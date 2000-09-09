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Яркие кадры повседневной жизни в США. Фото
Как люди проводят повседневное время в США
Ранее мы виртуально наблюдали за жизнью людей в бедных странах, пора посетить и сытую Америку, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Телеграф.
Площадь США составляет 9,5 млн км² (4-е место в мире), население - 325 млн человек (2015, оценка; 3-е место в мире). США имеют федеративную форму устройства, административно делятся на 50 штатов и федеральный округ Колумбия, в их подчинении также находится ряд островных территорий. Столица - город Вашингтон. Жителей США называют американцами, а к самим США применяется общее
название Америка. Соединённые Штаты граничат на севере с Канадой, на юге - с Мексикой, также имеют морскую границу с Россией.
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Омываются Тихим океаном с запада, Атлантическим океаном - с востока и Северным Ледовитым океаном - с севера. Эти снимки сделаны разными фотографами в разных штатах, большинство - в июне-июле 2017 года.
Ранее мы виртуально наблюдали за жизнью людей в бедных странах, пора посетить и сытую Америку, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Телеграф.
Площадь США составляет 9,5 млн км² (4-е место в мире), население - 325 млн человек (2015, оценка; 3-е место в мире). США имеют федеративную форму устройства, административно делятся на 50 штатов и федеральный округ Колумбия, в их подчинении также находится ряд островных территорий. Столица - город Вашингтон. Жителей США называют американцами, а к самим США применяется общее
название Америка. Соединённые Штаты граничат на севере с Канадой, на юге - с Мексикой, также имеют морскую границу с Россией.
Читайте также: Яркие кадры повседневной жизни в Китае. Фото
Омываются Тихим океаном с запада, Атлантическим океаном - с востока и Северным Ледовитым океаном - с севера. Эти снимки сделаны разными фотографами в разных штатах, большинство - в июне-июле 2017 года.
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