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Раздел: Фоторепортажи  
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Самые крепкие звездные браки Голливуда. Фото

Самые крепкие звездные браки Голливуда. ФотоИх отношениям можно только позавидовать.

Годы идут, но друг для друга они остаются молодыми и желанными. Это ведь и есть любовь, передает Хроника.инфо со ссылкой на Фрешер.

Дэнни Де Вито и Реа Перлман
Женаты с 1982 года

Самые крепкие звездные браки Голливуда. Фото
Самые крепкие звездные браки Голливуда. Фото


Пирс Броснан и Кили Шэй Смит
Вместе с 1996 года

Самые крепкие звездные браки Голливуда. Фото
Самые крепкие звездные браки Голливуда. Фото


Кристофер и Джорджайан Уолкен
Женаты с 1969 года

Самые крепкие звездные браки Голливуда. Фото
Самые крепкие звездные браки Голливуда. Фото


Голди Хоун и Курт Рассел
Вместе с 1983 года

Самые крепкие звездные браки Голливуда. Фото
Самые крепкие звездные браки Голливуда. Фото


Стинг и Труди Стайлер
Вместе с 1982 года

Самые крепкие звездные браки Голливуда. Фото
Самые крепкие звездные браки Голливуда. Фото


Мерил Стрип и Дон Гаммер
Женаты с 1978 года

Самые крепкие звездные браки Голливуда. Фото
Самые крепкие звездные браки Голливуда. Фото


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Оззи и Шэрон Осборн
Женаты с 1982 года

Самые крепкие звездные браки Голливуда. Фото
Самые крепкие звездные браки Голливуда. Фото
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 Теги: Голливуд, брак

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Сегодня, 22:32 » Автор: Анна Мартынова
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