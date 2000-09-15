Раздел: Фоторепортажи
Дизайнеры показали самые красивые в мире балконы. Фото
Здесь можно отлично отдохнуть.
В шумном городе можно создать на балконе исключительно свое пространство, закрытое от чужих глаз место для отдыха, чтения и наблюдения за миром, передает Хроника.инфо со ссылкой на УБР.
Балкон предоставляет массу возможностей жить роскошной жизнью в собственной квартире - стоит только устроиться там с утренним кофе или провести вечер, наблюдая за звездами.
"Размер точно не будет иметь никакого значения, если у вас есть возможность любоваться на горы, завтракать с видом на Эйфелеву башню или вечером наслаждаться яркими огнями мегаполиса", – рассказывает Roomble.
Даже очень-очень маленький балкон выглядит гораздо интереснее с живыми растениями и цветами. Солнечные дни - самое время создать на балконе цветущий сад или огород с ароматными травами. Если место позволяет - попробуйте устроить на балконе мини-теплицу.
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Вечером свет свечей или огоньки гирлянд превратят ваш балкон в самое романтичное место в мире. Если использовать в оформлении яркие цвета, слишком утомительные для спальных и жилых помещений, балкон будет видно издалека, а праздничное настроение не покинет вас даже дождливым летом.
В шумном городе можно создать на балконе исключительно свое пространство, закрытое от чужих глаз место для отдыха, чтения и наблюдения за миром, передает Хроника.инфо со ссылкой на УБР.
Балкон предоставляет массу возможностей жить роскошной жизнью в собственной квартире - стоит только устроиться там с утренним кофе или провести вечер, наблюдая за звездами.
"Размер точно не будет иметь никакого значения, если у вас есть возможность любоваться на горы, завтракать с видом на Эйфелеву башню или вечером наслаждаться яркими огнями мегаполиса", – рассказывает Roomble.
Даже очень-очень маленький балкон выглядит гораздо интереснее с живыми растениями и цветами. Солнечные дни - самое время создать на балконе цветущий сад или огород с ароматными травами. Если место позволяет - попробуйте устроить на балконе мини-теплицу.
Читайте также: Питомцы-хулиганы, способные довести хозяина до истерики
Вечером свет свечей или огоньки гирлянд превратят ваш балкон в самое романтичное место в мире. Если использовать в оформлении яркие цвета, слишком утомительные для спальных и жилых помещений, балкон будет видно издалека, а праздничное настроение не покинет вас даже дождливым летом.
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