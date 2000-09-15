Раздел: Фоторепортажи
Захватывающая архитектура и природа Хорватии. Фото
Эта страна отличается разнообразием пейзажей.
Хорватия была заселена с доисторических времён. На территории Хорватии существует множество памятников разных времён и разных цивилизаций, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Телеграф.
А кроме того, Хорватия славится красивейшими природными образованиями.
Морское побережье Хорватии, вдоль Адриатического моря включает в себя более тысячи островов.
Читайте также: Так выглядит необычное кладбище с веселыми памятниками. Фото
Его горы пронизаны увлекательными пещерами и карстовыми образованиями.
Хорватия была заселена с доисторических времён. На территории Хорватии существует множество памятников разных времён и разных цивилизаций, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Телеграф.
А кроме того, Хорватия славится красивейшими природными образованиями.
Морское побережье Хорватии, вдоль Адриатического моря включает в себя более тысячи островов.
Читайте также: Так выглядит необычное кладбище с веселыми памятниками. Фото
Его горы пронизаны увлекательными пещерами и карстовыми образованиями.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter