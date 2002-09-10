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Раздел: Фоторепортажи  
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Повседневная жизнь Пакистана в ярких снимках. Фото

Повседневная жизнь Пакистана в ярких снимках. ФотоЭто страна контрастов.

Полное название - Исламская Республика Пакистан - государство находится в Южной Азии, это шестая по численности населения страна в мире (199 085 847 чел), и вторая по численности мусульманского населения (около 180 млн чел). Эти снимки сделаны разными фотографами, передает Хроника.инфо со ссылкой на Телеграф.

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Повседневная жизнь Пакистана в ярких снимках. Фото
Повседневная жизнь Пакистана в ярких снимках. Фото
Повседневная жизнь Пакистана в ярких снимках. Фото
Повседневная жизнь Пакистана в ярких снимках. Фото
Повседневная жизнь Пакистана в ярких снимках. Фото
Повседневная жизнь Пакистана в ярких снимках. Фото
Повседневная жизнь Пакистана в ярких снимках. Фото
Повседневная жизнь Пакистана в ярких снимках. Фото
Повседневная жизнь Пакистана в ярких снимках. Фото
Повседневная жизнь Пакистана в ярких снимках. Фото
Повседневная жизнь Пакистана в ярких снимках. Фото
Повседневная жизнь Пакистана в ярких снимках. Фото
Повседневная жизнь Пакистана в ярких снимках. Фото
Повседневная жизнь Пакистана в ярких снимках. Фото
Повседневная жизнь Пакистана в ярких снимках. Фото
Повседневная жизнь Пакистана в ярких снимках. Фото
Повседневная жизнь Пакистана в ярких снимках. Фото
Повседневная жизнь Пакистана в ярких снимках. Фото
Повседневная жизнь Пакистана в ярких снимках. Фото
Повседневная жизнь Пакистана в ярких снимках. Фото
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 Теги: Пакистан, фотограф

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Сегодня, 11:58 » Автор: Анна Мартынова
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