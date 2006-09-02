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Загадки Вселенной, которые еще предстоит разгадать. Фото

Загадки Вселенной, которые еще предстоит разгадать. ФотоКосмос скрывает еще много интересного.

Вселенная полна загадок и необъяснимых явлений. Ее огромный размер уже сам по себе является тайной. И, в конце концов, что такое Вселенная - не знает никто. В этом обзоре мы собрали самые невероятные загадки, которые и сегодня не дают покоя ученым, передает Хроника.инфо со ссылкой на Телеграф.

1. Сколько лет Вселенной

Загадки Вселенной, которые еще предстоит разгадать. Фото


На заре XXI века несмотря на все изобретения и научно-технический прогресс, возраст Вселенной остается загадкой. По последним оценкам экспертов, возраст Вселенной составляет 13,8 миллиардов лет.

2. Как формируются галактики

Загадки Вселенной, которые еще предстоит разгадать. Фото


Есть очень много дискуссий о том, как сформировались галактики, но на самом деле этого никто не знает наверняка. Ученые не знают, что случилось после Большого взрыва: мелкие частицы начали медленно объединяться и постепенно образовывать звезды, звездные скопления и галактики или же Вселенная изначально представляла собой структуру в виде сгустков материи, которые позже разделились на галактики.

3. Прямоугольная галактика

Загадки Вселенной, которые еще предстоит разгадать. Фото


Это называется “галактика в форме изумруда" и недавно она была обнаружена международной командой астрономов с Суинбернского технологического университета в Австралии. Галактика в форме драгоценного камня была обнаружена с помощью телескопа Subaru японским астрофизиком Ли Спитлером. Считается, что необычная форма является результатом столкновения двух галактик.

4. Вселенная до Большого взрыва

Загадки Вселенной, которые еще предстоит разгадать. Фото


Существовало ли что-нибудь до Большого взрыва. Этого, наверное, люди не узнают никогда.

5. Как появилась жизнь на Земле

Загадки Вселенной, которые еще предстоит разгадать. Фото


Ученые знают, что Земля была лишена жизни, когда сформировалась Солнечная система. Тем не менее, возникли ли первые формы жизни на Земле или в другом месте - это огромная тайна, которая является предметом серьезных научных дискуссий. Ранее ученые считали, что вся жизнь могла возникнуть спонтанно, но некоторые ученые считают, что сложные органические молекулы могли возникнуть в космосе и были занесены на Землю кометами или метеоритами.

6. Темная материя

Загадки Вселенной, которые еще предстоит разгадать. Фото


Никто не знает точно, что такое темная материя, которой якобы 22% во Вселенной. Поскольку (предположительно) она не испускает электромагнитного излучения и не взаимодействует с ним, прямое наблюдение темной материи невозможно. Вывод о ее существовании был сделан на основании поведения астрономических объектов и гравитационных эффектов.

7. Насколько велика Вселенная

Загадки Вселенной, которые еще предстоит разгадать. Фото

Все знают, что Вселенная является огромной. Хотя размер наблюдаемой Вселенной составляет около 13,8 млрд лет, расстояние до края наблюдаемой Вселенной составляет около 46 миллиардов световых лет. Это происходит потому, что Вселенная постоянно расширяется и постоянно становилась больше все время, пока свет шел к Земле.

8. Черные дыры

Загадки Вселенной, которые еще предстоит разгадать. Фото


Концепция черных дыр возвращает нас к 1780-м годам, когда Джон Мичелл и Лаплас предполагали существование “темных звезд”, чья гравитация была настолько сильной, что притягивала даже световое излучение. Тем не менее, люди до сих пор много не знают о черных дырах. Например, в 2014 году ученые обнаружили галактики с тремя сверхмассивными черными дырами в центре (а ранее предполагалось, что в центре галактики может находиться только 1 черная дыра).

9. Гамма-всплески

Загадки Вселенной, которые еще предстоит разгадать. Фото


Одной из самых больших тайн астрономии в течение последних трех десятилетий является природа гамма-всплесков (самых мощных во Вселенной выбросов энергии). Ученые могут фиксировать их и наблюдать за ними, но они до сих пор не имеют ни малейшего понятия, почему они появляются случайным образом и вообще почему они происходят.

10. Темная энергия

Загадки Вселенной, которые еще предстоит разгадать. Фото


Согласно наиболее общепринятой теории, темная энергия должна действовать в противовес гравитации. Именно она составляет примерно 68% Вселенной и вызывает ее расширение. Во всем остальном, что это такое - полная загадка.

11. Был ли Большой взрыв

Загадки Вселенной, которые еще предстоит разгадать. Фото


Возраст нашей Вселенной, согласно теории Эйнштейна, составляет около 13,8 млрд лет и она была сформирована из бесконечно малой точки во время Большого взрыва. Хотя большинство ученых сегодня принимают эту модель, научное сообщество до сих пор не может объяснить, что происходило в этой маленькой точке до взрыва и почему он случился.

12. Одиноки ли люди во Вселенной?

Загадки Вселенной, которые еще предстоит разгадать. Фото


Это еще одна великая тайна, которую многие мыслители и ученые пытались решить на протяжении всей истории человеческой цивилизации, но так до сих пор и не нашли на нее ответ. Также вопросом является то, смогут ли люди вообще осознать совершенно иную жизнь - ведь может прямо сейчас за людьми наблюдает другой тип жизни, а они даже не понимают этого.

13. Зарождение жизни

Загадки Вселенной, которые еще предстоит разгадать. Фото


Это, без сомнения, один из самых старых вопросов и самая большая загадка в истории человечества. Хотя существуют теории, которые там пытаются объяснить это сложными химическими реакциями, на самом деле ученые не имеют четкого однозначного объяснения жизни.

14. Правда ли все вокруг

Загадки Вселенной, которые еще предстоит разгадать. Фото


С тех пор, как люди начали аналитически рассуждать, этот вопрос таится где-то в подсознании. А заключается он в следующем: является ли то, что видят люди тем, что это есть на самом деле.

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15. Что такое гравитация на самом деле

Загадки Вселенной, которые еще предстоит разгадать. Фото


Гравитация играла большую роль в создании вселенной в ее современном виде. Благодаря силе тяжести куски материи “слипались” в планеты, луны и звезды. Из-за силы тяжести, когда человек что-то роняет, то этот предмет падает вниз, а не вверх. Но что это за сила на самом деле - неизвестно. Хотя ученые могут наблюдать и понимать, как гравитация “ведет себя”, они понятия не имеют, почему она существует. Например, если сила тяжести является силой, которая заставляет все вещество притягиваться ко всем другим, почему внутри атомы представляют собой в основном пустое пространство.
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 Теги: Вселенная, загадки

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Сегодня, 12:49 » Автор: Анна Мартынова
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