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Лучшие снимки по версии Comedy Wildlife Photography Awards. Фото
Животные умеют удивлять.
Comedy Wildlife Photography Awards – один из самых любимых фотоконкурсов среди зрителей, поскольку собирает невероятно забавные кадры из жизни диких животных. В новой подборке снимков очередная порция хорошего настроения от финалистов этого года, передает Хроника.инфо со ссылкой на Фотоискусство.
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Comedy Wildlife Photography Awards – один из самых любимых фотоконкурсов среди зрителей, поскольку собирает невероятно забавные кадры из жизни диких животных. В новой подборке снимков очередная порция хорошего настроения от финалистов этого года, передает Хроника.инфо со ссылкой на Фотоискусство.
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