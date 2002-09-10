Раздел: Фоторепортажи
Интерьеры и экстерьер самой дорогой виллы в мире. Фото
Этот особняк продается за $410 млн.
Мультимиллионеры облюбовали юг Франции еще в прошлом столетии. Промышленники, князья и банкиры возводили себе дворцы на побережье Средиземного моря, а когда фортуна поворачивалась к ним спиной - как к русским аристократам после 1917 года, американцам после краха фондового рынка в 1929-м и многим представителям европейского высшего света после Второй мировой войны, - они уступали свои дома богачам следующего поколения, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Телеграф.
Сегодня собственники виллы Les Cèdres - 187-летнего особняка с 14 спальнями площадью 1670 м² с прилегающей территорией в 14 га - надеются, что у их дома скоро появится новый владелец. Итальянский производитель спиртных напитков Davide Campari-Milano SpA, которому принадлежит вилла, оценил свою собственность в 350 млн евро, полагая, что историческая ценность Les Cèdres, роскошь убранства и расположение в высокопрестижном районе Сен-Жан-Кап-Ферра позволят ему осуществить самую дорогую продажу жилой недвижимости в истории.
Les Cèdres была построена в 1830 году, а в 1850-м виллу купил мэр Вильфранш-сюр-Мер, который выращивал в поместье оливы (там и сейчас растут оливковые деревья, возраст которых превышает 300 лет). В 1904-м наследники мэра продали поместье королю Бельгии Леопольду II, разбогатевшему за счет добычи полезных ископаемых и производства каучука в Свободном государстве Конго (сейчас Демократическая республика Конго).
Леопольд II увеличил площадь сада, который и сегодня окружает дом. Снаружи особняк выкрашен в песочно-розовый цвет, характерный для стиля Сардинского королевства, которому до 1860 года принадлежала коммуна Сен-Жан-Кап-Ферра. С террасы на крыше дома открывается панорамный вид на Вильфранш-сюр-Мер, виадук возле средневекового города Эз, и, если смотреть на восток, на Альпы, где проходит граница между Францией и Италией!
От ворот поместья к дому ведет длинная извилистая тропа, вдоль которой высажены пальмы и кедры. Перед входом в дом установлена бронзовая статуя Афины. Внутри дом остался таким, каким был в расцвет Прекрасной эпохи - декадентским с легким налетом упадка: роскошные гостиные, люстры, застекленные раздвижные двери и портреты XIX века в резных рамах от пола до потолка.
Читайте также: Так выглядят самые ужасные рыбы в мире. Фото
В отделанной деревом библиотеке хранятся 3000 книг по ботанике и естествознанию, включая изданный в 1640 году ботанический кодекс стоимостью в несколько сотен тысяч евро (обстановка дома тоже выставлена на продажу). В 1924 году, спустя 15 лет после смерти короля Леопольда, поместье Les Cèdres приобрела семья Марнье-Лапостоль, известная прежде всего благодаря производству Grand Marnier - коньячного ликера с дистиллятом зеленых померанцев.
Мультимиллионеры облюбовали юг Франции еще в прошлом столетии. Промышленники, князья и банкиры возводили себе дворцы на побережье Средиземного моря, а когда фортуна поворачивалась к ним спиной - как к русским аристократам после 1917 года, американцам после краха фондового рынка в 1929-м и многим представителям европейского высшего света после Второй мировой войны, - они уступали свои дома богачам следующего поколения, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Телеграф.
Сегодня собственники виллы Les Cèdres - 187-летнего особняка с 14 спальнями площадью 1670 м² с прилегающей территорией в 14 га - надеются, что у их дома скоро появится новый владелец. Итальянский производитель спиртных напитков Davide Campari-Milano SpA, которому принадлежит вилла, оценил свою собственность в 350 млн евро, полагая, что историческая ценность Les Cèdres, роскошь убранства и расположение в высокопрестижном районе Сен-Жан-Кап-Ферра позволят ему осуществить самую дорогую продажу жилой недвижимости в истории.
Les Cèdres была построена в 1830 году, а в 1850-м виллу купил мэр Вильфранш-сюр-Мер, который выращивал в поместье оливы (там и сейчас растут оливковые деревья, возраст которых превышает 300 лет). В 1904-м наследники мэра продали поместье королю Бельгии Леопольду II, разбогатевшему за счет добычи полезных ископаемых и производства каучука в Свободном государстве Конго (сейчас Демократическая республика Конго).
Леопольд II увеличил площадь сада, который и сегодня окружает дом. Снаружи особняк выкрашен в песочно-розовый цвет, характерный для стиля Сардинского королевства, которому до 1860 года принадлежала коммуна Сен-Жан-Кап-Ферра. С террасы на крыше дома открывается панорамный вид на Вильфранш-сюр-Мер, виадук возле средневекового города Эз, и, если смотреть на восток, на Альпы, где проходит граница между Францией и Италией!
От ворот поместья к дому ведет длинная извилистая тропа, вдоль которой высажены пальмы и кедры. Перед входом в дом установлена бронзовая статуя Афины. Внутри дом остался таким, каким был в расцвет Прекрасной эпохи - декадентским с легким налетом упадка: роскошные гостиные, люстры, застекленные раздвижные двери и портреты XIX века в резных рамах от пола до потолка.
Читайте также: Так выглядят самые ужасные рыбы в мире. Фото
В отделанной деревом библиотеке хранятся 3000 книг по ботанике и естествознанию, включая изданный в 1640 году ботанический кодекс стоимостью в несколько сотен тысяч евро (обстановка дома тоже выставлена на продажу). В 1924 году, спустя 15 лет после смерти короля Леопольда, поместье Les Cèdres приобрела семья Марнье-Лапостоль, известная прежде всего благодаря производству Grand Marnier - коньячного ликера с дистиллятом зеленых померанцев.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
639
0
Также советуем посмотреть
- Сеть насмешил голубь, решивший прокатиться «автостопом»
- Курьезные фотки, на которых эмоции зашкаливают
- Смешные рекламные слоганы, которые с первого раза не понять
- Гриценко предложил "Гражданской позиции" и "Самопомичи" объединиться
- Художник развеселил весь мир прикольными иллюстрациями
- Стало известно, на кого обменяют Сущенко
- Прикольные фотки людей, от которых отвернулась удача
- Отличные анекдоты, способные развеять осеннюю хандру
- Провал «Роскосмоса» высмеяли забавной карикатурой
- В Крыму по тревоге подняли боевые самолеты
- Згадаймо Івана Степановича
- Путин насмешил мир кулинарными "способностями"
- Определение гражданской войны
- Китаец стал жертвой необычного «ограбления»
- Пилот решил "взбодрить" пассажиров, купив пиццу на весь лайнер
- Пора признать все проблемы
- Хохма дня: свинья освоила скейтборд
- Сумеет ли «побить» доллар гривну
- В Саудовской Аравии единственная пчела сорвала мировой рекорд
- Россия: власть ведет себя как дура
- Сеть покорила «говорящая» собака из Японии
- Вибори на Донбасі: як повинна відреагувати Україна
- Реакцию медведей на большие «апартаменты» засняли на камеру
- Скрестили с Шойгу: в России отыскали «двойника» Путина
- «Освободители» намеренно обстреливали мирных жителей
- В Кремле придумали, как уничтожать Украину
- Прожорливая продавщица съела колбасы на 9 тысяч долларов
- Боевики на Донбассе усилили проверку на блокпостах
- Звернення до підозрюваних у справі Гандзюк
- В соцсетях оригинально высмеяли рекордное падение рубля
Оставьте свой комментарий