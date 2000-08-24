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Двадцать самых стильных пар обуви этой осени. Фото

Двадцать самых стильных пар обуви этой осени. ФотоМодницам на заметку.

Осенний сезон скоро будет открыт и прилавки пополнятся новыми моделями обуви. В новом сезоне 2018 года стилисты советуют девушка быть чуть смелее в выборе гардероба. Сочные и необычные цвета, смелые сочетания, нестандартные формы - все это сделает ваш стиль индивидуальным и узнаваемым. Мы решили собрать примеры самых стильных и модных пар обуви грядущей осени, которые точно придутся по вкусу современным модницам, передает Хроника.инфо со ссылкой на Телеграф.

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Двадцать самых стильных пар обуви этой осени. Фото
Двадцать самых стильных пар обуви этой осени. Фото
Двадцать самых стильных пар обуви этой осени. Фото
Двадцать самых стильных пар обуви этой осени. Фото
Двадцать самых стильных пар обуви этой осени. Фото
Двадцать самых стильных пар обуви этой осени. Фото
Двадцать самых стильных пар обуви этой осени. Фото
Двадцать самых стильных пар обуви этой осени. Фото
Двадцать самых стильных пар обуви этой осени. Фото
Двадцать самых стильных пар обуви этой осени. Фото
Двадцать самых стильных пар обуви этой осени. Фото
Двадцать самых стильных пар обуви этой осени. Фото
Двадцать самых стильных пар обуви этой осени. Фото
Двадцать самых стильных пар обуви этой осени. Фото
Двадцать самых стильных пар обуви этой осени. Фото
Двадцать самых стильных пар обуви этой осени. Фото
Двадцать самых стильных пар обуви этой осени. Фото
Двадцать самых стильных пар обуви этой осени. Фото
Двадцать самых стильных пар обуви этой осени. Фото
Двадцать самых стильных пар обуви этой осени. Фото
Двадцать самых стильных пар обуви этой осени. Фото
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 Теги: осень, обувь

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Сегодня, 16:19 » Автор: Анна Мартынова
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