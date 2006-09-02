Раздел: Фоторепортажи
Загадки Вселенной, которые еще предстоит разгадать. Фото
Космос скрывает еще много интересного.
Вселенная полна загадок и необъяснимых явлений. Ее огромный размер уже сам по себе является тайной. И, в конце концов, что такое Вселенная - не знает никто. В этом обзоре мы собрали самые невероятные загадки, которые и сегодня не дают покоя ученым, передает Хроника.инфо со ссылкой на Телеграф.
1. Сколько лет Вселенной
На заре XXI века несмотря на все изобретения и научно-технический прогресс, возраст Вселенной остается загадкой. По последним оценкам экспертов, возраст Вселенной составляет 13,8 миллиардов лет.
2. Как формируются галактики
Есть очень много дискуссий о том, как сформировались галактики, но на самом деле этого никто не знает наверняка. Ученые не знают, что случилось после Большого взрыва: мелкие частицы начали медленно объединяться и постепенно образовывать звезды, звездные скопления и галактики или же Вселенная изначально представляла собой структуру в виде сгустков материи, которые позже разделились на галактики.
3. Прямоугольная галактика
Это называется “галактика в форме изумруда" и недавно она была обнаружена международной командой астрономов с Суинбернского технологического университета в Австралии. Галактика в форме драгоценного камня была обнаружена с помощью телескопа Subaru японским астрофизиком Ли Спитлером. Считается, что необычная форма является результатом столкновения двух галактик.
4. Вселенная до Большого взрыва
Существовало ли что-нибудь до Большого взрыва. Этого, наверное, люди не узнают никогда.
5. Как появилась жизнь на Земле
Ученые знают, что Земля была лишена жизни, когда сформировалась Солнечная система. Тем не менее, возникли ли первые формы жизни на Земле или в другом месте - это огромная тайна, которая является предметом серьезных научных дискуссий. Ранее ученые считали, что вся жизнь могла возникнуть спонтанно, но некоторые ученые считают, что сложные органические молекулы могли возникнуть в космосе и были занесены на Землю кометами или метеоритами.
6. Темная материя
Никто не знает точно, что такое темная материя, которой якобы 22% во Вселенной. Поскольку (предположительно) она не испускает электромагнитного излучения и не взаимодействует с ним, прямое наблюдение темной материи невозможно. Вывод о ее существовании был сделан на основании поведения астрономических объектов и гравитационных эффектов.
7. Насколько велика Вселенная
Все знают, что Вселенная является огромной. Хотя размер наблюдаемой Вселенной составляет около 13,8 млрд лет, расстояние до края наблюдаемой Вселенной составляет около 46 миллиардов световых лет. Это происходит потому, что Вселенная постоянно расширяется и постоянно становилась больше все время, пока свет шел к Земле.
8. Черные дыры
Концепция черных дыр возвращает нас к 1780-м годам, когда Джон Мичелл и Лаплас предполагали существование “темных звезд”, чья гравитация была настолько сильной, что притягивала даже световое излучение. Тем не менее, люди до сих пор много не знают о черных дырах. Например, в 2014 году ученые обнаружили галактики с тремя сверхмассивными черными дырами в центре (а ранее предполагалось, что в центре галактики может находиться только 1 черная дыра).
9. Гамма-всплески
Одной из самых больших тайн астрономии в течение последних трех десятилетий является природа гамма-всплесков (самых мощных во Вселенной выбросов энергии). Ученые могут фиксировать их и наблюдать за ними, но они до сих пор не имеют ни малейшего понятия, почему они появляются случайным образом и вообще почему они происходят.
10. Темная энергия
Согласно наиболее общепринятой теории, темная энергия должна действовать в противовес гравитации. Именно она составляет примерно 68% Вселенной и вызывает ее расширение. Во всем остальном, что это такое - полная загадка.
11. Был ли Большой взрыв
Возраст нашей Вселенной, согласно теории Эйнштейна, составляет около 13,8 млрд лет и она была сформирована из бесконечно малой точки во время Большого взрыва. Хотя большинство ученых сегодня принимают эту модель, научное сообщество до сих пор не может объяснить, что происходило в этой маленькой точке до взрыва и почему он случился.
12. Одиноки ли люди во Вселенной?
Это еще одна великая тайна, которую многие мыслители и ученые пытались решить на протяжении всей истории человеческой цивилизации, но так до сих пор и не нашли на нее ответ. Также вопросом является то, смогут ли люди вообще осознать совершенно иную жизнь - ведь может прямо сейчас за людьми наблюдает другой тип жизни, а они даже не понимают этого.
13. Зарождение жизни
Это, без сомнения, один из самых старых вопросов и самая большая загадка в истории человечества. Хотя существуют теории, которые там пытаются объяснить это сложными химическими реакциями, на самом деле ученые не имеют четкого однозначного объяснения жизни.
14. Правда ли все вокруг
С тех пор, как люди начали аналитически рассуждать, этот вопрос таится где-то в подсознании. А заключается он в следующем: является ли то, что видят люди тем, что это есть на самом деле.
Читайте также: Щенок-путешественник стал новой звездой Instagram
15. Что такое гравитация на самом деле
Гравитация играла большую роль в создании вселенной в ее современном виде. Благодаря силе тяжести куски материи “слипались” в планеты, луны и звезды. Из-за силы тяжести, когда человек что-то роняет, то этот предмет падает вниз, а не вверх. Но что это за сила на самом деле - неизвестно. Хотя ученые могут наблюдать и понимать, как гравитация “ведет себя”, они понятия не имеют, почему она существует. Например, если сила тяжести является силой, которая заставляет все вещество притягиваться ко всем другим, почему внутри атомы представляют собой в основном пустое пространство.
Вселенная полна загадок и необъяснимых явлений. Ее огромный размер уже сам по себе является тайной. И, в конце концов, что такое Вселенная - не знает никто. В этом обзоре мы собрали самые невероятные загадки, которые и сегодня не дают покоя ученым, передает Хроника.инфо со ссылкой на Телеграф.
1. Сколько лет Вселенной
На заре XXI века несмотря на все изобретения и научно-технический прогресс, возраст Вселенной остается загадкой. По последним оценкам экспертов, возраст Вселенной составляет 13,8 миллиардов лет.
2. Как формируются галактики
Есть очень много дискуссий о том, как сформировались галактики, но на самом деле этого никто не знает наверняка. Ученые не знают, что случилось после Большого взрыва: мелкие частицы начали медленно объединяться и постепенно образовывать звезды, звездные скопления и галактики или же Вселенная изначально представляла собой структуру в виде сгустков материи, которые позже разделились на галактики.
3. Прямоугольная галактика
Это называется “галактика в форме изумруда" и недавно она была обнаружена международной командой астрономов с Суинбернского технологического университета в Австралии. Галактика в форме драгоценного камня была обнаружена с помощью телескопа Subaru японским астрофизиком Ли Спитлером. Считается, что необычная форма является результатом столкновения двух галактик.
4. Вселенная до Большого взрыва
Существовало ли что-нибудь до Большого взрыва. Этого, наверное, люди не узнают никогда.
5. Как появилась жизнь на Земле
Ученые знают, что Земля была лишена жизни, когда сформировалась Солнечная система. Тем не менее, возникли ли первые формы жизни на Земле или в другом месте - это огромная тайна, которая является предметом серьезных научных дискуссий. Ранее ученые считали, что вся жизнь могла возникнуть спонтанно, но некоторые ученые считают, что сложные органические молекулы могли возникнуть в космосе и были занесены на Землю кометами или метеоритами.
6. Темная материя
Никто не знает точно, что такое темная материя, которой якобы 22% во Вселенной. Поскольку (предположительно) она не испускает электромагнитного излучения и не взаимодействует с ним, прямое наблюдение темной материи невозможно. Вывод о ее существовании был сделан на основании поведения астрономических объектов и гравитационных эффектов.
7. Насколько велика Вселенная
Все знают, что Вселенная является огромной. Хотя размер наблюдаемой Вселенной составляет около 13,8 млрд лет, расстояние до края наблюдаемой Вселенной составляет около 46 миллиардов световых лет. Это происходит потому, что Вселенная постоянно расширяется и постоянно становилась больше все время, пока свет шел к Земле.
8. Черные дыры
Концепция черных дыр возвращает нас к 1780-м годам, когда Джон Мичелл и Лаплас предполагали существование “темных звезд”, чья гравитация была настолько сильной, что притягивала даже световое излучение. Тем не менее, люди до сих пор много не знают о черных дырах. Например, в 2014 году ученые обнаружили галактики с тремя сверхмассивными черными дырами в центре (а ранее предполагалось, что в центре галактики может находиться только 1 черная дыра).
9. Гамма-всплески
Одной из самых больших тайн астрономии в течение последних трех десятилетий является природа гамма-всплесков (самых мощных во Вселенной выбросов энергии). Ученые могут фиксировать их и наблюдать за ними, но они до сих пор не имеют ни малейшего понятия, почему они появляются случайным образом и вообще почему они происходят.
10. Темная энергия
Согласно наиболее общепринятой теории, темная энергия должна действовать в противовес гравитации. Именно она составляет примерно 68% Вселенной и вызывает ее расширение. Во всем остальном, что это такое - полная загадка.
11. Был ли Большой взрыв
Возраст нашей Вселенной, согласно теории Эйнштейна, составляет около 13,8 млрд лет и она была сформирована из бесконечно малой точки во время Большого взрыва. Хотя большинство ученых сегодня принимают эту модель, научное сообщество до сих пор не может объяснить, что происходило в этой маленькой точке до взрыва и почему он случился.
12. Одиноки ли люди во Вселенной?
Это еще одна великая тайна, которую многие мыслители и ученые пытались решить на протяжении всей истории человеческой цивилизации, но так до сих пор и не нашли на нее ответ. Также вопросом является то, смогут ли люди вообще осознать совершенно иную жизнь - ведь может прямо сейчас за людьми наблюдает другой тип жизни, а они даже не понимают этого.
13. Зарождение жизни
Это, без сомнения, один из самых старых вопросов и самая большая загадка в истории человечества. Хотя существуют теории, которые там пытаются объяснить это сложными химическими реакциями, на самом деле ученые не имеют четкого однозначного объяснения жизни.
14. Правда ли все вокруг
С тех пор, как люди начали аналитически рассуждать, этот вопрос таится где-то в подсознании. А заключается он в следующем: является ли то, что видят люди тем, что это есть на самом деле.
Читайте также: Щенок-путешественник стал новой звездой Instagram
15. Что такое гравитация на самом деле
Гравитация играла большую роль в создании вселенной в ее современном виде. Благодаря силе тяжести куски материи “слипались” в планеты, луны и звезды. Из-за силы тяжести, когда человек что-то роняет, то этот предмет падает вниз, а не вверх. Но что это за сила на самом деле - неизвестно. Хотя ученые могут наблюдать и понимать, как гравитация “ведет себя”, они понятия не имеют, почему она существует. Например, если сила тяжести является силой, которая заставляет все вещество притягиваться ко всем другим, почему внутри атомы представляют собой в основном пустое пространство.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
773
0
Также советуем посмотреть
- В Украине сообщили об усилении армии новым мощным оружием
- В Шотландии на камеру попал призрак ребенка
- В «ЛДНР» решили провести «выборы»
- Кто и почему убил Захарченко
- Кислотохранилище завода Крымский титан продолжает испаряться
- Сеть озадачил странный фокус с шестью пальцами
- Бывает и так: собака стала помощником футбольного тренера
- Удар по Путину: как ослабить Кремль
- Британка пошутила о выигрыше в лотерею и получила миллион
- Жителей Крыма предупредили о кислотных дождях
- Стало известно имя бойца ВСУ, погибшего в зоне ООС
- Убийства гражданских для Кремля дело привычное
- И вновь по поводу убийства Захарченко
- Сеть насмешила собака, «примерившая» вставную челюсть хозяйки
- В оккупированном Луганске отмечается нехватка учителей
- Говорить обо всем этом всерьез невозможно
- Нынешнее лето ОБСЕ назвала самым спокойным с начала войны на Донбассе
- На Донбассе погиб украинский боец
- Очень "занятые" белки в потешных фотках
- Денисова просит ООН повлиять на РФ
- Забавные кадры, которые удалось «поймать» совершенно случайно
- В ЕС говорят о нарушении свободы слова из-за действий ГПУ
- Веселый мопс покорил Instagram прикольными советами
- Совет Европы обеспокоен обысками телефона Седлецкой
- Смешные фотки, на которые придется взглянуть дважды
- Порошенко рассказал, как остановить Россию
- Шутники показали, как выглядит «рабочий стол» веселых людей
- Россия отказалась обменять своих граждан, осужденных в Украине
- Уморительные фотки из серии «Ожидание и реальность»
- Спящий в необычной позе кот стал звездой фотожаб
Оставьте свой комментарий