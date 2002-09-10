Раздел: Фоторепортажи
Миниатюрные домики с идеальным дизайном. Фото
Они понравились бы всем девушкам.
Креативно оформленные в виде домиков зоны отдыха, в которых захочет спрятаться от мира любая женщина. Ни для кого не секрет, что каждый мужчина нуждается в личном пространстве. И в таком месте, где он может отдохнуть от суеты мира, побыть наедине с собой или, наоборот, в компании своих друзей. Но женщинам тоже нужны такие места для расслабления, передает Хроника.инфо со ссылкой на Телеграф.
И в то время как убежище мужчины обычно больше напоминает берлогу, располагаясь где-нибудь в подвале, сарае или гараже, нежные женщины выбирают для своих мест отдыха более романтичные места - такие, как сад, двор или даже побережье.
Читайте также: Щенок-путешественник стал новой звездой Instagram
Убранство таких женских убежищ зависит только от фантазии и мастерства хозяйки. У одной это уютный садовый домик, у другой - стилизованная студия для занятий йогой на свежем воздухе, у третьей - удобное местечко с гамаком и цветами, где можно просто спокойно полежать и почитать книгу или послушать любимую музыку.
Креативно оформленные в виде домиков зоны отдыха, в которых захочет спрятаться от мира любая женщина. Ни для кого не секрет, что каждый мужчина нуждается в личном пространстве. И в таком месте, где он может отдохнуть от суеты мира, побыть наедине с собой или, наоборот, в компании своих друзей. Но женщинам тоже нужны такие места для расслабления, передает Хроника.инфо со ссылкой на Телеграф.
И в то время как убежище мужчины обычно больше напоминает берлогу, располагаясь где-нибудь в подвале, сарае или гараже, нежные женщины выбирают для своих мест отдыха более романтичные места - такие, как сад, двор или даже побережье.
Читайте также: Щенок-путешественник стал новой звездой Instagram
Убранство таких женских убежищ зависит только от фантазии и мастерства хозяйки. У одной это уютный садовый домик, у другой - стилизованная студия для занятий йогой на свежем воздухе, у третьей - удобное местечко с гамаком и цветами, где можно просто спокойно полежать и почитать книгу или послушать любимую музыку.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
71
0
Также советуем посмотреть
- В Австралии чайку застукали за «шоппингом»
- Чому Україні потрібно додатково позичати кошти
- Украина перебросила армейскую группировку в Приазовье
- Жителей США взбудоражил голубой НЛО
- Горе, когда власть – разновидность бизнеса
- За сутки на Донбассе погиб один военный, трое ранены
- Прикольные фотки людей, которые словно прибыли из будущего
- Фотоприколы о макияже, которые развеселят многих девушек
- В Украину летит спецпредставитель США Волкер: названа причина
- Забавные фотки людей, наплевавших на все правила
- Экс-нардепа обвинили в преступлениях против нацбезопасности Украины
- Умора: гламурные «красотки», которых макияж совсем не красит
- Стало известно, когда рассмотрят поправки к Конституции
- Забавные животные, способные подарить улыбку
- Долой плохое настроение: отличные анекдоты на вторник
- В корейском зоопарке поселился «говорящий» слон
- Установлены личности 900 сепаратистов из «самообороны» Крыма
- И смех, и грех: россияне создали робота, способного отшлепать ребенка
- «Нафтогаз» получит 140 млрд гривен
- В Бердянске на воду спустили два бронекатера
- Щодо маніпулятивного використання результатів досліджень на 112 Україна
- Прикол дня: сбежавший жених не помешал француженке сыграть свадьбу
- Сеть насмешила фотка, сделанная в супермаркете Днепра
- В зоне ООС погиб украинский волонтер
- Ми отримаємо Церкву, яка об'єднає православних
- Беларусь потратит 127 тысяч долларов на памятник корове
- Візит Курца, друковані пристрасті та Меркель з Макроном у пошуках
- На Донбассе пострадал украинский военный
- Наблюдатели ОБСЕ зафиксировали обстрел жилого квартала Майорска
- На Черниговщине разоблачили прокремлевского пропагандиста
Оставьте свой комментарий