Раздел: Фоторепортажи
Дух времени: подборка самых значимых снимков прошлого. Фото
Каждый снимок удивляет.
Фотография способна резко изменить наше восприятие прошлого. Хотя книги и картины ведут отсчёт истории с гораздо более раннего периода, они не могут вызывать настолько мощное ощущение реалистичности, как фото. Редкие кадры буквально переносят зрителей в тот эпохальный момент истории, передает Хроника.инфо со ссылкой на Телеграф.
1. Никола Тесла сидит в своей лаборатории
2. Единственный человек в толпе отказался от нацистского приветствия, 1936
3. Австрийский мальчик получил новые туфли во время Второй мировой войны
4. Могила католички и её мужа-протестанта, Голландия, 1888
5. Организаторы пытаются остановить Катрин Свитцер, которая выдала себя за мужчину и приняла участие в Бостонском марафоне. Она стала первой женщиной, завершившей гонку, 1967
6. Утро первого дня, когда Швеция перешла от левостороннего к правостороннему вождению, 1967
7. Использование животные в комплексе медицинской терапии, 1956
8. Целостная пломба на могиле Тутанхамона, 1922 (3245 лет нетронутости)
9. Эйфелева башня, 1932
10. Грот в айсберге сфотографировали во время британской антарктической экспедиции, 5 января 1911.
11. Огромная толпа людей, собравшихся на первый рок-фестиваль Вудсток, 1969
12. Маляры Бруклинского моста, 1914
13. 106-летняя армянка защищает свой дом, 1990
14. Рабочий делает искусственное дыхание своему коллеге по методу «рот в рот» после того, как тот пострадал от контакта с высоковольтным проводом, 1967
15. Аннет Келлерман отстаивает право женщин носить приталенный цельный купальник. В 1907 году её арестовали за непристойное поведение.
16. В кафе для сотрудников Диснея, 1961
17. «Битлз» играют для 18 человек в клубе британского городка Олдершот, декабрь 1961 года. Через полтора года они станут суперзвёздами.
18. Женщина с коляской, устойчивой к газу, Англия, 1938
19. Неизвестный солдат во Вьетнаме, 1965
20. Последняя из известных фотографий «Титаника» над воде, 1912
21. Женщины, доставляющие лёд, 1918
22. Альберт Эйнштейн летом 1939, Нассау-Пойнт, Лонг-Айленд, Нью-Йорк
23. Ханна Стилли родилась в 1746, сфотографирована в 1840 году. Полагают, что эта женщина родилась раньше всех, кто когда-либо фотографировался.
24. Посетители в лондонском музыкальном магазине, 1955
25. Первая в мире поездка в метро, станция «Эджвер-роуд», Лондон, 1862
26. Элвис Пресли в армии, 1958
27. Замеры купальников. Если они были слишком коротки, женщин оштрафовали, 1920-е
28. Детские клетки, которые использовали, чтобы малыши получали необходимое количество солнечного света и свежего воздуха, когда жили в многоквартирных домах, 1937
Читайте также: Освещенные ультрафиолетом цветы в необычных снимках. Фото
29. Настоящий Винни-Пух и Кристофер Робин, 1927
Фотография способна резко изменить наше восприятие прошлого. Хотя книги и картины ведут отсчёт истории с гораздо более раннего периода, они не могут вызывать настолько мощное ощущение реалистичности, как фото. Редкие кадры буквально переносят зрителей в тот эпохальный момент истории, передает Хроника.инфо со ссылкой на Телеграф.
1. Никола Тесла сидит в своей лаборатории
2. Единственный человек в толпе отказался от нацистского приветствия, 1936
3. Австрийский мальчик получил новые туфли во время Второй мировой войны
4. Могила католички и её мужа-протестанта, Голландия, 1888
5. Организаторы пытаются остановить Катрин Свитцер, которая выдала себя за мужчину и приняла участие в Бостонском марафоне. Она стала первой женщиной, завершившей гонку, 1967
6. Утро первого дня, когда Швеция перешла от левостороннего к правостороннему вождению, 1967
7. Использование животные в комплексе медицинской терапии, 1956
8. Целостная пломба на могиле Тутанхамона, 1922 (3245 лет нетронутости)
9. Эйфелева башня, 1932
10. Грот в айсберге сфотографировали во время британской антарктической экспедиции, 5 января 1911.
11. Огромная толпа людей, собравшихся на первый рок-фестиваль Вудсток, 1969
12. Маляры Бруклинского моста, 1914
13. 106-летняя армянка защищает свой дом, 1990
14. Рабочий делает искусственное дыхание своему коллеге по методу «рот в рот» после того, как тот пострадал от контакта с высоковольтным проводом, 1967
15. Аннет Келлерман отстаивает право женщин носить приталенный цельный купальник. В 1907 году её арестовали за непристойное поведение.
16. В кафе для сотрудников Диснея, 1961
17. «Битлз» играют для 18 человек в клубе британского городка Олдершот, декабрь 1961 года. Через полтора года они станут суперзвёздами.
18. Женщина с коляской, устойчивой к газу, Англия, 1938
19. Неизвестный солдат во Вьетнаме, 1965
20. Последняя из известных фотографий «Титаника» над воде, 1912
21. Женщины, доставляющие лёд, 1918
22. Альберт Эйнштейн летом 1939, Нассау-Пойнт, Лонг-Айленд, Нью-Йорк
23. Ханна Стилли родилась в 1746, сфотографирована в 1840 году. Полагают, что эта женщина родилась раньше всех, кто когда-либо фотографировался.
24. Посетители в лондонском музыкальном магазине, 1955
25. Первая в мире поездка в метро, станция «Эджвер-роуд», Лондон, 1862
26. Элвис Пресли в армии, 1958
27. Замеры купальников. Если они были слишком коротки, женщин оштрафовали, 1920-е
28. Детские клетки, которые использовали, чтобы малыши получали необходимое количество солнечного света и свежего воздуха, когда жили в многоквартирных домах, 1937
Читайте также: Освещенные ультрафиолетом цветы в необычных снимках. Фото
29. Настоящий Винни-Пух и Кристофер Робин, 1927
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