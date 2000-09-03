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Самый большой ледник Патагонии в ярких снимках. Фото

Самый большой ледник Патагонии в ярких снимках. Фото Голубой ледник Грей.

В один из многочисленных непогожих дней мы решили исследовать озеро Лаго Грей и одноименный ледник, один из самых больших в Патагонии. Ледник Грей является частью Южного Патагонского ледового поля, третьего по величине на планете после Антарктиды и Гренландии, передает Хроника.инфо со ссылкой на loveopium

Самый большой ледник Патагонии в ярких снимках. Фото


Ледник Грей потрясающе красивый. Он голубого цвета. Это происходит потому, что плотный спрессованный лед поглощает все цвета спектра, кроме синего):

Самый большой ледник Патагонии в ярких снимках. Фото


Сюрреалистические пейзажи ледовых полей:

Самый большой ледник Патагонии в ярких снимках. Фото


За последние 10 лет ледник Грей заметно уменьшился в размерах, но он все еще остается одним из самых больших и легкодоступных ледников Патагонии.

Самый большой ледник Патагонии в ярких снимках. Фото


Озеро Грей образовалось сразу у подножия ледника и питается его талыми водами, а по поверхности плавают айсберги, время от времени откалывающиеся от ледника.

Самый большой ледник Патагонии в ярких снимках. Фото


Столкновение двух стихий:

Самый большой ледник Патагонии в ярких снимках. Фото


Ледник - это масса льда преимущественно атмосферного происхождения, которая под действием силы тяжести приняла форму потока.

Самый большой ледник Патагонии в ярких снимках. Фото


Общим условием образования ледников является сочетание низких температур воздуха с большим количеством твёрдых атмосферных осадков.

Самый большой ледник Патагонии в ярких снимках. Фото


Преобразование снега в фирн (плотно слежавшийся, многолетний снег), а затем в лёд, может идти как при отрицательной температуре, так и при температуре таяния.

Самый большой ледник Патагонии в ярких снимках. Фото
Самый большой ледник Патагонии в ярких снимках. Фото


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Современные ледники покрывают площадь свыше 16 млн кв.км., или около 11 % суши. В них сосредоточено более 25 млн куб.км льда - почти две трети объема пресных вод на планете.

Самый большой ледник Патагонии в ярких снимках. Фото
Самый большой ледник Патагонии в ярких снимках. Фото
Самый большой ледник Патагонии в ярких снимках. Фото
Самый большой ледник Патагонии в ярких снимках. Фото
Самый большой ледник Патагонии в ярких снимках. Фото
Самый большой ледник Патагонии в ярких снимках. Фото
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 Теги: Патагония, ледник

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Сегодня, 19:12 » Автор: Анна Мартынова
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