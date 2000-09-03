Раздел: Фоторепортажи
Пользователи Сети делятся снимками своих повзрослевших щенков. Фото
Они растут очень быстро.
Время не стоит на месте, а потому все мы взрослеем или стареем, однако еще быстрее этот процесс происходит у животных, не у всех, но у большинства. Для своих хозяев эти собаки навсегда запомнятся теми милыми и очаровательными щенками, которыми они были раньше, передает Хроника.инфо со ссылкой на Телеграф.
Читайте также: Новая фишка Сети: фото забавных спящих щенков
Время не стоит на месте, а потому все мы взрослеем или стареем, однако еще быстрее этот процесс происходит у животных, не у всех, но у большинства. Для своих хозяев эти собаки навсегда запомнятся теми милыми и очаровательными щенками, которыми они были раньше, передает Хроника.инфо со ссылкой на Телеграф.
Читайте также: Новая фишка Сети: фото забавных спящих щенков
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