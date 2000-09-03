Самый большой ледник Патагонии в ярких снимках. Фото

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Для южной части парка Лос-Гласьярес типичны величественные ледники, которые сохранились со времен ледникового периода. Они тогда намного дальше простирались своих теперешних границ, а в ходе движения – прорезали ущелья глубокие. И когда десять тысяч лет назад отступление началось ледников, эти котлованы громадные заполнялись