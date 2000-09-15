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Ад и рай: великолепный белый храм в Таиланде. Фото
Ват Ронг Кхун – одно из чудес буддийского мира.
Ват Ронг Кхун, более известный как Белый храм Таиланда, построен с очень простой идеей. Его создатель, Чалерчай Коситпипат, хотел создать самый красивый храм в мире. Несомненно, тот, кто ступает в этот храм, выходит с неизгладимым впечатлением. На Земле просто нет другого места, такого как Ват Ронг Кхун, передает Хроника.инфо со ссылкой на Fullpicture.
Когда вы впервые оказываетесь перед храмом, вы сталкиваетесь с группой отчаянных рук. Это ад - бесконечная яма желаний и человеческих тяг, согласно буддизму. Как только вы пересечете мост над «адом», вас встретили статуи небесных стражей.
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Теперь нет пути назад, путь только вперед. Символика пересечения моста от «ада» до «неба» означает буддийский путь к просветлению. Внутри храма полно современных культурных отсылок, переплетающихся с традиционными буддийскими образами. Это произведение искусства само по себе.
Ват Ронг Кхун, более известный как Белый храм Таиланда, построен с очень простой идеей. Его создатель, Чалерчай Коситпипат, хотел создать самый красивый храм в мире. Несомненно, тот, кто ступает в этот храм, выходит с неизгладимым впечатлением. На Земле просто нет другого места, такого как Ват Ронг Кхун, передает Хроника.инфо со ссылкой на Fullpicture.
Когда вы впервые оказываетесь перед храмом, вы сталкиваетесь с группой отчаянных рук. Это ад - бесконечная яма желаний и человеческих тяг, согласно буддизму. Как только вы пересечете мост над «адом», вас встретили статуи небесных стражей.
Читайте также: Белоснежный буддийский храм, похожий на сказку. Фото
Теперь нет пути назад, путь только вперед. Символика пересечения моста от «ада» до «неба» означает буддийский путь к просветлению. Внутри храма полно современных культурных отсылок, переплетающихся с традиционными буддийскими образами. Это произведение искусства само по себе.
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