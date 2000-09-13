Раздел: Фоторепортажи
Самые мощные военные вертолеты в мире. Фото
Эксперты собрали популярные модели в одном репортаже.
Удивительно, но даже сегодня во всем этом многообразии военной техники существует не так много моделей ударных вертолетов, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Телеграф.
В данный момент в мире получило широкое распространение чуть больше 30 моделей. Учитывая такое «внутривидовое разнообразие», выбрать действительно успешные и наиболее грозные образцы этих «душ танков» совсем не сложно.
Ми-24. Настоящий летающий танк. Производство новых Ми-24 было свернуто в 1991 году, однако несмотря на этот факт, вертолет все еще считается одной из самой грозных воздушных машин в мире, а также одним из самых совершенных вертолетов, когда-либо созданных человеком. Даже сегодня Ми-24 стоит на вооружении более, чем в 50 государствах. За все время было создано 3 500 таких машин, что является на сегодняшний день рекордом среди строительства боевых ударных вертолетов.
HAL Light Combat Helicopter. Вертолет, разработанный в Индии. Характеристики HAL Light Combat Helicopter действительно поражают воображение. Машина проектировалась со ставкой на то, что в первую очередь ей придется действовать в условиях высокогорья. Именно по этой причине потолок высоты полета машины составляет 6 500 метров.
Harbin Z-19. Один из лучших ударных вертолетов, стоящих на вооружении Китая. Разработана машина также была в Поднебесной. Отличается невероятной гибкостью для боевой машины. При необходимости Harbin Z-19 может быть относительно легко переоборудован для ведения разведывательной деятельности в самых разных условиях. Корпус Harbin Z-19 выполнен с учетом технологии «стелс».
AH-64D Longbow Apache. С середины 80-х годов XX века эта машина была главным ударным вертолетом Соединенных Штатов Америки. Машина прошла несколько военных конфликтов и отлично себя зарекомендовала. Успешно работает в любых погодных условиях, если они хоть мало-мальски пригодны для полета. Имеет разнообразный и гибкий арсенал. Способен эффективно работать в ночное и вечернее время.
Agusta A129 Mangusta. Машина примечательная уже тем, что это первый ударный вертолет, разработанный и выпущенный на территории Западной Европы. Создан он был в Италии. На данный момент входит в число наиболее современных летающих боевых машин. Имеет передовое оснащение и вооружение. Принимал участие в боевых действиях в Африке, в том числе в миссиях «голубых касок» ООН.
Denel AH-2 Rooivalk. А эта боевая машина стоит на вооружении ЮАР. Используется с 1999 года. Вертолет также отличается гибкостью, несмотря на то, что и является ударным. Может комплектоваться самым разным вооружением и оснащением, что позволяет ему эффективно выполнять, в том числе и разведовательно-поисковые задачи.
CAIC WZ-10. Некоторые военные эксперты называют CAIC WZ-10 лучшим ударным вертолетом Китая, и на то есть все основания. Более того, благодаря поистине колоссальной огневой мощи CAIC WZ-10 считается одним из лучших вертолетов в мире. При разработке этого вертолета китайские инженеры изучали все наиболее успешные ударные вертолеты последнего времени. Использовались в том числе и наработки Российским ОКБ им. Камова. Двигатели для вертолета закупались в США. Это, кстати, стало причиной скандала, так как компания-производитель не сочла необходимым уведомить Пентагон о сотрудничестве с КНР.
Eurocopter Tiger. Вертолет, разработанный в сотрудничестве Германией и Францией. Стоит на вооружении в том числе австралийских и испанских ВВС. В машине широко используются композитные материалы, что делает ее достаточно легкой. Относится к вертолетам средней тяжести.
Bell AH-1Z Viper. Современный американский вертолет, созданный инженерами США на базе легендарного Bell AH-1 Super Cobra. Технически далеко ушел от своего прародителя в лучшую сторону. В первую очередь улучшены были двигатели и вооружение машины.
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Благодаря ряду особенностей конструкции вертолет может вести эффективную боевую деятельность даже в экстремальных погодных условиях.
Удивительно, но даже сегодня во всем этом многообразии военной техники существует не так много моделей ударных вертолетов, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Телеграф.
В данный момент в мире получило широкое распространение чуть больше 30 моделей. Учитывая такое «внутривидовое разнообразие», выбрать действительно успешные и наиболее грозные образцы этих «душ танков» совсем не сложно.
Ми-24. Настоящий летающий танк. Производство новых Ми-24 было свернуто в 1991 году, однако несмотря на этот факт, вертолет все еще считается одной из самой грозных воздушных машин в мире, а также одним из самых совершенных вертолетов, когда-либо созданных человеком. Даже сегодня Ми-24 стоит на вооружении более, чем в 50 государствах. За все время было создано 3 500 таких машин, что является на сегодняшний день рекордом среди строительства боевых ударных вертолетов.
HAL Light Combat Helicopter. Вертолет, разработанный в Индии. Характеристики HAL Light Combat Helicopter действительно поражают воображение. Машина проектировалась со ставкой на то, что в первую очередь ей придется действовать в условиях высокогорья. Именно по этой причине потолок высоты полета машины составляет 6 500 метров.
Harbin Z-19. Один из лучших ударных вертолетов, стоящих на вооружении Китая. Разработана машина также была в Поднебесной. Отличается невероятной гибкостью для боевой машины. При необходимости Harbin Z-19 может быть относительно легко переоборудован для ведения разведывательной деятельности в самых разных условиях. Корпус Harbin Z-19 выполнен с учетом технологии «стелс».
AH-64D Longbow Apache. С середины 80-х годов XX века эта машина была главным ударным вертолетом Соединенных Штатов Америки. Машина прошла несколько военных конфликтов и отлично себя зарекомендовала. Успешно работает в любых погодных условиях, если они хоть мало-мальски пригодны для полета. Имеет разнообразный и гибкий арсенал. Способен эффективно работать в ночное и вечернее время.
Agusta A129 Mangusta. Машина примечательная уже тем, что это первый ударный вертолет, разработанный и выпущенный на территории Западной Европы. Создан он был в Италии. На данный момент входит в число наиболее современных летающих боевых машин. Имеет передовое оснащение и вооружение. Принимал участие в боевых действиях в Африке, в том числе в миссиях «голубых касок» ООН.
Denel AH-2 Rooivalk. А эта боевая машина стоит на вооружении ЮАР. Используется с 1999 года. Вертолет также отличается гибкостью, несмотря на то, что и является ударным. Может комплектоваться самым разным вооружением и оснащением, что позволяет ему эффективно выполнять, в том числе и разведовательно-поисковые задачи.
CAIC WZ-10. Некоторые военные эксперты называют CAIC WZ-10 лучшим ударным вертолетом Китая, и на то есть все основания. Более того, благодаря поистине колоссальной огневой мощи CAIC WZ-10 считается одним из лучших вертолетов в мире. При разработке этого вертолета китайские инженеры изучали все наиболее успешные ударные вертолеты последнего времени. Использовались в том числе и наработки Российским ОКБ им. Камова. Двигатели для вертолета закупались в США. Это, кстати, стало причиной скандала, так как компания-производитель не сочла необходимым уведомить Пентагон о сотрудничестве с КНР.
Eurocopter Tiger. Вертолет, разработанный в сотрудничестве Германией и Францией. Стоит на вооружении в том числе австралийских и испанских ВВС. В машине широко используются композитные материалы, что делает ее достаточно легкой. Относится к вертолетам средней тяжести.
Bell AH-1Z Viper. Современный американский вертолет, созданный инженерами США на базе легендарного Bell AH-1 Super Cobra. Технически далеко ушел от своего прародителя в лучшую сторону. В первую очередь улучшены были двигатели и вооружение машины.
Читайте также: Забавные снимки животных в дикой природе. Фото
Благодаря ряду особенностей конструкции вертолет может вести эффективную боевую деятельность даже в экстремальных погодных условиях.
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