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Эта фитнес-модель зарабатывает миллионы в Instagram. Фото

Эта фитнес-модель зарабатывает миллионы в Instagram. ФотоУ нее почти 10 миллионов подписчиков.

Знакомьтесь, это канадская фитнес-модель и тренер по пилатексу Аманда Элис Ли (Amanda Elise Lee). В подростковом возрасте девушка считала себя слишком худой, а потому стала работать над своей фигурой. В итоге ей удалось добиться впечатляющих форм, благодаря которым на ее страницу в «Инстаграм» подписалось более 9,3 миллионов человек, передает Хроника.инфо со ссылкой на Телеграф.

Теперь благодаря своему увлечению девушка зарабатывает немалые деньги. Простой рекламный пост на ее странице стоит 5 000 долларов, а за ненавязчивую рекламу придется заплатить от 25 000 долларов. За прошлый год Аманда заработала на своей странице 2 миллиона долларов.

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Эта фитнес-модель зарабатывает миллионы в Instagram. Фото
Эта фитнес-модель зарабатывает миллионы в Instagram. Фото
Эта фитнес-модель зарабатывает миллионы в Instagram. Фото
Эта фитнес-модель зарабатывает миллионы в Instagram. Фото
Эта фитнес-модель зарабатывает миллионы в Instagram. Фото
Эта фитнес-модель зарабатывает миллионы в Instagram. Фото
Эта фитнес-модель зарабатывает миллионы в Instagram. Фото
Эта фитнес-модель зарабатывает миллионы в Instagram. Фото
Эта фитнес-модель зарабатывает миллионы в Instagram. Фото
Эта фитнес-модель зарабатывает миллионы в Instagram. Фото
Эта фитнес-модель зарабатывает миллионы в Instagram. Фото
Эта фитнес-модель зарабатывает миллионы в Instagram. Фото
Эта фитнес-модель зарабатывает миллионы в Instagram. Фото
Эта фитнес-модель зарабатывает миллионы в Instagram. Фото
Эта фитнес-модель зарабатывает миллионы в Instagram. Фото
Эта фитнес-модель зарабатывает миллионы в Instagram. Фото
Эта фитнес-модель зарабатывает миллионы в Instagram. Фото
Эта фитнес-модель зарабатывает миллионы в Instagram. Фото
Эта фитнес-модель зарабатывает миллионы в Instagram. Фото
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 Теги: фитнес-модель, Instagram

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Сегодня, 13:33 » Автор: Анна Мартынова
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