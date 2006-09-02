Эта женщина – обладательница самой тонкой в мире талии. Фото

Она носит корсет уже 25 лет.



78-летняя американка Кэти Юнг (Cathie Jung) является обладательницей самой тонкой талии в мире, чье достижение зафиксировано в книге рекордов Гиннеса. Объем талии Кэти составляет всего навсего 38,1 см. Всё началось с зависти к талии куклы барби, а потом в 22 года она открыла для себя интересную вещь - корсет, который она носит не снимая уже около 30 лет. Со знакомства с корсетом и начинается это интересная история жизни этой удивительной женщины, передает



В 22 года она открыла для себя замечательную вещь – корсет. По ее словам, ей очень нравились героини из «Унесенных ветром» и она стала подражать своим кумирам.



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Родив троих детей Кэти окончательно решает распрощаться с прежней талией в 71 см и подружиться с корсетом. Вот уже 25 лет она не расстается с ним. Снимает только в душе на 30 минут, не больше, иначе может испортится талия…































Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter 78-летняя американка Кэти Юнг (Cathie Jung) является обладательницей самой тонкой талии в мире, чье достижение зафиксировано в книге рекордов Гиннеса. Объем талии Кэти составляет всего навсего 38,1 см. Всё началось с зависти к талии куклы барби, а потом в 22 года она открыла для себя интересную вещь - корсет, который она носит не снимая уже около 30 лет. Со знакомства с корсетом и начинается это интересная история жизни этой удивительной женщины, передает Хроника.инфо со ссылкой на Телеграф В 22 года она открыла для себя замечательную вещь – корсет. По ее словам, ей очень нравились героини из «Унесенных ветром» и она стала подражать своим кумирам.Родив троих детей Кэти окончательно решает распрощаться с прежней талией в 71 см и подружиться с корсетом. Вот уже 25 лет она не расстается с ним. Снимает только в душе на 30 минут, не больше, иначе может испортится талия…



