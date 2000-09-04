В этих странах добираться до школы – настоящий подвиг. Фото

Опасные школьные маршруты.



Наступила школьная пора, и толпы детишек устремились в школу. Оказывается, для некоторых школьников сама дорога в храм знаний является очень сложным и рискованным мероприятием. И не потому, что им нужно перейти оживленную улицу по пешеходному переходу на зеленый свет, а с огромным риском для жизни переправиться через бурлящую реку, горный хребет или аварийный подвесной мост над стометровой пропастью, передает







К сожалению, есть на нашей планете такие места, где образование является большой роскошью и только потому, что обычная дорога в школу превращается в очень опасное мероприятие. Из-за сложного природного рельефа и отдаленного расположения некоторых маленьких поселений детям приходится преодолевать немыслимо сложные маршруты и огромные расстояния, чтобы попасть в школу.







Посмотрите шокирующие кадры опаснейших школьных маршрутов и покажите этот ужас детям, чтобы они увидели, какие усилия прикладывают их ровесники, чтобы получить знания. Наверняка, после увиденного большинство перестанет капризничать по поводу неудобства поездки в метро или троллейбусе и станет больше ценить свои условия жизни и учебы.



1. Деревня Генгуан из провинции Гуйчжоу (Китай)









Ежедневно деревенские дети преодолевают опасный путь по горной местности, проходя друг за другом по очень узкой дорожке, высеченной в скале, максимально прижимаясь к камням. А также приходится идти через нависающие глыбы в тоннеле. Каждое утро директор школы собирает детей и переводит их через все эти преграды, а вечером тем же путем сопровождает обратно.



2. Деревня Бату Бусук на Суматре (Индонезия)







20 учеников этой деревни ежедневно переправляются по очень опасному металлическому тросу, который остался после подвесного моста над рекой, а потом еще идут почти 10 километров по лесу, чтобы добраться в город Паданг, где находится их школа.

Такой путь они проделывают уже целых два года потому, что старый мост после ливневых дождей обрушился, а новые власти начали делать только после того, как эту фотографию увидел мир.



3. Деревни Суро и Племпунган на острове Ява (Индонезия)









Поскольку моста между берегами так никто и не построил, жителям двух деревень приходится переправляться на другой берег по водопроводу. Ученики используют такой опасный способ переправки для того, чтобы сэкономить время. Ведь если идти по дороге, то на это уйдет более двух часов.



4. Деревня Сангсян в Танджунге (Индонезия)









Дети этого населенного пункта пересекают реку по аварийному подвесному мосту, чтобы попасть в свою школу. Это хоть и опасный путь, но самый короткий, ведь другой мост находится за три километра от их деревни. Когда СМИ показали столь опасную дорогу к знаниям, нашлись компании и организации, которые начали возводить новую и безопасную переправу через реку Сиберанг, чтобы детские жизни не подвергались опасности.



5. Деревня Ризал (Филиппины)









Учащиеся из этой деревни используют обычные накачанные автомобильные камеры, чтобы вплавь добраться до своей школы. На такой экстремальный водный путь уходит около часа и это при хороших погодных условиях. Ну а в период непогоды или разлива реки, они попросту школу не посещают. Жители деревни уже не первый год добиваются от властей постройки моста, ну а пока их дети, рискуя жизнью плывут на импровизированных лодках получать знания.



6. Деревня Тронг-Хоа (Вьетнам)







Несколько десятков школьников этого населенного пункта тоже вплавь добираются в школу. Но им приходится это делать без каких-либо приспособлений, просто раздевшись, складывают вещи и школьные принадлежности в полиэтиленовый пакет, переплывают на другой берег. Этот пакет и служит им опорой в столь опасной переправе, ведь глубина реки достигает 20 метров!



7. Деревня Декун (Китай)









Дети этой деревни, чтобы попасть в школу, пользуются самодельной канатной дорогой, пролетая на пропастью в металлическом коробе. Такое испытание не под силу даже многим взрослым людям, но они очень рады даже такому жуткому способу передвижения, ведь если идти пешком, то понадобится целых пять часов!



8. Поселения в тропическом лесу (Колумбия)











Маленькие поселения, разбросанные в лесу, не имеют возможности построить мосты, поэтому могут использовать только канатные дороги в качестве единственной связующей нити с внешним миром. Из-за этого их дети вынуждены добираться в школу, используя примитивные механизмы и карабины, даже без страховочных поясов. Страшно себе представить, но длина таких переправ составляет около километра, а скорость передвижения достигает 80 километров в час!



9. Деревня Чжаоцзюнь (Китай)









Дети из отдаленной горной деревни, чтобы попасть в свою школу преодолевают крутой подъем в 800 метров по шатким лестницам, установленным на отвесных скалах. Такой поход они совершают раз в две недели, и чтобы преодолеть такую высоту им нужно два часа. В этот сложный и опасный путь они отправляются с родителями, которые по очереди их сопровождают, стараясь страховать с помощью всевозможных приспособлений.



Читайте также: Фотограф создает необычные архитектурные портреты. Фото



10. Интернат Пили в Гималаях (Китай)











Самую дальнюю дорогу в школу преодолевают ученики интерната Пили, расположенном высоко в горах. Огромное расстояние в 201 километр дети пешком преодолевают в конце и начале учебного года. Это небезопасное путешествие проходит через горы Синь Цзян и четыре реки. Невероятной сложности путь очень опасен, ведь они идут вплотную к отвесным скалам, а через холодные реки приходится переправляться по 200 метровому цепному мосту и небольших мостах из одной доски. Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Наступила школьная пора, и толпы детишек устремились в школу. Оказывается, для некоторых школьников сама дорога в храм знаний является очень сложным и рискованным мероприятием. И не потому, что им нужно перейти оживленную улицу по пешеходному переходу на зеленый свет, а с огромным риском для жизни переправиться через бурлящую реку, горный хребет или аварийный подвесной мост над стометровой пропастью, передает Хроника.инфо со ссылкой на novate К сожалению, есть на нашей планете такие места, где образование является большой роскошью и только потому, что обычная дорога в школу превращается в очень опасное мероприятие. Из-за сложного природного рельефа и отдаленного расположения некоторых маленьких поселений детям приходится преодолевать немыслимо сложные маршруты и огромные расстояния, чтобы попасть в школу.Посмотрите шокирующие кадры опаснейших школьных маршрутов и покажите этот ужас детям, чтобы они увидели, какие усилия прикладывают их ровесники, чтобы получить знания. Наверняка, после увиденного большинство перестанет капризничать по поводу неудобства поездки в метро или троллейбусе и станет больше ценить свои условия жизни и учебы.1. Деревня Генгуан из провинции Гуйчжоу (Китай)Ежедневно деревенские дети преодолевают опасный путь по горной местности, проходя друг за другом по очень узкой дорожке, высеченной в скале, максимально прижимаясь к камням. А также приходится идти через нависающие глыбы в тоннеле. Каждое утро директор школы собирает детей и переводит их через все эти преграды, а вечером тем же путем сопровождает обратно.2. Деревня Бату Бусук на Суматре (Индонезия)20 учеников этой деревни ежедневно переправляются по очень опасному металлическому тросу, который остался после подвесного моста над рекой, а потом еще идут почти 10 километров по лесу, чтобы добраться в город Паданг, где находится их школа.Такой путь они проделывают уже целых два года потому, что старый мост после ливневых дождей обрушился, а новые власти начали делать только после того, как эту фотографию увидел мир.3. Деревни Суро и Племпунган на острове Ява (Индонезия)Поскольку моста между берегами так никто и не построил, жителям двух деревень приходится переправляться на другой берег по водопроводу. Ученики используют такой опасный способ переправки для того, чтобы сэкономить время. Ведь если идти по дороге, то на это уйдет более двух часов.4. Деревня Сангсян в Танджунге (Индонезия)Дети этого населенного пункта пересекают реку по аварийному подвесному мосту, чтобы попасть в свою школу. Это хоть и опасный путь, но самый короткий, ведь другой мост находится за три километра от их деревни. Когда СМИ показали столь опасную дорогу к знаниям, нашлись компании и организации, которые начали возводить новую и безопасную переправу через реку Сиберанг, чтобы детские жизни не подвергались опасности.5. Деревня Ризал (Филиппины)Учащиеся из этой деревни используют обычные накачанные автомобильные камеры, чтобы вплавь добраться до своей школы. На такой экстремальный водный путь уходит около часа и это при хороших погодных условиях. Ну а в период непогоды или разлива реки, они попросту школу не посещают. Жители деревни уже не первый год добиваются от властей постройки моста, ну а пока их дети, рискуя жизнью плывут на импровизированных лодках получать знания.6. Деревня Тронг-Хоа (Вьетнам)Несколько десятков школьников этого населенного пункта тоже вплавь добираются в школу. Но им приходится это делать без каких-либо приспособлений, просто раздевшись, складывают вещи и школьные принадлежности в полиэтиленовый пакет, переплывают на другой берег. Этот пакет и служит им опорой в столь опасной переправе, ведь глубина реки достигает 20 метров!7. Деревня Декун (Китай)Дети этой деревни, чтобы попасть в школу, пользуются самодельной канатной дорогой, пролетая на пропастью в металлическом коробе. Такое испытание не под силу даже многим взрослым людям, но они очень рады даже такому жуткому способу передвижения, ведь если идти пешком, то понадобится целых пять часов!8. Поселения в тропическом лесу (Колумбия)Маленькие поселения, разбросанные в лесу, не имеют возможности построить мосты, поэтому могут использовать только канатные дороги в качестве единственной связующей нити с внешним миром. Из-за этого их дети вынуждены добираться в школу, используя примитивные механизмы и карабины, даже без страховочных поясов. Страшно себе представить, но длина таких переправ составляет около километра, а скорость передвижения достигает 80 километров в час!9. Деревня Чжаоцзюнь (Китай)Дети из отдаленной горной деревни, чтобы попасть в свою школу преодолевают крутой подъем в 800 метров по шатким лестницам, установленным на отвесных скалах. Такой поход они совершают раз в две недели, и чтобы преодолеть такую высоту им нужно два часа. В этот сложный и опасный путь они отправляются с родителями, которые по очереди их сопровождают, стараясь страховать с помощью всевозможных приспособлений.10. Интернат Пили в Гималаях (Китай)Самую дальнюю дорогу в школу преодолевают ученики интерната Пили, расположенном высоко в горах. Огромное расстояние в 201 километр дети пешком преодолевают в конце и начале учебного года. Это небезопасное путешествие проходит через горы Синь Цзян и четыре реки. Невероятной сложности путь очень опасен, ведь они идут вплотную к отвесным скалам, а через холодные реки приходится переправляться по 200 метровому цепному мосту и небольших мостах из одной доски.



