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Раздел: Фоторепортажи  
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Как выглядела реклама в СССР 1930-х годов. Фото

Как выглядела реклама в СССР 1930-х годов. ФотоНе слишком разнообразная реклама 30-х годов.

Бытует мнение, что в советские времена рекламы как таковой не существовало, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Культурологию

Но на самом деле в СССР рекламная индустрия развивалась более, чем активно. Появление рекламы совпало с появлением НЭПа – первые рекламные газетные объявления появляются в 1921 году. Развивалась реклама и в 1930-х. Причём, появился сегмент рекламы, которая была рассчитана на самую взыскательную аудиторию. Рекламировали импортное вино, рестораны с джаз-бэндом, туалетную воду, а ещё публиковались анонсы спектаклей и рецензии.

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Рекламные объявления 1920-30-х годов, собранные в этом обзоре, дают возможность заглянуть в московскую повседневную жизнь того времени. И увидеть прошлое в несколько других красках – людям всегда хотелось красиво выглядеть, вкусно есть и весело проводить время.

Как выглядела реклама в СССР 1930-х годов. Фото
Как выглядела реклама в СССР 1930-х годов. Фото
Как выглядела реклама в СССР 1930-х годов. Фото
Как выглядела реклама в СССР 1930-х годов. Фото
Как выглядела реклама в СССР 1930-х годов. Фото
Как выглядела реклама в СССР 1930-х годов. Фото
Как выглядела реклама в СССР 1930-х годов. Фото
Как выглядела реклама в СССР 1930-х годов. Фото
Как выглядела реклама в СССР 1930-х годов. Фото
Как выглядела реклама в СССР 1930-х годов. Фото
Как выглядела реклама в СССР 1930-х годов. Фото
Как выглядела реклама в СССР 1930-х годов. Фото
Как выглядела реклама в СССР 1930-х годов. Фото
Как выглядела реклама в СССР 1930-х годов. Фото
Как выглядела реклама в СССР 1930-х годов. Фото
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 Теги: СССР, реклама

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