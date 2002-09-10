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Мощь приливных волн в ярких снимках. Фото

Мощь приливных волн в ярких снимках. ФотоВыглядит очень опасно.

В нескольких местах на Земле местные ландшафты и приливы становятся причиной феномена, который называется приливной волной. Она формируется, когда огромные массы воды попадают в узкое русло реки, передает Хроника.инфо со ссылкой на loveopium.

9-метровая приливная волна на реке Цяньтан в Китае признана уникальным природным явлением. Во время прилива миллионы кубометров воды, огибая небольшие островки, движутся против течения этой реки, завораживая взгляды наблюдателей. Приливные волны есть и в других местах, таких, Аляска, Бразилия (река Амазонка) и самая большая по протяжённости река в Великобритании - Северн.

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Сегодня посмотрим на приливные волны, а также на безумных наблюдателей за ними.

Мощь приливных волн в ярких снимках. Фото
Мощь приливных волн в ярких снимках. Фото
Мощь приливных волн в ярких снимках. Фото
Мощь приливных волн в ярких снимках. Фото
Мощь приливных волн в ярких снимках. Фото
Мощь приливных волн в ярких снимках. Фото
Мощь приливных волн в ярких снимках. Фото
Мощь приливных волн в ярких снимках. Фото
Мощь приливных волн в ярких снимках. Фото
Мощь приливных волн в ярких снимках. Фото
Мощь приливных волн в ярких снимках. Фото
Мощь приливных волн в ярких снимках. Фото
Мощь приливных волн в ярких снимках. Фото
Мощь приливных волн в ярких снимках. Фото
Мощь приливных волн в ярких снимках. Фото
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 Теги: волны, природа

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Сегодня, 21:12 » Автор: Анна Мартынова
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