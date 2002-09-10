Раздел: Фоторепортажи
Эта фитнес-модель зарабатывает миллионы в Instagram. Фото
У нее почти 10 миллионов подписчиков.
Знакомьтесь, это канадская фитнес-модель и тренер по пилатексу Аманда Элис Ли (Amanda Elise Lee). В подростковом возрасте девушка считала себя слишком худой, а потому стала работать над своей фигурой. В итоге ей удалось добиться впечатляющих форм, благодаря которым на ее страницу в «Инстаграм» подписалось более 9,3 миллионов человек, передает Хроника.инфо со ссылкой на Телеграф.
Теперь благодаря своему увлечению девушка зарабатывает немалые деньги. Простой рекламный пост на ее странице стоит 5 000 долларов, а за ненавязчивую рекламу придется заплатить от 25 000 долларов. За прошлый год Аманда заработала на своей странице 2 миллиона долларов.
Читайте также: Необычные дома, мимо которых невозможно пройти. Фото
Знакомьтесь, это канадская фитнес-модель и тренер по пилатексу Аманда Элис Ли (Amanda Elise Lee). В подростковом возрасте девушка считала себя слишком худой, а потому стала работать над своей фигурой. В итоге ей удалось добиться впечатляющих форм, благодаря которым на ее страницу в «Инстаграм» подписалось более 9,3 миллионов человек, передает Хроника.инфо со ссылкой на Телеграф.
Теперь благодаря своему увлечению девушка зарабатывает немалые деньги. Простой рекламный пост на ее странице стоит 5 000 долларов, а за ненавязчивую рекламу придется заплатить от 25 000 долларов. За прошлый год Аманда заработала на своей странице 2 миллиона долларов.
Читайте также: Необычные дома, мимо которых невозможно пройти. Фото
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