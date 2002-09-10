Раздел: Фоторепортажи
Повседневная жизнь Пакистана в ярких снимках. Фото
Это страна контрастов.
Полное название - Исламская Республика Пакистан - государство находится в Южной Азии, это шестая по численности населения страна в мире (199 085 847 чел), и вторая по численности мусульманского населения (около 180 млн чел). Эти снимки сделаны разными фотографами, передает Хроника.инфо со ссылкой на Телеграф.
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Полное название - Исламская Республика Пакистан - государство находится в Южной Азии, это шестая по численности населения страна в мире (199 085 847 чел), и вторая по численности мусульманского населения (около 180 млн чел). Эти снимки сделаны разными фотографами, передает Хроника.инфо со ссылкой на Телеграф.
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