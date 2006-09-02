Раздел: Фоторепортажи
Фотограф показал красоту узких азиатских улочек. Фото
Словно другая планета.
Талантливый фотохудожник показывает возню в городах Южной Азии, и эти снимки переносят в другой уголок мира, передает Хроника.инфо со ссылкой на uainfo.org.
Знакомьтесь, Ашрафул Арефино - фотохудожник, который живет в столице республики Бангладеш Дакке. В последние годы он путешествовал по родной стране, Непалу и Индии. Ашрафул обожает изучать узкие и дальние аллеи городов и фиксировать жизни на них.
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"Это напоминает истории, которые разворачиваются во всех уголках в этих местах. Вы часто встретите людей, которые занимаются своими делами, общаются с другими людьми, или просто сделали перерыв на чай, а кто-то просто сидит на пороге своего дома. Для меня такие места насыщенные цветами, эмоциями, рассказами и уникальной сущностью местного образа жизни, которую я не нахожу на центральных улицах города ", - делится Арефино.
Талантливый фотохудожник показывает возню в городах Южной Азии, и эти снимки переносят в другой уголок мира, передает Хроника.инфо со ссылкой на uainfo.org.
Знакомьтесь, Ашрафул Арефино - фотохудожник, который живет в столице республики Бангладеш Дакке. В последние годы он путешествовал по родной стране, Непалу и Индии. Ашрафул обожает изучать узкие и дальние аллеи городов и фиксировать жизни на них.
Читайте также: Фотограф показал неповторимую красоту француженок. Фото
"Это напоминает истории, которые разворачиваются во всех уголках в этих местах. Вы часто встретите людей, которые занимаются своими делами, общаются с другими людьми, или просто сделали перерыв на чай, а кто-то просто сидит на пороге своего дома. Для меня такие места насыщенные цветами, эмоциями, рассказами и уникальной сущностью местного образа жизни, которую я не нахожу на центральных улицах города ", - делится Арефино.
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