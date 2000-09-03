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Самый большой ледник Патагонии в ярких снимках. Фото
Голубой ледник Грей.
В один из многочисленных непогожих дней мы решили исследовать озеро Лаго Грей и одноименный ледник, один из самых больших в Патагонии. Ледник Грей является частью Южного Патагонского ледового поля, третьего по величине на планете после Антарктиды и Гренландии, передает Хроника.инфо со ссылкой на loveopium
Ледник Грей потрясающе красивый. Он голубого цвета. Это происходит потому, что плотный спрессованный лед поглощает все цвета спектра, кроме синего):
Сюрреалистические пейзажи ледовых полей:
За последние 10 лет ледник Грей заметно уменьшился в размерах, но он все еще остается одним из самых больших и легкодоступных ледников Патагонии.
Озеро Грей образовалось сразу у подножия ледника и питается его талыми водами, а по поверхности плавают айсберги, время от времени откалывающиеся от ледника.
Столкновение двух стихий:
Ледник - это масса льда преимущественно атмосферного происхождения, которая под действием силы тяжести приняла форму потока.
Общим условием образования ледников является сочетание низких температур воздуха с большим количеством твёрдых атмосферных осадков.
Преобразование снега в фирн (плотно слежавшийся, многолетний снег), а затем в лёд, может идти как при отрицательной температуре, так и при температуре таяния.
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Современные ледники покрывают площадь свыше 16 млн кв.км., или около 11 % суши. В них сосредоточено более 25 млн куб.км льда - почти две трети объема пресных вод на планете.
В один из многочисленных непогожих дней мы решили исследовать озеро Лаго Грей и одноименный ледник, один из самых больших в Патагонии. Ледник Грей является частью Южного Патагонского ледового поля, третьего по величине на планете после Антарктиды и Гренландии, передает Хроника.инфо со ссылкой на loveopium
Ледник Грей потрясающе красивый. Он голубого цвета. Это происходит потому, что плотный спрессованный лед поглощает все цвета спектра, кроме синего):
Сюрреалистические пейзажи ледовых полей:
За последние 10 лет ледник Грей заметно уменьшился в размерах, но он все еще остается одним из самых больших и легкодоступных ледников Патагонии.
Озеро Грей образовалось сразу у подножия ледника и питается его талыми водами, а по поверхности плавают айсберги, время от времени откалывающиеся от ледника.
Столкновение двух стихий:
Ледник - это масса льда преимущественно атмосферного происхождения, которая под действием силы тяжести приняла форму потока.
Общим условием образования ледников является сочетание низких температур воздуха с большим количеством твёрдых атмосферных осадков.
Преобразование снега в фирн (плотно слежавшийся, многолетний снег), а затем в лёд, может идти как при отрицательной температуре, так и при температуре таяния.
Читайте также: Питомцы-хулиганы, способные довести хозяина до истерики
Современные ледники покрывают площадь свыше 16 млн кв.км., или около 11 % суши. В них сосредоточено более 25 млн куб.км льда - почти две трети объема пресных вод на планете.
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