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Нью-йоркский Чайнатаун 80-х годов в черно-белых снимках. Фото

Нью-йоркский Чайнатаун 80-х годов в черно-белых снимках. ФотоЧайнатаун в Нью-Йорке в 1980-х выглядел совсем не так, как сейчас

Фотограф Бад Глик был занят в проекте История Китая в Америке в начале 1980-х, передает Хроника.инфо со ссылкой на Zefirka.net.

Он сделал множество интимных снимков жителей этого района. Бад подходил и знакомился с людьми, с их разрешения снимал быт и традиции выходцев из Китая. Удивительно, как быстро изменился и расширился этот район! Чайнатаун это район Манхэттена, населенный преимущественно жителями из Китая.

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В конце 19 века сюда массово переехали китайские иммигранты. Сегодня территория их проживания значительно расширилась, но выглядят улицы так, как на картинке. Давайте же посмотрим, как выглядел район в 1980-х.

Нью-йоркский Чайнатаун 80-х годов в черно-белых снимках. Фото
Нью-йоркский Чайнатаун 80-х годов в черно-белых снимках. Фото
Нью-йоркский Чайнатаун 80-х годов в черно-белых снимках. Фото
Нью-йоркский Чайнатаун 80-х годов в черно-белых снимках. Фото
Нью-йоркский Чайнатаун 80-х годов в черно-белых снимках. Фото
Нью-йоркский Чайнатаун 80-х годов в черно-белых снимках. Фото
Нью-йоркский Чайнатаун 80-х годов в черно-белых снимках. Фото
Нью-йоркский Чайнатаун 80-х годов в черно-белых снимках. Фото
Нью-йоркский Чайнатаун 80-х годов в черно-белых снимках. Фото
Нью-йоркский Чайнатаун 80-х годов в черно-белых снимках. Фото
Нью-йоркский Чайнатаун 80-х годов в черно-белых снимках. Фото
Нью-йоркский Чайнатаун 80-х годов в черно-белых снимках. Фото
Нью-йоркский Чайнатаун 80-х годов в черно-белых снимках. Фото
Нью-йоркский Чайнатаун 80-х годов в черно-белых снимках. Фото
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 Теги: Чайнатаун, Нью-Йорк

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Сегодня, 07:55 » Автор: Татьяна Ларина
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