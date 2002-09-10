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Интерьеры и экстерьер самой дорогой виллы в мире. Фото

Интерьеры и экстерьер самой дорогой виллы в мире. Фото Этот особняк продается за $410 млн.

Мультимиллионеры облюбовали юг Франции еще в прошлом столетии. Промышленники, князья и банкиры возводили себе дворцы на побережье Средиземного моря, а когда фортуна поворачивалась к ним спиной - как к русским аристократам после 1917 года, американцам после краха фондового рынка в 1929-м и многим представителям европейского высшего света после Второй мировой войны, - они уступали свои дома богачам следующего поколения, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Телеграф.

Сегодня собственники виллы Les Cèdres - 187-летнего особняка с 14 спальнями площадью 1670 м² с прилегающей территорией в 14 га - надеются, что у их дома скоро появится новый владелец. Итальянский производитель спиртных напитков Davide Campari-Milano SpA, которому принадлежит вилла, оценил свою собственность в 350 млн евро, полагая, что историческая ценность Les Cèdres, роскошь убранства и расположение в высокопрестижном районе Сен-Жан-Кап-Ферра позволят ему осуществить самую дорогую продажу жилой недвижимости в истории.

Les Cèdres была построена в 1830 году, а в 1850-м виллу купил мэр Вильфранш-сюр-Мер, который выращивал в поместье оливы (там и сейчас растут оливковые деревья, возраст которых превышает 300 лет). В 1904-м наследники мэра продали поместье королю Бельгии Леопольду II, разбогатевшему за счет добычи полезных ископаемых и производства каучука в Свободном государстве Конго (сейчас Демократическая республика Конго).

Леопольд II увеличил площадь сада, который и сегодня окружает дом. Снаружи особняк выкрашен в песочно-розовый цвет, характерный для стиля Сардинского королевства, которому до 1860 года принадлежала коммуна Сен-Жан-Кап-Ферра. С террасы на крыше дома открывается панорамный вид на Вильфранш-сюр-Мер, виадук возле средневекового города Эз, и, если смотреть на восток, на Альпы, где проходит граница между Францией и Италией!

От ворот по­ме­стья к дому ведет длин­ная из­ви­ли­стая тропа, вдоль ко­то­рой вы­са­же­ны паль­мы и кедры. Перед вхо­дом в дом уста­нов­ле­на брон­зо­вая ста­туя Афины. Внут­ри дом остал­ся таким, каким был в рас­цвет Пре­крас­ной эпохи - де­ка­дент­ским с лег­ким на­ле­том упад­ка: рос­кош­ные го­сти­ные, люст­ры, за­стек­лен­ные раз­движ­ные двери и порт­ре­ты XIX века в рез­ных рамах от пола до по­тол­ка.

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В от­де­лан­ной де­ре­вом биб­лио­те­ке хра­нят­ся 3000 книг по бо­та­ни­ке и есте­ство­зна­нию, вклю­чая из­дан­ный в 1640 году бо­та­ни­че­ский ко­декс сто­и­мо­стью в несколь­ко сотен тысяч евро (об­ста­нов­ка дома тоже вы­став­ле­на на про­да­жу). В 1924 году, спу­стя 15 лет после смер­ти ко­ро­ля Лео­поль­да, по­ме­стье Les Cèdres при­об­ре­ла семья Мар­нье-Ла­по­столь, из­вест­ная пре­жде всего бла­го­да­ря про­из­вод­ству Grand Marnier - ко­ньяч­но­го ли­ке­ра с ди­стил­ля­том зе­ле­ных по­ме­ран­цев.

Интерьеры и экстерьер самой дорогой виллы в мире. Фото
Интерьеры и экстерьер самой дорогой виллы в мире. Фото
Интерьеры и экстерьер самой дорогой виллы в мире. Фото
Интерьеры и экстерьер самой дорогой виллы в мире. Фото
Интерьеры и экстерьер самой дорогой виллы в мире. Фото
Интерьеры и экстерьер самой дорогой виллы в мире. Фото
Интерьеры и экстерьер самой дорогой виллы в мире. Фото
Интерьеры и экстерьер самой дорогой виллы в мире. Фото
Интерьеры и экстерьер самой дорогой виллы в мире. Фото
Интерьеры и экстерьер самой дорогой виллы в мире. Фото
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 Теги: вилла, фото

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Сегодня, 08:30 » Автор: Евгений Шевченко
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