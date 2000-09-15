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Захватывающая архитектура и природа Хорватии. Фото

Захватывающая архитектура и природа Хорватии. Фото Эта страна отличается разнообразием пейзажей.

Хорватия была заселена с доисторических времён. На территории Хорватии существует множество памятников разных времён и разных цивилизаций, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Телеграф.

А кроме того, Хорватия славится красивейшими природными образованиями.

Морское побережье Хорватии, вдоль Адриатического моря включает в себя более тысячи островов.

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Его горы пронизаны увлекательными пещерами и карстовыми образованиями.

Захватывающая архитектура и природа Хорватии. Фото
Захватывающая архитектура и природа Хорватии. Фото
Захватывающая архитектура и природа Хорватии. Фото
Захватывающая архитектура и природа Хорватии. Фото
Захватывающая архитектура и природа Хорватии. Фото
Захватывающая архитектура и природа Хорватии. Фото
Захватывающая архитектура и природа Хорватии. Фото
Захватывающая архитектура и природа Хорватии. Фото
Захватывающая архитектура и природа Хорватии. Фото
Захватывающая архитектура и природа Хорватии. Фото
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 Теги: Хорватия, фото

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