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Раздел: Фоторепортажи  
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Фотограф оригинально показал красоту африканских животных. Фото

Фотограф оригинально показал красоту африканских животных. ФотоСилуэты животных на фоне природы.

Потрясающие силуэты животных Африки от фотографа дикой природы Greg Du Toit, передает Хроника.инфо со ссылкой на loveopium.

Фотографии были сделаны в разных частях Африки - в Ботсване, Зимбабве, Намибии, Танзании, Кении и Замбии.

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Фотограф оригинально показал красоту африканских животных. Фото
Фотограф оригинально показал красоту африканских животных. Фото
Фотограф оригинально показал красоту африканских животных. Фото
Фотограф оригинально показал красоту африканских животных. Фото
Фотограф оригинально показал красоту африканских животных. Фото
Фотограф оригинально показал красоту африканских животных. Фото
Фотограф оригинально показал красоту африканских животных. Фото
Фотограф оригинально показал красоту африканских животных. Фото
Фотограф оригинально показал красоту африканских животных. Фото
Фотограф оригинально показал красоту африканских животных. Фото
Фотограф оригинально показал красоту африканских животных. Фото
Фотограф оригинально показал красоту африканских животных. Фото
Фотограф оригинально показал красоту африканских животных. Фото
Фотограф оригинально показал красоту африканских животных. Фото
Фотограф оригинально показал красоту африканских животных. Фото
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 Теги: Африка, животные

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Сегодня, 18:32 » Автор: Анна Мартынова
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Снимки, сделанные скрытыми камерами.

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