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Дизайнеры показали самые красивые в мире балконы. Фото

Дизайнеры показали самые красивые в мире балконы. ФотоЗдесь можно отлично отдохнуть.

В шумном городе можно создать на балконе исключительно свое пространство, закрытое от чужих глаз место для отдыха, чтения и наблюдения за миром, передает Хроника.инфо со ссылкой на УБР.

Балкон предоставляет массу возможностей жить роскошной жизнью в собственной квартире - стоит только устроиться там с утренним кофе или провести вечер, наблюдая за звездами.

"Размер точно не будет иметь никакого значения, если у вас есть возможность любоваться на горы, завтракать с видом на Эйфелеву башню или вечером наслаждаться яркими огнями мегаполиса", – рассказывает Roomble.

Даже очень-очень маленький балкон выглядит гораздо интереснее с живыми растениями и цветами. Солнечные дни - самое время создать на балконе цветущий сад или огород с ароматными травами. Если место позволяет - попробуйте устроить на балконе мини-теплицу.

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Вечером свет свечей или огоньки гирлянд превратят ваш балкон в самое романтичное место в мире. Если использовать в оформлении яркие цвета, слишком утомительные для спальных и жилых помещений, балкон будет видно издалека, а праздничное настроение не покинет вас даже дождливым летом.

Дизайнеры показали самые красивые в мире балконы. Фото
Дизайнеры показали самые красивые в мире балконы. Фото
Дизайнеры показали самые красивые в мире балконы. Фото
Дизайнеры показали самые красивые в мире балконы. Фото
Дизайнеры показали самые красивые в мире балконы. Фото
Дизайнеры показали самые красивые в мире балконы. Фото
Дизайнеры показали самые красивые в мире балконы. Фото
Дизайнеры показали самые красивые в мире балконы. Фото
Дизайнеры показали самые красивые в мире балконы. Фото
Дизайнеры показали самые красивые в мире балконы. Фото
Дизайнеры показали самые красивые в мире балконы. Фото
Дизайнеры показали самые красивые в мире балконы. Фото
Дизайнеры показали самые красивые в мире балконы. Фото
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 Теги: балкон, дизайн

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Сегодня, 17:56 » Автор: Анна Мартынова
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