделяется на три потока многочисленными камнями и деревьями. В большинство дней громадный рокот падающей на скалы воды слышен с большого расстояния. Это место также было одним из пунктов пересечения китайской армии во время короткой китайско-вьетнамской войны.
Рядом с водопадами находится ущелье Тунлинг, доступное только через пещеру из прилегающего ущелья. В недавно открывшемся ущелье было найдено много видов эндемичных растений, которые существуют только в этом месте. Ранее пещера была укрытием местных бандитов, потому в скрытых пещерах порой все еще находятся сокровища, что делает завораживающую красоту водопадов еще более таинственной.
Читайте также: Эта белорусская семья 25 лет жила в лесной хижине. Фото
Идущая по вершине водопада дорога ведет к каменному столбу, который демаркирует границу между Китаем и Вьетнамом как на китайском, так и на французском языках. Однако, по этому поводу все еще ведутся споры, поскольку существуют расхождения в отношении корреляционных правовых документов о демаркации границы и размещении маркеров между администрациями Франции Китая в XIX веке.
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