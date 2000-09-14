» » Венеция в первых цветных снимках. Фото
Раздел: Фоторепортажи  
0

Венеция в первых цветных снимках. Фото

Венеция в первых цветных снимках. ФотоДля снимков задействована уникальная технология.

В 1880-е годы Ханс Якоб Шмидт (Hans Jakob Schmid) изобрёл процесс фотохром, благодаря которому в конце позапрошлого века появилась возможность запускать серийное производство цветных изображений, передает Хроника.инфо со ссылкой на Телеграф.

Технология требовала кропотливого труда. Светочувствительную эмульсию наносили на литографские камни и выставляли при солнечном свете через негатив. В течение нескольких часов она застывала пропорционально тонам негатива, и на камне оставалось фиксированное изображение. Для каждого оттенка изготавливалась отдельная печатная форма. Поэтому в производстве одной открытки могли задействовать до десяти и более печатных камней.

Читайте также: Так выглядят самые маленькие квартиры в разных странах. Фото

Эти великолепные цветные открытки сделаны именно методом фотохром. Коллекцию из 102 изображений опубликовала Библиотека Конгресса США. В них запечатлены все красоты и достопримечательности Венеции. Конечно, это ещё «не настоящие» цветные фотографии, но они с наибольшей достоверностью передают атмосферу конца 19-го века в одном из самых популярных и воспетых европейских городов.

Венеция в первых цветных снимках. Фото
Венеция в первых цветных снимках. Фото
Венеция в первых цветных снимках. Фото
Венеция в первых цветных снимках. Фото
Венеция в первых цветных снимках. Фото
Венеция в первых цветных снимках. Фото
Венеция в первых цветных снимках. Фото
Венеция в первых цветных снимках. Фото
Венеция в первых цветных снимках. Фото
Венеция в первых цветных снимках. Фото
Венеция в первых цветных снимках. Фото
Венеция в первых цветных снимках. Фото
Венеция в первых цветных снимках. Фото
Венеция в первых цветных снимках. Фото
Венеция в первых цветных снимках. Фото
Венеция в первых цветных снимках. Фото
Венеция в первых цветных снимках. Фото
Венеция в первых цветных снимках. Фото
Венеция в первых цветных снимках. Фото
Венеция в первых цветных снимках. Фото
Венеция в первых цветных снимках. Фото
Венеция в первых цветных снимках. Фото
Венеция в первых цветных снимках. Фото
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: Венеция, туризм

Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 10:07 » Автор: Анна Мартынова
     187
     0

Похожие новости по теме

Старинные открытки Венеции конца XIX века. Фото Старинные открытки Венеции конца XIX века. Фото

Упоительная, но в то же время помпезная и пошарпанная Венеция сводит с ума, вызывая приступы романтизма и ностальгии о путешествиях.

Красота изумрудной Ирландии в 1890-х годах. Фото Красота изумрудной Ирландии в 1890-х годах. Фото

В этих открытках запечатлены яркие холмы и скалы, долины и замки, города и деревни Ирландии в 1890-х годах.

Ирландия в уникальных снимках позапрошлого века. Фото Ирландия в уникальных снимках позапрошлого века. Фото

В этих открытках запечатлены яркие холмы и скалы, долины и замки, города и деревни Ирландии в 1890-х годах.

Шотландия конца XIX века на уникальных цветных открытках. Фото Шотландия конца XIX века на уникальных цветных открытках. Фото

Эти открытки Шотландии выпустила типографская контора из Детройта в конце 19-го века.

Нестареющая Венеция на снимках конца XIX века. Фото Нестареющая Венеция на снимках конца XIX века. Фото

Это невероятно красивый город.

Также советуем посмотреть


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите код: *


наверх