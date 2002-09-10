Раздел: Фоторепортажи
Так выглядят девушки в армии Нидерландов. Фото
Фотограф сняла девушек в форме и в повседневной жизни.
Фотограф Вивиан Койлардс родилась и выросла в Нидерландах. В 1995 году она получила степень магистра в области коммуникаций в университете Неймегена, а в 2009-м успешно окончила Фотоакадемию в Амстердаме, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на BigPicture.
Вивиан говорит, что все ее работы посвящены людям. Ей нравится знакомиться с людьми, предпочтительно в новых для нее местах: ее чарует их самосознание, их внешний образ, их взгляды на жизнь или смерть.
Фотопроект под названием «За ее униформой» посвящен девушкам, которые служат в ВМС Нидерландов.
«Люди в форме всегда выделяются из толпы и производят впечатление, но мы склонны забывать о человеческой сущности, которая скрывается за мундиром.
Впервые я столкнулась с подобным ощущением, когда моя юная соседка выросла во вполне независимую женщину и пополнила ряды ВМФ. Теперь она обладает офицерским званием, и, если я вижу ее в форме, я не могу поверить в то, что она - тот же человек, что и веселая девчушка, которую я знаю с детства. Звучит глупо, согласна, поскольку она все еще очень яркая и живая девушка. Просто форма так влияет на мое восприятие.
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Эта идея заинтриговала меня, и я решила сделать несколько портретов девушек, служащих в ВМС Нидерландов, в двух разных ситуациях: сначала в форме рядом с их казармами, а после - в гражданской одежде у них дома», - рассказала Вивиан.
Фотограф Вивиан Койлардс родилась и выросла в Нидерландах. В 1995 году она получила степень магистра в области коммуникаций в университете Неймегена, а в 2009-м успешно окончила Фотоакадемию в Амстердаме, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на BigPicture.
Вивиан говорит, что все ее работы посвящены людям. Ей нравится знакомиться с людьми, предпочтительно в новых для нее местах: ее чарует их самосознание, их внешний образ, их взгляды на жизнь или смерть.
Фотопроект под названием «За ее униформой» посвящен девушкам, которые служат в ВМС Нидерландов.
«Люди в форме всегда выделяются из толпы и производят впечатление, но мы склонны забывать о человеческой сущности, которая скрывается за мундиром.
Впервые я столкнулась с подобным ощущением, когда моя юная соседка выросла во вполне независимую женщину и пополнила ряды ВМФ. Теперь она обладает офицерским званием, и, если я вижу ее в форме, я не могу поверить в то, что она - тот же человек, что и веселая девчушка, которую я знаю с детства. Звучит глупо, согласна, поскольку она все еще очень яркая и живая девушка. Просто форма так влияет на мое восприятие.
Читайте также: В Сети показали, как знаменитости выглядели в детстве. Фото
Эта идея заинтриговала меня, и я решила сделать несколько портретов девушек, служащих в ВМС Нидерландов, в двух разных ситуациях: сначала в форме рядом с их казармами, а после - в гражданской одежде у них дома», - рассказала Вивиан.
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