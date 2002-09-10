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Самые красивые в мире водяные мосты. Фото
Они выглядят невероятно.
Так называемые водяные мосты - это мостовые конструкции, поддерживающие водяные каналы, по которым возможно осуществлять навигацию относительно небольших судов. Они строятся над реками, долинами рек, железными дорогами или трассами. Хотя акведуки использовались для снабжения городов водой на протяжении многих веков, их никогда не применяли для передвижения вплоть до XVII века, когда начали появляться системы каналов, какими мы их видим в наше время, передает Хроника.инфо со ссылкой на Фрешер.
Представляем вам три наиболее выдающихся водяных моста в мире. Глядя на некоторые фото, можно подумать, что они были сделаны в фотошопе. Однако это не так, эти мосты существуют и функционируют в реальной жизни.
Магдебургский водяной мост (Magdeburg Water Bridge)
Самый популярный и впечатляющий водяной мост находится в Магдебурге, Германия. Это самый длинный судоходный акведук в мире, его длина составляет 918 метров.
Открытый в октябре 2003 года как часть магдебурской системы водных путей, он соединяет канал Эльбе-Хафель с Миттелланд-каналом, пересекая реку Эльбу поверху.
Каналы Эльбе-Хафель и Миттелланд и раньше встречались около города Магдебург, но по разные берега Эльбы, уровень воды в которой ниже, чем в обоих каналах. Поэтому судам, переплывающим из одного канала в другой, приходилось делать 12-километровую петлю и использовать шлюзы и судоподъемники. А при снижении уровня воды в реке для нагруженных барж и этот вариант становился невозможным.
Воссоединение Германии и становление основных водных транспортных путей сделало строительство водяного моста приоритетной задачей. Работы начали в 1997 году. В итоге на строительство ушло 6 лет и около 500 миллионов евро.
Сейчас водяной мост соединяет Берлинский речной порт с многочисленными портами на реке Рейн.
Акведук Понткисиллте (Pontcysyllte Aqueduct)
Акведук Понткисиллте в Рексеме, Великобритания, был построен в 1795-1805 годах, чтобы «перебросить» канал Эллесмер через долину реки Ди и соединить угольные шахты Денбишира с национальной системой каналов во время Промышленной революции.
Акведук стал одним из самых значительных мировых достижений того времени. На протяжении более 200 лет он остается самым длинным и высоким акведуком в Британии. В 2009 году акведук Понткисиллте был занесен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.
Длина акведука составляет 307 метров, ширина - 3,4 метра, глубина - 1,6 метра. Он является частью 18-километровой системы акведуков.
Акведук состоит из чугунного желоба, поддерживаемого на высоте 38 метров над рекой железными арками, опирающимися на 19 полых каменных колонн.
Использование при строительстве акведука чугуна и стали позволило сделать легкие и сильные арки, создающие одновременно эффект монументальности и элегантности.
Канал оказывал значительное влияние на экономическое благополучие региона во время первой половины XIX века, способствуя быстрому развитию добычи угля, металлообработки, разработки известковых карьеров и производства извести. Сланцевые карьеры в горах Уэльса и сельское хозяйство также выигрывали за счет канала.
Сегодня канал больше не перевозит уголь и известь, а является весьма популярным туристическим местом.
С 1954 года канал управляется и поддерживается в состоянии, пригодном для навигации, Британским управлением водных путей.
Поворотный акведук в Бартоне (Barton Swing Aqueduct)
Этот поворотный акведук - подвижный водяной мост, находящийся в Бартоне, Великобритания, на реке Ирвелл. Он «переносит» канал Бриджуотер через канал Манчестер Шип.
Поворотный механизм позволяет большим судам проплывать по каналу Манчестер Шип, а маленьким узким лодкам - пересекать его по верху. Когда большому судну необходимо пройти по каналу, железный мост длиной 100 метров и весом 1450 тонн поворачивается на 90 градусов.
Шлюзы на обоих концах желоба моста удерживают около 800 тонн воды. Другие шлюзы, на берегах канала, удерживают воду на прилегающих к мосту участках. Такой же поворотный мост, но предназначенный для дорожного движения, расположен здесь же, чуть выше по течению.
Этот акведук является первым и единственным поворотным акведуком в мире. Он считается настоящим шедевром Викторианского строительного искусства. Открытый в 1894 году, мост по-прежнему регулярно используется по прямому назначению.
Ранее на месте этого водяного моста был обычный неподвижный каменный акведук, который не давал пройти новым судам больших размеров. Поэтому строительство поворотного моста стало необходимостью.
Читайте также: Беларусь потратит 127 тысяч долларов на памятник корове
Поворотный акведук (слева) в закрытой позиции осуществляет пересечение каналов Бриджуотер и Манчестер Шип. Дорожный поворотный мост - справа.
Так называемые водяные мосты - это мостовые конструкции, поддерживающие водяные каналы, по которым возможно осуществлять навигацию относительно небольших судов. Они строятся над реками, долинами рек, железными дорогами или трассами. Хотя акведуки использовались для снабжения городов водой на протяжении многих веков, их никогда не применяли для передвижения вплоть до XVII века, когда начали появляться системы каналов, какими мы их видим в наше время, передает Хроника.инфо со ссылкой на Фрешер.
Представляем вам три наиболее выдающихся водяных моста в мире. Глядя на некоторые фото, можно подумать, что они были сделаны в фотошопе. Однако это не так, эти мосты существуют и функционируют в реальной жизни.
Магдебургский водяной мост (Magdeburg Water Bridge)
Самый популярный и впечатляющий водяной мост находится в Магдебурге, Германия. Это самый длинный судоходный акведук в мире, его длина составляет 918 метров.
Открытый в октябре 2003 года как часть магдебурской системы водных путей, он соединяет канал Эльбе-Хафель с Миттелланд-каналом, пересекая реку Эльбу поверху.
Каналы Эльбе-Хафель и Миттелланд и раньше встречались около города Магдебург, но по разные берега Эльбы, уровень воды в которой ниже, чем в обоих каналах. Поэтому судам, переплывающим из одного канала в другой, приходилось делать 12-километровую петлю и использовать шлюзы и судоподъемники. А при снижении уровня воды в реке для нагруженных барж и этот вариант становился невозможным.
Воссоединение Германии и становление основных водных транспортных путей сделало строительство водяного моста приоритетной задачей. Работы начали в 1997 году. В итоге на строительство ушло 6 лет и около 500 миллионов евро.
Сейчас водяной мост соединяет Берлинский речной порт с многочисленными портами на реке Рейн.
Акведук Понткисиллте (Pontcysyllte Aqueduct)
Акведук Понткисиллте в Рексеме, Великобритания, был построен в 1795-1805 годах, чтобы «перебросить» канал Эллесмер через долину реки Ди и соединить угольные шахты Денбишира с национальной системой каналов во время Промышленной революции.
Акведук стал одним из самых значительных мировых достижений того времени. На протяжении более 200 лет он остается самым длинным и высоким акведуком в Британии. В 2009 году акведук Понткисиллте был занесен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.
Длина акведука составляет 307 метров, ширина - 3,4 метра, глубина - 1,6 метра. Он является частью 18-километровой системы акведуков.
Акведук состоит из чугунного желоба, поддерживаемого на высоте 38 метров над рекой железными арками, опирающимися на 19 полых каменных колонн.
Использование при строительстве акведука чугуна и стали позволило сделать легкие и сильные арки, создающие одновременно эффект монументальности и элегантности.
Канал оказывал значительное влияние на экономическое благополучие региона во время первой половины XIX века, способствуя быстрому развитию добычи угля, металлообработки, разработки известковых карьеров и производства извести. Сланцевые карьеры в горах Уэльса и сельское хозяйство также выигрывали за счет канала.
Сегодня канал больше не перевозит уголь и известь, а является весьма популярным туристическим местом.
С 1954 года канал управляется и поддерживается в состоянии, пригодном для навигации, Британским управлением водных путей.
Поворотный акведук в Бартоне (Barton Swing Aqueduct)
Этот поворотный акведук - подвижный водяной мост, находящийся в Бартоне, Великобритания, на реке Ирвелл. Он «переносит» канал Бриджуотер через канал Манчестер Шип.
Поворотный механизм позволяет большим судам проплывать по каналу Манчестер Шип, а маленьким узким лодкам - пересекать его по верху. Когда большому судну необходимо пройти по каналу, железный мост длиной 100 метров и весом 1450 тонн поворачивается на 90 градусов.
Шлюзы на обоих концах желоба моста удерживают около 800 тонн воды. Другие шлюзы, на берегах канала, удерживают воду на прилегающих к мосту участках. Такой же поворотный мост, но предназначенный для дорожного движения, расположен здесь же, чуть выше по течению.
Этот акведук является первым и единственным поворотным акведуком в мире. Он считается настоящим шедевром Викторианского строительного искусства. Открытый в 1894 году, мост по-прежнему регулярно используется по прямому назначению.
Ранее на месте этого водяного моста был обычный неподвижный каменный акведук, который не давал пройти новым судам больших размеров. Поэтому строительство поворотного моста стало необходимостью.
Читайте также: Беларусь потратит 127 тысяч долларов на памятник корове
Поворотный акведук (слева) в закрытой позиции осуществляет пересечение каналов Бриджуотер и Манчестер Шип. Дорожный поворотный мост - справа.
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