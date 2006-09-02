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Фотограф показал красоту узких азиатских улочек. Фото

Фотограф показал красоту узких азиатских улочек. Фото Словно другая планета.

Талантливый фотохудожник показывает возню в городах Южной Азии, и эти снимки переносят в другой уголок мира, передает Хроника.инфо со ссылкой на uainfo.org.

Знакомьтесь, Ашрафул Арефино - фотохудожник, который живет в столице республики Бангладеш Дакке. В последние годы он путешествовал по родной стране, Непалу и Индии. Ашрафул обожает изучать узкие и дальние аллеи городов и фиксировать жизни на них.

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"Это напоминает истории, которые разворачиваются во всех уголках в этих местах. Вы часто встретите людей, которые занимаются своими делами, общаются с другими людьми, или просто сделали перерыв на чай, а кто-то просто сидит на пороге своего дома. Для меня такие места насыщенные цветами, эмоциями, рассказами и уникальной сущностью местного образа жизни, которую я не нахожу на центральных улицах города ", - делится Арефино.

Фотограф показал красоту узких азиатских улочек. Фото
Фотограф показал красоту узких азиатских улочек. Фото
Фотограф показал красоту узких азиатских улочек. Фото
Фотограф показал красоту узких азиатских улочек. Фото
Фотограф показал красоту узких азиатских улочек. Фото
Фотограф показал красоту узких азиатских улочек. Фото
Фотограф показал красоту узких азиатских улочек. Фото
Фотограф показал красоту узких азиатских улочек. Фото
Фотограф показал красоту узких азиатских улочек. Фото
Фотограф показал красоту узких азиатских улочек. Фото
Фотограф показал красоту узких азиатских улочек. Фото
Фотограф показал красоту узких азиатских улочек. Фото
Фотограф показал красоту узких азиатских улочек. Фото
Фотограф показал красоту узких азиатских улочек. Фото
Фотограф показал красоту узких азиатских улочек. Фото
Фотограф показал красоту узких азиатских улочек. Фото
Фотограф показал красоту узких азиатских улочек. Фото
Фотограф показал красоту узких азиатских улочек. Фото
Фотограф показал красоту узких азиатских улочек. Фото
Фотограф показал красоту узких азиатских улочек. Фото
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 Теги: Азия, фотограф

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Сегодня, 19:12 » Автор: Анна Мартынова
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