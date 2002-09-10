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Миниатюрные домики с идеальным дизайном. Фото

Миниатюрные домики с идеальным дизайном. ФотоОни понравились бы всем девушкам.

Креативно оформленные в виде домиков зоны отдыха, в которых захочет спрятаться от мира любая женщина. Ни для кого не секрет, что каждый мужчина нуждается в личном пространстве. И в таком месте, где он может отдохнуть от суеты мира, побыть наедине с собой или, наоборот, в компании своих друзей. Но женщинам тоже нужны такие места для расслабления, передает Хроника.инфо со ссылкой на Телеграф.

И в то время как убежище мужчины обычно больше напоминает берлогу, располагаясь где-нибудь в подвале, сарае или гараже, нежные женщины выбирают для своих мест отдыха более романтичные места - такие, как сад, двор или даже побережье.

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Убранство таких женских убежищ зависит только от фантазии и мастерства хозяйки. У одной это уютный садовый домик, у другой - стилизованная студия для занятий йогой на свежем воздухе, у третьей - удобное местечко с гамаком и цветами, где можно просто спокойно полежать и почитать книгу или послушать любимую музыку.

Миниатюрные домики с идеальным дизайном. Фото
Миниатюрные домики с идеальным дизайном. Фото
Миниатюрные домики с идеальным дизайном. Фото
Миниатюрные домики с идеальным дизайном. Фото
Миниатюрные домики с идеальным дизайном. Фото
Миниатюрные домики с идеальным дизайном. Фото
Миниатюрные домики с идеальным дизайном. Фото
Миниатюрные домики с идеальным дизайном. Фото
Миниатюрные домики с идеальным дизайном. Фото
Миниатюрные домики с идеальным дизайном. Фото
Миниатюрные домики с идеальным дизайном. Фото
Миниатюрные домики с идеальным дизайном. Фото
Миниатюрные домики с идеальным дизайном. Фото
Миниатюрные домики с идеальным дизайном. Фото
Миниатюрные домики с идеальным дизайном. Фото
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 Теги: дизайн, дом

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Сегодня, 10:44 » Автор: Анна Мартынова
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