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Раздел: Фоторепортажи  
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Эта женщина – обладательница самой тонкой в мире талии. Фото

Эта женщина – обладательница самой тонкой в мире талии. ФотоОна носит корсет уже 25 лет.

78-летняя американка Кэти Юнг (Cathie Jung) является обладательницей самой тонкой талии в мире, чье достижение зафиксировано в книге рекордов Гиннеса. Объем талии Кэти составляет всего навсего 38,1 см. Всё началось с зависти к талии куклы барби, а потом в 22 года она открыла для себя интересную вещь - корсет, который она носит не снимая уже около 30 лет. Со знакомства с корсетом и начинается это интересная история жизни этой удивительной женщины, передает Хроника.инфо со ссылкой на Телеграф.

В 22 года она открыла для себя замечательную вещь – корсет. По ее словам, ей очень нравились героини из «Унесенных ветром» и она стала подражать своим кумирам.

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Родив троих детей Кэти окончательно решает распрощаться с прежней талией в 71 см и подружиться с корсетом. Вот уже 25 лет она не расстается с ним. Снимает только в душе на 30 минут, не больше, иначе может испортится талия…

Эта женщина – обладательница самой тонкой в мире талии. Фото
Эта женщина – обладательница самой тонкой в мире талии. Фото
Эта женщина – обладательница самой тонкой в мире талии. Фото
Эта женщина – обладательница самой тонкой в мире талии. Фото
Эта женщина – обладательница самой тонкой в мире талии. Фото
Эта женщина – обладательница самой тонкой в мире талии. Фото
Эта женщина – обладательница самой тонкой в мире талии. Фото
Эта женщина – обладательница самой тонкой в мире талии. Фото
Эта женщина – обладательница самой тонкой в мире талии. Фото
Эта женщина – обладательница самой тонкой в мире талии. Фото
Эта женщина – обладательница самой тонкой в мире талии. Фото
Эта женщина – обладательница самой тонкой в мире талии. Фото
Эта женщина – обладательница самой тонкой в мире талии. Фото
Эта женщина – обладательница самой тонкой в мире талии. Фото
Эта женщина – обладательница самой тонкой в мире талии. Фото
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 Теги: талия, история

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Сегодня, 11:56 » Автор: Анна Мартынова
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