Раздел: Фоторепортажи
Художница создает в своих работах параллельную реальность. Фото
Работы Лэйси Брайант.
Черпая вдохновение в природной среде Калифорнии и стареньких домах викторианской эпохи, сочетая множество разрозненных частей, художница Лэйси Брайант (Lacey Bryant) создаёт сюрреалистические повествовательные картины с несовременными элементами, зачастую сбивающими с толку. Она использует повторяющиеся мотивы, чтобы отобразить контраст между такими моментами, как связь и изоляция, распад и рост, жизнь и смерть, добро и зло, передает Хроника.инфо со ссылкой на Культурологию.
Лэйси создаёт повсеместную атмосферу как ностальгии, так и отчуждения, а также она приоткрывает тайную завесу в мир неизвестного и доселе неизведанного. Принимая во внимание то, что многие зрители, изучая изображения, теряются в догадках, пытаясь отыскать то своеобразное несоответствие между видимыми и невидимыми гранями, лежащими на поверхности и за её пределами, она ловко выдерживает интригу до самого конца, постоянно вплетая новые элементы.
В её работах оживают такие сюжеты, которые попросту при всём желании не поддаются логике. Выброшенная на берег старая лодка, аквариум с золотой рыбкой, рукавицы, алая лента, пара простых карандашей, девушки, впавшие в некое отчаяние, потоп со старыми стульями и прочей мебелью, вороны, слетевшиеся под дождём на чаепитие, дети, играющие на рельсах - каждая из этих маленьких историй одновременно складывается воедино, тут же разваливаясь на части ветхого, некогда ранее перебранного пазла.
Как вы уже могли заметить, в творчестве автора есть общие элементы, связывающие эпизоды между собой: травянистые поля, винтовые лестницы, которые, кажется, никуда не ведут, потонувшие или же разбросанные предметы, по-видимому, часто используются в качестве значимых образных связей между прошлым и настоящим, сном и реальностью. Они формируют отдельную насыщенную композицию, так или иначе повторяющуюся в новом сюжете, словно закономерность, без которой созданная зыбкая иллюзия не удержится, так и рухнув песочным замком под ноги.
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А вот женские образы, характерно отличаясь не только по возрасту, а и форме, так и остаются до конца неясными. Некоторые из них отправляются в сюрреалистическое путешествие, другие – исследуют множество различных путей, а третьи – впадают в отчаяние от некой безысходности, свалившейся как снег на голову. Одна бежит по полю с завязанными глазами, в надежде отыскать себя или же смысл жизни, другая – задумчиво смотрит перед собой, в то время, как третья заплетает дочке косы среди снежных завалов. Брайант делает всё возможное, чтобы сбить зрителя с толку, ввести в заблуждение, окончательно запутав вереницей однообразных, но в тоже время абсолютно разных визуальных посланий, смысл которых прямо перед глазами, да вот только увидеть его способны единицы.
Черпая вдохновение в природной среде Калифорнии и стареньких домах викторианской эпохи, сочетая множество разрозненных частей, художница Лэйси Брайант (Lacey Bryant) создаёт сюрреалистические повествовательные картины с несовременными элементами, зачастую сбивающими с толку. Она использует повторяющиеся мотивы, чтобы отобразить контраст между такими моментами, как связь и изоляция, распад и рост, жизнь и смерть, добро и зло, передает Хроника.инфо со ссылкой на Культурологию.
Лэйси создаёт повсеместную атмосферу как ностальгии, так и отчуждения, а также она приоткрывает тайную завесу в мир неизвестного и доселе неизведанного. Принимая во внимание то, что многие зрители, изучая изображения, теряются в догадках, пытаясь отыскать то своеобразное несоответствие между видимыми и невидимыми гранями, лежащими на поверхности и за её пределами, она ловко выдерживает интригу до самого конца, постоянно вплетая новые элементы.
В её работах оживают такие сюжеты, которые попросту при всём желании не поддаются логике. Выброшенная на берег старая лодка, аквариум с золотой рыбкой, рукавицы, алая лента, пара простых карандашей, девушки, впавшие в некое отчаяние, потоп со старыми стульями и прочей мебелью, вороны, слетевшиеся под дождём на чаепитие, дети, играющие на рельсах - каждая из этих маленьких историй одновременно складывается воедино, тут же разваливаясь на части ветхого, некогда ранее перебранного пазла.
Как вы уже могли заметить, в творчестве автора есть общие элементы, связывающие эпизоды между собой: травянистые поля, винтовые лестницы, которые, кажется, никуда не ведут, потонувшие или же разбросанные предметы, по-видимому, часто используются в качестве значимых образных связей между прошлым и настоящим, сном и реальностью. Они формируют отдельную насыщенную композицию, так или иначе повторяющуюся в новом сюжете, словно закономерность, без которой созданная зыбкая иллюзия не удержится, так и рухнув песочным замком под ноги.
Читайте также: Фотограф показал реакцию женщин на комплименты. Фото
А вот женские образы, характерно отличаясь не только по возрасту, а и форме, так и остаются до конца неясными. Некоторые из них отправляются в сюрреалистическое путешествие, другие – исследуют множество различных путей, а третьи – впадают в отчаяние от некой безысходности, свалившейся как снег на голову. Одна бежит по полю с завязанными глазами, в надежде отыскать себя или же смысл жизни, другая – задумчиво смотрит перед собой, в то время, как третья заплетает дочке косы среди снежных завалов. Брайант делает всё возможное, чтобы сбить зрителя с толку, ввести в заблуждение, окончательно запутав вереницей однообразных, но в тоже время абсолютно разных визуальных посланий, смысл которых прямо перед глазами, да вот только увидеть его способны единицы.
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