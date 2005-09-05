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В Польше началось строительство самого большого аквапарка в Европе. Фото
Одна из водных горок будет выше 320 метров.
В первой половине 2019 года в Польше завершится строительство самого большого крытого аквапарка в Европе. Он будет расположен в селе Вренча, в 40 километрах от Варшавы.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на «Радио Польша».
Развлекательный комплекс, на территории которого будет находиться аквапарк, займет участок площадью почти 400 гектаров. В ходе первого этапа строительства появятся два бассейна площадью 1 тыс. и 20 тыс. квадратных метров и десятки водных горок общей протяженностью более 3 километров.
Согласно плану строительства, одна из водных горок будет выше 320 метров, а следовательно, это будет самый высокий водный спуск в Европе.
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Планируется также строительство гостиничного комплекса, в котором одновременно смогут разместиться 250 гостей. В центре будет находиться до 700 живых пальм, которые доставят в Польшу из Малайзии, Коста-Рики и Флориды. На данный момент они находятся в Роттердаме, где проходят акклиматизацию.
В первой половине 2019 года в Польше завершится строительство самого большого крытого аквапарка в Европе. Он будет расположен в селе Вренча, в 40 километрах от Варшавы.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на «Радио Польша».
Развлекательный комплекс, на территории которого будет находиться аквапарк, займет участок площадью почти 400 гектаров. В ходе первого этапа строительства появятся два бассейна площадью 1 тыс. и 20 тыс. квадратных метров и десятки водных горок общей протяженностью более 3 километров.
Согласно плану строительства, одна из водных горок будет выше 320 метров, а следовательно, это будет самый высокий водный спуск в Европе.
Читайте также: Началось строительство самого крупного в мире телескопа
Планируется также строительство гостиничного комплекса, в котором одновременно смогут разместиться 250 гостей. В центре будет находиться до 700 живых пальм, которые доставят в Польшу из Малайзии, Коста-Рики и Флориды. На данный момент они находятся в Роттердаме, где проходят акклиматизацию.
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