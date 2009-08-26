Раздел: Фоторепортажи
Лучшие снимки конкурса «Bird Photographer of the Year» 2018 года. Фото
Приз зрительских симпатий получил перуанский фотограф Педро Жарк Кребс (Pedro Jarque Krebs) за необычный снимок фламинго.
Порой кажется, что птиц можно встретить буквально на каждом шагу, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Культурология
Но при этом все без исключения знают, как непросто рассмотреть этих маленьких пичужек. Ещё сложнее сделать интересный снимок, словив их в кадр. Но есть такие и такие фотографы-счастливчики, которым это действительно удаётся.
Читайте также: Лучшие снимки птиц конкурса Bird Photographer of the Year 2017. Фото
В этом обзоре лучшие фотографии, которые были присланы с разных уголков мира на конкурс «Bird Photographer of the Year».
Порой кажется, что птиц можно встретить буквально на каждом шагу, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Культурология
Но при этом все без исключения знают, как непросто рассмотреть этих маленьких пичужек. Ещё сложнее сделать интересный снимок, словив их в кадр. Но есть такие и такие фотографы-счастливчики, которым это действительно удаётся.
Читайте также: Лучшие снимки птиц конкурса Bird Photographer of the Year 2017. Фото
В этом обзоре лучшие фотографии, которые были присланы с разных уголков мира на конкурс «Bird Photographer of the Year».
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