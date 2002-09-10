Раздел: Фоторепортажи
Бушующая сила природы в снимках американского фотографа. Фото
Его работы завораживают.
Фантастические снимки природы во всей своей бушующей силе и идиллии от американского фотографа. Брент Шавнор (Bʀᴇɴᴛ Sʜᴀᴠɴᴏʀᴇ) - талантливый фотограф и режиссер, проживающий в Портленде, США. Он специализируется на пейзажах и туристической фотографии, передает Хроника.инфо со ссылкой на Телеграф.
Брент - ветеран корпуса морской пехоты США, инженер-звукорежиссер/фотограф/видеограф/консультант по маркетингу в социальных сетях. После 5 лет службы в морской пехоте и развертывания в Ираке, Брент окунулся в аудио/визуальный мир, работая над документальными фильмами с журналом Forbes, создавая рекламные ролики и снимая музыкальные клипы для групп и событий по всей территории США.
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Он получил степень бакалавра в области психологии в Университете Южного Мэна, чтобы лучше понимать людей и ответить на интересующий его вопрос о том, почему конкретное произведение искусства или музыка резонирует с кем-то. Принятие научного подхода и создание связи между искусством и мозгом - вот, что привлекает в работах Брента Шавнора.
Фантастические снимки природы во всей своей бушующей силе и идиллии от американского фотографа. Брент Шавнор (Bʀᴇɴᴛ Sʜᴀᴠɴᴏʀᴇ) - талантливый фотограф и режиссер, проживающий в Портленде, США. Он специализируется на пейзажах и туристической фотографии, передает Хроника.инфо со ссылкой на Телеграф.
Брент - ветеран корпуса морской пехоты США, инженер-звукорежиссер/фотограф/видеограф/консультант по маркетингу в социальных сетях. После 5 лет службы в морской пехоте и развертывания в Ираке, Брент окунулся в аудио/визуальный мир, работая над документальными фильмами с журналом Forbes, создавая рекламные ролики и снимая музыкальные клипы для групп и событий по всей территории США.
Читайте также: Щенок-путешественник стал новой звездой Instagram
Он получил степень бакалавра в области психологии в Университете Южного Мэна, чтобы лучше понимать людей и ответить на интересующий его вопрос о том, почему конкретное произведение искусства или музыка резонирует с кем-то. Принятие научного подхода и создание связи между искусством и мозгом - вот, что привлекает в работах Брента Шавнора.
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