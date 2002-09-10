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Туристу на заметку: чего не стоит делать во Франции. Фото
Правила для туристов во Франции.
Для посещения любой страны существует ряд действий, которые нежелательно совершать туристам, чтобы не нарваться на конфуз. Как правило, все они связаны с прочно засевшими стереотипами о том, как должны есть, выглядеть и вести себя местные жители, передает Хроника.инфо со ссылкой на Фрешер.
То же касается и Франции. И чтобы вам, не дай бог, не показались грубиянами французы или не вызвали отвращения лягушачьи лапки, следуйте этим простым, но проверенным советам о том, что не надо делать при путешествии во Францию.
Думать, что во Франции кроме Парижа нечего смотреть
Франция - страна чрезвычайно разнообразная и красивая, начиная от прибрежной Бретани и гор Французской Страны Басков до великолепных улиц Страсбурга и вулканов Оверни. Париж, без сомнения, тоже красив, как и Французская Ривьера, однако стоить пожертвовать несколькими днями и отступить от стандартных маршрутов.
В Париже придерживаться только туристической зоны
Конечно, на Эйфелеву башню и собор Парижской Богоматери взглянуть стоит, но все же потратьте немного времени и исследуйте те части города, где тусуются сами парижане, вы не пожалеете.
Формировать свое мнение о Франции, посетив лишь туристические районы
Нет, не все парижанки одеваются как модели и далеко не вся Франция выглядит как картинка.
Злиться на официантов, когда они не приносят вам счет
Считается, что приносить счет до того, как посетитель попросил о нем, грубо и невоспитанно (в некоторых странах, например в США, счет приносят без требования). Потому что создается впечатление, что от вас хотят как можно быстрее избавиться, тогда как во французской культуре принято наслаждаться едой столько времени, сколько пожелаете. Если вы закончили, помашите официанту (никаких криков «гарсон») и произнесите: «L’addition».
Ожидать, что официант будет бегать и наполнять ваш стакан водой
Такого во Франции не будет. Но у вас на столе будет стоять графин с водой, и вы самостоятельно можете наполнять свой бокал, потому что мы тут все взрослые. Если вас что-то не устраивает, вы всегда можете подозвать официанта и сказать ему об этом.
К тому же официант не будет подбегать и прерывать ваш обед, чтобы узнать, понравилось ли вам то или иное блюдо. Это грубо, и в этом нет никакой необходимости. Если же вам что-то существенно не нравится, то вы всегда можете оставить за собой право не давать чаевые.
Есть только в ресторанах туристической зоны
Рестораны в туристических районах дороги и крайне посредственны, к тому же там подают то, что туристы считают традиционной французской кухней. Если вы в Париже, то старайтесь не обедать поблизости от массового скопления туристов - около Лувра, собора Парижской Богоматери, Эйфелевой башни или Елисейских Полей. Лучше исследуйте округи 9, 10, 11, 19 и 20 - где собираются и едят местные.
Пробовать только традиционные французские блюда
Обильные блюда традиционной французской кухни, конечно, восхитительны, но те вариации, что подают в некоторых ресторанах, - это совсем не то. Поэтому, хотя вы и просто обязаны попробовать кассуле, не пренебрегайте вкуснейшими блюдами марокканской, итальянской, вьетнамской кухни в ресторанчиках Франции.
Думать, что все французы постоянно едят лягушачьи лапки
Единственные рестораны, которые предлагают лапки в своем меню, - это туристические. И заказывают это блюдо только туристы.
Думать, что все во Франции свободно говорят по-английски
Многие жалуются, как французы грубо отвечают, если их спросить дорогу на английском. Ну, во-первых, людям, живущим в туристических зонах, приходится иметь с этим дело круглый год, и, согласитесь, через какое-то время это начинает раздражать.
Во-вторых, многие туристы сразу же напирают на английском, не стараясь даже выучить пару элементарных фраз на французском. Нет ничего сложного, чтобы обратиться к местному жителю со словами Bonjour, excusez-moi, parlez-vous anglais? («Здравствуйте, простите, вы говорите по-английски?») - и при утвердительном ответе уже продолжать на английском. Французы обязательно оценят тот факт, что вы старались. Если же вам ответят нет, то ищите кого-нибудь еще для разъяснений.
Во время поездки одеваться, следуя всем мыслимым стереотипам о том, как должен одеваться настоящий француз
Поступайте как хотите, но знайте, что вы будете выглядеть глупо в берете во время посещений Эйфелевой башни.
Ходить в шлепках в городе
И снова - это ваше дело, но истинный француз осудит за такой выбор гардероба.
Брать такси
Такси в Париже и в других крупных французских городах дорогое. Большинство городов страны отлично подходят для пеших прогулок и имеют развитую систему общественного транспорта. К тому же, чтобы действительно проникнуться духом настоящего Парижа, нужно спуститься в метро.
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Думать, что в воскресенье будет все открыто
По воскресеньям множество заведений закрываются, включая рестораны. Это закон такой. На самом деле очень правильная вещь. Вы можете снизить темп, потому что никуда не надо бежать и что-то покупать. Погуляйте по улочкам, по паркам или музеям (они-то открыты по воскресеньям).
Для посещения любой страны существует ряд действий, которые нежелательно совершать туристам, чтобы не нарваться на конфуз. Как правило, все они связаны с прочно засевшими стереотипами о том, как должны есть, выглядеть и вести себя местные жители, передает Хроника.инфо со ссылкой на Фрешер.
То же касается и Франции. И чтобы вам, не дай бог, не показались грубиянами французы или не вызвали отвращения лягушачьи лапки, следуйте этим простым, но проверенным советам о том, что не надо делать при путешествии во Францию.
Думать, что во Франции кроме Парижа нечего смотреть
Франция - страна чрезвычайно разнообразная и красивая, начиная от прибрежной Бретани и гор Французской Страны Басков до великолепных улиц Страсбурга и вулканов Оверни. Париж, без сомнения, тоже красив, как и Французская Ривьера, однако стоить пожертвовать несколькими днями и отступить от стандартных маршрутов.
В Париже придерживаться только туристической зоны
Конечно, на Эйфелеву башню и собор Парижской Богоматери взглянуть стоит, но все же потратьте немного времени и исследуйте те части города, где тусуются сами парижане, вы не пожалеете.
Формировать свое мнение о Франции, посетив лишь туристические районы
Нет, не все парижанки одеваются как модели и далеко не вся Франция выглядит как картинка.
Злиться на официантов, когда они не приносят вам счет
Считается, что приносить счет до того, как посетитель попросил о нем, грубо и невоспитанно (в некоторых странах, например в США, счет приносят без требования). Потому что создается впечатление, что от вас хотят как можно быстрее избавиться, тогда как во французской культуре принято наслаждаться едой столько времени, сколько пожелаете. Если вы закончили, помашите официанту (никаких криков «гарсон») и произнесите: «L’addition».
Ожидать, что официант будет бегать и наполнять ваш стакан водой
Такого во Франции не будет. Но у вас на столе будет стоять графин с водой, и вы самостоятельно можете наполнять свой бокал, потому что мы тут все взрослые. Если вас что-то не устраивает, вы всегда можете подозвать официанта и сказать ему об этом.
К тому же официант не будет подбегать и прерывать ваш обед, чтобы узнать, понравилось ли вам то или иное блюдо. Это грубо, и в этом нет никакой необходимости. Если же вам что-то существенно не нравится, то вы всегда можете оставить за собой право не давать чаевые.
Есть только в ресторанах туристической зоны
Рестораны в туристических районах дороги и крайне посредственны, к тому же там подают то, что туристы считают традиционной французской кухней. Если вы в Париже, то старайтесь не обедать поблизости от массового скопления туристов - около Лувра, собора Парижской Богоматери, Эйфелевой башни или Елисейских Полей. Лучше исследуйте округи 9, 10, 11, 19 и 20 - где собираются и едят местные.
Пробовать только традиционные французские блюда
Обильные блюда традиционной французской кухни, конечно, восхитительны, но те вариации, что подают в некоторых ресторанах, - это совсем не то. Поэтому, хотя вы и просто обязаны попробовать кассуле, не пренебрегайте вкуснейшими блюдами марокканской, итальянской, вьетнамской кухни в ресторанчиках Франции.
Думать, что все французы постоянно едят лягушачьи лапки
Единственные рестораны, которые предлагают лапки в своем меню, - это туристические. И заказывают это блюдо только туристы.
Думать, что все во Франции свободно говорят по-английски
Многие жалуются, как французы грубо отвечают, если их спросить дорогу на английском. Ну, во-первых, людям, живущим в туристических зонах, приходится иметь с этим дело круглый год, и, согласитесь, через какое-то время это начинает раздражать.
Во-вторых, многие туристы сразу же напирают на английском, не стараясь даже выучить пару элементарных фраз на французском. Нет ничего сложного, чтобы обратиться к местному жителю со словами Bonjour, excusez-moi, parlez-vous anglais? («Здравствуйте, простите, вы говорите по-английски?») - и при утвердительном ответе уже продолжать на английском. Французы обязательно оценят тот факт, что вы старались. Если же вам ответят нет, то ищите кого-нибудь еще для разъяснений.
Во время поездки одеваться, следуя всем мыслимым стереотипам о том, как должен одеваться настоящий француз
Поступайте как хотите, но знайте, что вы будете выглядеть глупо в берете во время посещений Эйфелевой башни.
Ходить в шлепках в городе
И снова - это ваше дело, но истинный француз осудит за такой выбор гардероба.
Брать такси
Такси в Париже и в других крупных французских городах дорогое. Большинство городов страны отлично подходят для пеших прогулок и имеют развитую систему общественного транспорта. К тому же, чтобы действительно проникнуться духом настоящего Парижа, нужно спуститься в метро.
Читайте также: Так выглядят самые маленькие квартиры в разных странах. Фото
Думать, что в воскресенье будет все открыто
По воскресеньям множество заведений закрываются, включая рестораны. Это закон такой. На самом деле очень правильная вещь. Вы можете снизить темп, потому что никуда не надо бежать и что-то покупать. Погуляйте по улочкам, по паркам или музеям (они-то открыты по воскресеньям).
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