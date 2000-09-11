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Раздел: Фоторепортажи  
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Дух времени: подборка самых значимых снимков прошлого. Фото

Дух времени: подборка самых значимых снимков прошлого. ФотоКаждый снимок удивляет.

Фотография способна резко изменить наше восприятие прошлого. Хотя книги и картины ведут отсчёт истории с гораздо более раннего периода, они не могут вызывать настолько мощное ощущение реалистичности, как фото. Редкие кадры буквально переносят зрителей в тот эпохальный момент истории, передает Хроника.инфо со ссылкой на Телеграф.

1. Никола Тесла сидит в своей лаборатории

Дух времени: подборка самых значимых снимков прошлого. Фото


2. Единственный человек в толпе отказался от нацистского приветствия, 1936

Дух времени: подборка самых значимых снимков прошлого. Фото


3. Австрийский мальчик получил новые туфли во время Второй мировой войны

Дух времени: подборка самых значимых снимков прошлого. Фото


4. Могила католички и её мужа-протестанта, Голландия, 1888

Дух времени: подборка самых значимых снимков прошлого. Фото


5. Организаторы пытаются остановить Катрин Свитцер, которая выдала себя за мужчину и приняла участие в Бостонском марафоне. Она стала первой женщиной, завершившей гонку, 1967

Дух времени: подборка самых значимых снимков прошлого. Фото


6. Утро первого дня, когда Швеция перешла от левостороннего к правостороннему вождению, 1967

Дух времени: подборка самых значимых снимков прошлого. Фото


7. Использование животные в комплексе медицинской терапии, 1956

Дух времени: подборка самых значимых снимков прошлого. Фото


8. Целостная пломба на могиле Тутанхамона, 1922 (3245 лет нетронутости)

Дух времени: подборка самых значимых снимков прошлого. Фото


9. Эйфелева башня, 1932

Дух времени: подборка самых значимых снимков прошлого. Фото


10. Грот в айсберге сфотографировали во время британской антарктической экспедиции, 5 января 1911.

Дух времени: подборка самых значимых снимков прошлого. Фото


11. Огромная толпа людей, собравшихся на первый рок-фестиваль Вудсток, 1969

Дух времени: подборка самых значимых снимков прошлого. Фото


12. Маляры Бруклинского моста, 1914

Дух времени: подборка самых значимых снимков прошлого. Фото


13. 106-летняя армянка защищает свой дом, 1990

Дух времени: подборка самых значимых снимков прошлого. Фото


14. Рабочий делает искусственное дыхание своему коллеге по методу «рот в рот» после того, как тот пострадал от контакта с высоковольтным проводом, 1967

Дух времени: подборка самых значимых снимков прошлого. Фото


15. Аннет Келлерман отстаивает право женщин носить приталенный цельный купальник. В 1907 году её арестовали за непристойное поведение.

Дух времени: подборка самых значимых снимков прошлого. Фото


16. В кафе для сотрудников Диснея, 1961

Дух времени: подборка самых значимых снимков прошлого. Фото


17. «Битлз» играют для 18 человек в клубе британского городка Олдершот, декабрь 1961 года. Через полтора года они станут суперзвёздами.

Дух времени: подборка самых значимых снимков прошлого. Фото


18. Женщина с коляской, устойчивой к газу, Англия, 1938

Дух времени: подборка самых значимых снимков прошлого. Фото


19. Неизвестный солдат во Вьетнаме, 1965

Дух времени: подборка самых значимых снимков прошлого. Фото


20. Последняя из известных фотографий «Титаника» над воде, 1912

Дух времени: подборка самых значимых снимков прошлого. Фото


21. Женщины, доставляющие лёд, 1918

Дух времени: подборка самых значимых снимков прошлого. Фото


22. Альберт Эйнштейн летом 1939, Нассау-Пойнт, Лонг-Айленд, Нью-Йорк

Дух времени: подборка самых значимых снимков прошлого. Фото


23. Ханна Стилли родилась в 1746, сфотографирована в 1840 году. Полагают, что эта женщина родилась раньше всех, кто когда-либо фотографировался.

Дух времени: подборка самых значимых снимков прошлого. Фото


24. Посетители в лондонском музыкальном магазине, 1955

Дух времени: подборка самых значимых снимков прошлого. Фото


25. Первая в мире поездка в метро, станция «Эджвер-роуд», Лондон, 1862

Дух времени: подборка самых значимых снимков прошлого. Фото


26. Элвис Пресли в армии, 1958

Дух времени: подборка самых значимых снимков прошлого. Фото


27. Замеры купальников. Если они были слишком коротки, женщин оштрафовали, 1920-е

Дух времени: подборка самых значимых снимков прошлого. Фото


28. Детские клетки, которые использовали, чтобы малыши получали необходимое количество солнечного света и свежего воздуха, когда жили в многоквартирных домах, 1937

Дух времени: подборка самых значимых снимков прошлого. Фото


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29. Настоящий Винни-Пух и Кристофер Робин, 1927

Дух времени: подборка самых значимых снимков прошлого. Фото
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 Теги: история, фото

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Сегодня, 12:22 » Автор: Анна Мартынова
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