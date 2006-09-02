Этот остров-призрак еще недавно был самым густонаселенным местом Японии. Фото

Его защищает ЮНЕСКО.



Города-призраки по-своему прекрасны и всегда очень загадочны. Найти такие поселения можно во многих странах. И Япония не исключение. Речь пойдет о странном острове Хасима, который находится прямо посреди море и который на сегодняшний день покинули абсолютно все жители, передает







В Тихом океане, в Восточно-китайском море, приблизительно в 15 километрах от японского города Нагасаки можно увидеть посреди водной глади остров под названием Хасима. Это место принадлежит Японии. Среди жителей Страны восходящего солнца он известен как «Гункандзима», что переводится как «крейсер». Такое неформальное название этот объект получил из-за внешнего сходства с военным кораблем. Длина острова составляет 480 метров, ширина 160 метров, а береговая линия Хасимы протянулась почти на 1.4 км.







Поначалу этот остров был не более, чем обломком скалы, торчащим посреди моря. Но в XIX веке японцы обнаружили здесь богатые залежи угля. До этого момента слегка поросший зеленью остров с огромным количеством гнездящихся птиц использовался разве что японскими рыбаками, которые иногда останавливались на нем для отдыхать.







С 1810 года здесь начала развиваться угольная промышленность. И лет через 100 Хасима стала крупным центром добычи и одним из важнейших промышленных объектов Японии. Некоторые угольные шахты Гункандзимы уходили на 600 метров ниже уровня моря. Работать здесь было вдвойне опасно. Со временем добычу на острове возглавила Mitsubishi Corporation. В 1943-1945 годах остров печально запомнился тем, что сюда стали свозить на принудительные горные работы жителей Китая и Кореи. Многие из них умерли из-за тяжелых условий труда.







После Второй мировой войны добыча угля на острове продолжилась. Шахты работали до 1974 года, пока уголь в них полностью не иссяк. За время действия рудников Хасима стала одним из самых густонаселенных мест на планете. В 1959 году на 1 кв. км. здесь проживало 5 259 человек. Это был очень развитый поселок. Здесь и по сей день стоит около 50 домов, больница, школа и многое другое.



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После того, как прекратилась добыча угля, остров пришел в упадок, его покинули все жители. Долгие годы власти страны боролись с черными копателями, которые направили разграбить город-призрак. В последствии Хасиму внесли в фонд Всемирного наследия ЮНЕСКО. Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Города-призраки по-своему прекрасны и всегда очень загадочны. Найти такие поселения можно во многих странах. И Япония не исключение. Речь пойдет о странном острове Хасима, который находится прямо посреди море и который на сегодняшний день покинули абсолютно все жители, передает Хроника.инфо со ссылкой на novate В Тихом океане, в Восточно-китайском море, приблизительно в 15 километрах от японского города Нагасаки можно увидеть посреди водной глади остров под названием Хасима. Это место принадлежит Японии. Среди жителей Страны восходящего солнца он известен как «Гункандзима», что переводится как «крейсер». Такое неформальное название этот объект получил из-за внешнего сходства с военным кораблем. Длина острова составляет 480 метров, ширина 160 метров, а береговая линия Хасимы протянулась почти на 1.4 км.Поначалу этот остров был не более, чем обломком скалы, торчащим посреди моря. Но в XIX веке японцы обнаружили здесь богатые залежи угля. До этого момента слегка поросший зеленью остров с огромным количеством гнездящихся птиц использовался разве что японскими рыбаками, которые иногда останавливались на нем для отдыхать.С 1810 года здесь начала развиваться угольная промышленность. И лет через 100 Хасима стала крупным центром добычи и одним из важнейших промышленных объектов Японии. Некоторые угольные шахты Гункандзимы уходили на 600 метров ниже уровня моря. Работать здесь было вдвойне опасно. Со временем добычу на острове возглавила Mitsubishi Corporation. В 1943-1945 годах остров печально запомнился тем, что сюда стали свозить на принудительные горные работы жителей Китая и Кореи. Многие из них умерли из-за тяжелых условий труда.После Второй мировой войны добыча угля на острове продолжилась. Шахты работали до 1974 года, пока уголь в них полностью не иссяк. За время действия рудников Хасима стала одним из самых густонаселенных мест на планете. В 1959 году на 1 кв. км. здесь проживало 5 259 человек. Это был очень развитый поселок. Здесь и по сей день стоит около 50 домов, больница, школа и многое другое.После того, как прекратилась добыча угля, остров пришел в упадок, его покинули все жители. Долгие годы власти страны боролись с черными копателями, которые направили разграбить город-призрак. В последствии Хасиму внесли в фонд Всемирного наследия ЮНЕСКО.



