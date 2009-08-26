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Как выглядела реклама в СССР 1930-х годов. Фото
Не слишком разнообразная реклама 30-х годов.
Бытует мнение, что в советские времена рекламы как таковой не существовало, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Культурологию
Но на самом деле в СССР рекламная индустрия развивалась более, чем активно. Появление рекламы совпало с появлением НЭПа – первые рекламные газетные объявления появляются в 1921 году. Развивалась реклама и в 1930-х. Причём, появился сегмент рекламы, которая была рассчитана на самую взыскательную аудиторию. Рекламировали импортное вино, рестораны с джаз-бэндом, туалетную воду, а ещё публиковались анонсы спектаклей и рецензии.
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Рекламные объявления 1920-30-х годов, собранные в этом обзоре, дают возможность заглянуть в московскую повседневную жизнь того времени. И увидеть прошлое в несколько других красках – людям всегда хотелось красиво выглядеть, вкусно есть и весело проводить время.
Бытует мнение, что в советские времена рекламы как таковой не существовало, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Культурологию
Но на самом деле в СССР рекламная индустрия развивалась более, чем активно. Появление рекламы совпало с появлением НЭПа – первые рекламные газетные объявления появляются в 1921 году. Развивалась реклама и в 1930-х. Причём, появился сегмент рекламы, которая была рассчитана на самую взыскательную аудиторию. Рекламировали импортное вино, рестораны с джаз-бэндом, туалетную воду, а ещё публиковались анонсы спектаклей и рецензии.
Читайте также: Редкие исторические кадры СССР 1930-х годов. Фото
Рекламные объявления 1920-30-х годов, собранные в этом обзоре, дают возможность заглянуть в московскую повседневную жизнь того времени. И увидеть прошлое в несколько других красках – людям всегда хотелось красиво выглядеть, вкусно есть и весело проводить время.
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