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Правила воспитания детей от британской королевской семьи. Фото
Они растут как простые дети.
Многие думают, что титулованные дети королевских семей растут избалованными роскошью и достатком, предаваясь одним лишь развлечениям. На примере воспитания детей герцога Кембриджского Уильяма и герцогини Кэтрин Джорджа и Шарлотты видно, что это совершенно не так, передает Хроника.инфо со ссылкой на uainfo.org.
1. Праздный образ жизни не приветствуется в титулованной семье.
У детей всего лишь одна няня, которая только помогает с детьми, но не берет на себя полностью все родительские обязанности. Купание, кормление и прогулки с Джорджем и Шарлоттой полностью на попечении родителей. Также детям известно, что их папа еще и ходит на работу, где занимается пилотированием вертолетов экстренной медицинской службы.
2. Правнуки королевы Елизаветты с самого раннего детства приучены уважать чужой труд.
И гувернантка, и повар, и родная мама затрачивают свои усилия, чтобы приготовить вкусный обед или навести порядок в доме. Поэтому детям известно, что игрушки за собой необходимо убирать, а за трапезой неприемлемо пренебрежение к приготовленным блюдам.
3. Очень большое значение придается семейным ценностям и традициям.
Джордж и Шарлотта, несмотря на свой юный возраст, заботятся друг о друге и растут лучшими друзьями. Детям рассказывают историю их семьи, Уильям, Кейт, Джордж и Шарлотта часто посещают могилу бабушки, принцессы Дианы. Семейство старается как можно больше времени проводить вместе, Кейт и Шарлотта, как настоящие женщины, вместе проводят время на кухне, а Уильям с Джорджем любят поговорить обо всем на свете. Также каждый вечер вся семья традиционно собирается за ужином и дети сидят со взрослыми за одним столом.
4. Кейт и Уильям прививают своим детям право на свободное высказывание своих мыслей и чувств.
Несмотря на то, что титулованные малыши должны воспитываться в атмосфере «сдержанности», принц Уильям считает, что в современном мире просто необходимо открыто заявлять о своем мнении и уметь его отстаивать.
5. Герцог и герцогиня очень заботятся об образовании своих малышей.
Принц Джордж и принцесса Шарлотта просто обожают читать книги. Также Кэтрин часто водит детей в музеи и на различные выставки. Самым любимым местом королевских деток является Музей естествознания в Лондоне.
6. Важную роль в жизни семьи играет спорт.
Кэтрин увлекается хоккеем на траве, Уильям предпочитает проводить время на футбольном поле, баскетбольной площадке или за игрой в поло. В силу своего маленького возраста, Джордж и Шарлотта пока не выбрали себе излюбленный вид спорта, но их родители уверены, что у них еще все впереди.
7. Любые капризы немедленно караются удалением с мероприятия.
Как истинным наследникам престола, Джорджу и Шарлотте доподлинно известно, как нужно вести себя в общественных местах и во время публичных выступлений.
8. Но, несмотря на все свои титулы и привилегии, дети всегда остаются детьми.
Дома брат и сестра все время норовят что-то сломать и не прочь немного пошалить. Например, Джордж прыгает по всему дому, бегает и толкает вещи. Принц Уильям высказывает надежды, что со временем в этом вопросе станет легче.
9. Однако, как бы плохо не вели себя расшалившиеся малыши, физические наказания в королевской семье полностью исключены.
Герцог и герцогиня иногда испробуют нестандартные методы воспитания. Например, во время детской истерики Кейт сама может упасть на пол и начать кричать. От неожиданности малыши быстро успокаиваются.
10. Гаджеты не приветствуются в качестве игрушек для детей.
Мяч, скакалка, подвижные игры, беготня по лужам в резиновых сапожках – вот, что нужно детям, а не планшеты и смартфоны, считают Уильям и Кэтрин.
11. Принц Джордж и принцесса Шарлотта, как и все дети, любят смотреть мультики.
Родители не запрещают детям посмотреть пару серий «Свинки Пеппы» или «пожарника Сэма», но время на мультфильмы в семье строго лимитировано.
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12. Родители маленьких принца и принцессы ничуть не кичатся своим богатством и стремятся к осознанному потреблению.
Джордж и Шарлотта носят вещи своих родителей или дяди Гарри, а при покупке новой детской одежды Кейт акцентирует внимание на качестве и практичности, а не престижности бренда.
Многие думают, что титулованные дети королевских семей растут избалованными роскошью и достатком, предаваясь одним лишь развлечениям. На примере воспитания детей герцога Кембриджского Уильяма и герцогини Кэтрин Джорджа и Шарлотты видно, что это совершенно не так, передает Хроника.инфо со ссылкой на uainfo.org.
1. Праздный образ жизни не приветствуется в титулованной семье.
У детей всего лишь одна няня, которая только помогает с детьми, но не берет на себя полностью все родительские обязанности. Купание, кормление и прогулки с Джорджем и Шарлоттой полностью на попечении родителей. Также детям известно, что их папа еще и ходит на работу, где занимается пилотированием вертолетов экстренной медицинской службы.
2. Правнуки королевы Елизаветты с самого раннего детства приучены уважать чужой труд.
И гувернантка, и повар, и родная мама затрачивают свои усилия, чтобы приготовить вкусный обед или навести порядок в доме. Поэтому детям известно, что игрушки за собой необходимо убирать, а за трапезой неприемлемо пренебрежение к приготовленным блюдам.
3. Очень большое значение придается семейным ценностям и традициям.
Джордж и Шарлотта, несмотря на свой юный возраст, заботятся друг о друге и растут лучшими друзьями. Детям рассказывают историю их семьи, Уильям, Кейт, Джордж и Шарлотта часто посещают могилу бабушки, принцессы Дианы. Семейство старается как можно больше времени проводить вместе, Кейт и Шарлотта, как настоящие женщины, вместе проводят время на кухне, а Уильям с Джорджем любят поговорить обо всем на свете. Также каждый вечер вся семья традиционно собирается за ужином и дети сидят со взрослыми за одним столом.
4. Кейт и Уильям прививают своим детям право на свободное высказывание своих мыслей и чувств.
Несмотря на то, что титулованные малыши должны воспитываться в атмосфере «сдержанности», принц Уильям считает, что в современном мире просто необходимо открыто заявлять о своем мнении и уметь его отстаивать.
5. Герцог и герцогиня очень заботятся об образовании своих малышей.
Принц Джордж и принцесса Шарлотта просто обожают читать книги. Также Кэтрин часто водит детей в музеи и на различные выставки. Самым любимым местом королевских деток является Музей естествознания в Лондоне.
6. Важную роль в жизни семьи играет спорт.
Кэтрин увлекается хоккеем на траве, Уильям предпочитает проводить время на футбольном поле, баскетбольной площадке или за игрой в поло. В силу своего маленького возраста, Джордж и Шарлотта пока не выбрали себе излюбленный вид спорта, но их родители уверены, что у них еще все впереди.
7. Любые капризы немедленно караются удалением с мероприятия.
Как истинным наследникам престола, Джорджу и Шарлотте доподлинно известно, как нужно вести себя в общественных местах и во время публичных выступлений.
8. Но, несмотря на все свои титулы и привилегии, дети всегда остаются детьми.
Дома брат и сестра все время норовят что-то сломать и не прочь немного пошалить. Например, Джордж прыгает по всему дому, бегает и толкает вещи. Принц Уильям высказывает надежды, что со временем в этом вопросе станет легче.
9. Однако, как бы плохо не вели себя расшалившиеся малыши, физические наказания в королевской семье полностью исключены.
Герцог и герцогиня иногда испробуют нестандартные методы воспитания. Например, во время детской истерики Кейт сама может упасть на пол и начать кричать. От неожиданности малыши быстро успокаиваются.
10. Гаджеты не приветствуются в качестве игрушек для детей.
Мяч, скакалка, подвижные игры, беготня по лужам в резиновых сапожках – вот, что нужно детям, а не планшеты и смартфоны, считают Уильям и Кэтрин.
11. Принц Джордж и принцесса Шарлотта, как и все дети, любят смотреть мультики.
Родители не запрещают детям посмотреть пару серий «Свинки Пеппы» или «пожарника Сэма», но время на мультфильмы в семье строго лимитировано.
Читайте также: В США отыскали самую привлекательную полицейскую. Фото
12. Родители маленьких принца и принцессы ничуть не кичатся своим богатством и стремятся к осознанному потреблению.
Джордж и Шарлотта носят вещи своих родителей или дяди Гарри, а при покупке новой детской одежды Кейт акцентирует внимание на качестве и практичности, а не престижности бренда.
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