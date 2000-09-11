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Польский художник показал мир будущего. Фото

Польский художник показал мир будущего. ФотоРаботы в стиле кибер-панк.

Интересный киберпанк-арт от польского иллюстратора. Миколай Пищако -польский фриланс-иллюстратор и цифровой художник, который нынче живет в Варшаве. А его работы не оставят вас равнодушными. Особенно если вы большой любитель компьютерных игр, передает Хроника.инфо со ссылкой на Телеграф.

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Польский художник показал мир будущего. Фото
Польский художник показал мир будущего. Фото
Польский художник показал мир будущего. Фото
Польский художник показал мир будущего. Фото
Польский художник показал мир будущего. Фото
Польский художник показал мир будущего. Фото
Польский художник показал мир будущего. Фото
Польский художник показал мир будущего. Фото
Польский художник показал мир будущего. Фото
Польский художник показал мир будущего. Фото
Польский художник показал мир будущего. Фото
Польский художник показал мир будущего. Фото
Польский художник показал мир будущего. Фото
Польский художник показал мир будущего. Фото
Польский художник показал мир будущего. Фото
Польский художник показал мир будущего. Фото
Польский художник показал мир будущего. Фото
Польский художник показал мир будущего. Фото
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 Теги: художник, киберпанк

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Сегодня, 13:30 » Автор: Анна Мартынова
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