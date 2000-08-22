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Правила воспитания детей от британской королевской семьи. Фото

Правила воспитания детей от британской королевской семьи. Фото Они растут как простые дети.

Многие думают, что титулованные дети королевских семей растут избалованными роскошью и достатком, предаваясь одним лишь развлечениям. На примере воспитания детей герцога Кембриджского Уильяма и герцогини Кэтрин Джорджа и Шарлотты видно, что это совершенно не так, передает Хроника.инфо со ссылкой на uainfo.org.

1. Праздный образ жизни не приветствуется в титулованной семье.

Правила воспитания детей от британской королевской семьи. Фото


У детей всего лишь одна няня, которая только помогает с детьми, но не берет на себя полностью все родительские обязанности. Купание, кормление и прогулки с Джорджем и Шарлоттой полностью на попечении родителей. Также детям известно, что их папа еще и ходит на работу, где занимается пилотированием вертолетов экстренной медицинской службы.

2. Правнуки королевы Елизаветты с самого раннего детства приучены уважать чужой труд.

И гувернантка, и повар, и родная мама затрачивают свои усилия, чтобы приготовить вкусный обед или навести порядок в доме. Поэтому детям известно, что игрушки за собой необходимо убирать, а за трапезой неприемлемо пренебрежение к приготовленным блюдам.

3. Очень большое значение придается семейным ценностям и традициям.

Правила воспитания детей от британской королевской семьи. Фото


Джордж и Шарлотта, несмотря на свой юный возраст, заботятся друг о друге и растут лучшими друзьями. Детям рассказывают историю их семьи, Уильям, Кейт, Джордж и Шарлотта часто посещают могилу бабушки, принцессы Дианы. Семейство старается как можно больше времени проводить вместе, Кейт и Шарлотта, как настоящие женщины, вместе проводят время на кухне, а Уильям с Джорджем любят поговорить обо всем на свете. Также каждый вечер вся семья традиционно собирается за ужином и дети сидят со взрослыми за одним столом.

4. Кейт и Уильям прививают своим детям право на свободное высказывание своих мыслей и чувств.

Несмотря на то, что титулованные малыши должны воспитываться в атмосфере «сдержанности», принц Уильям считает, что в современном мире просто необходимо открыто заявлять о своем мнении и уметь его отстаивать.

5. Герцог и герцогиня очень заботятся об образовании своих малышей.

Правила воспитания детей от британской королевской семьи. Фото


Принц Джордж и принцесса Шарлотта просто обожают читать книги. Также Кэтрин часто водит детей в музеи и на различные выставки. Самым любимым местом королевских деток является Музей естествознания в Лондоне.

6. Важную роль в жизни семьи играет спорт.

Правила воспитания детей от британской королевской семьи. Фото


Кэтрин увлекается хоккеем на траве, Уильям предпочитает проводить время на футбольном поле, баскетбольной площадке или за игрой в поло. В силу своего маленького возраста, Джордж и Шарлотта пока не выбрали себе излюбленный вид спорта, но их родители уверены, что у них еще все впереди.

7. Любые капризы немедленно караются удалением с мероприятия.

Как истинным наследникам престола, Джорджу и Шарлотте доподлинно известно, как нужно вести себя в общественных местах и во время публичных выступлений.

8. Но, несмотря на все свои титулы и привилегии, дети всегда остаются детьми.

Правила воспитания детей от британской королевской семьи. Фото


Дома брат и сестра все время норовят что-то сломать и не прочь немного пошалить. Например, Джордж прыгает по всему дому, бегает и толкает вещи. Принц Уильям высказывает надежды, что со временем в этом вопросе станет легче.

9. Однако, как бы плохо не вели себя расшалившиеся малыши, физические наказания в королевской семье полностью исключены.

Правила воспитания детей от британской королевской семьи. Фото


Герцог и герцогиня иногда испробуют нестандартные методы воспитания. Например, во время детской истерики Кейт сама может упасть на пол и начать кричать. От неожиданности малыши быстро успокаиваются.

10. Гаджеты не приветствуются в качестве игрушек для детей.

Правила воспитания детей от британской королевской семьи. Фото


Мяч, скакалка, подвижные игры, беготня по лужам в резиновых сапожках – вот, что нужно детям, а не планшеты и смартфоны, считают Уильям и Кэтрин.

11. Принц Джордж и принцесса Шарлотта, как и все дети, любят смотреть мультики.

Родители не запрещают детям посмотреть пару серий «Свинки Пеппы» или «пожарника Сэма», но время на мультфильмы в семье строго лимитировано.

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12. Родители маленьких принца и принцессы ничуть не кичатся своим богатством и стремятся к осознанному потреблению.

Правила воспитания детей от британской королевской семьи. Фото


Джордж и Шарлотта носят вещи своих родителей или дяди Гарри, а при покупке новой детской одежды Кейт акцентирует внимание на качестве и практичности, а не престижности бренда.
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 Теги: воспитание, королевская семья

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Вчера, 23:52 » Автор: Анна Мартынова
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