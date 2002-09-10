Раздел: Фоторепортажи
Фотограф оригинально показал красоту африканских животных. Фото
Силуэты животных на фоне природы.
Потрясающие силуэты животных Африки от фотографа дикой природы Greg Du Toit, передает Хроника.инфо со ссылкой на loveopium.
Фотографии были сделаны в разных частях Африки - в Ботсване, Зимбабве, Намибии, Танзании, Кении и Замбии.
Читайте также: Отцы и их младенцы стали героями трогательного фотопроекта. Фото
Потрясающие силуэты животных Африки от фотографа дикой природы Greg Du Toit, передает Хроника.инфо со ссылкой на loveopium.
Фотографии были сделаны в разных частях Африки - в Ботсване, Зимбабве, Намибии, Танзании, Кении и Замбии.
Читайте также: Отцы и их младенцы стали героями трогательного фотопроекта. Фото
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