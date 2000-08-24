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Двадцать самых стильных пар обуви этой осени. Фото
Модницам на заметку.
Осенний сезон скоро будет открыт и прилавки пополнятся новыми моделями обуви. В новом сезоне 2018 года стилисты советуют девушка быть чуть смелее в выборе гардероба. Сочные и необычные цвета, смелые сочетания, нестандартные формы - все это сделает ваш стиль индивидуальным и узнаваемым. Мы решили собрать примеры самых стильных и модных пар обуви грядущей осени, которые точно придутся по вкусу современным модницам, передает Хроника.инфо со ссылкой на Телеграф.
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Осенний сезон скоро будет открыт и прилавки пополнятся новыми моделями обуви. В новом сезоне 2018 года стилисты советуют девушка быть чуть смелее в выборе гардероба. Сочные и необычные цвета, смелые сочетания, нестандартные формы - все это сделает ваш стиль индивидуальным и узнаваемым. Мы решили собрать примеры самых стильных и модных пар обуви грядущей осени, которые точно придутся по вкусу современным модницам, передает Хроника.инфо со ссылкой на Телеграф.
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