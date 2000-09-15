Раздел: Фоторепортажи
Этот маленький дом скрывает много интересного. Фото
Словно сказочная избушка.
Мы уверены, что даже самый маленький домик может казаться просторным, если в нем правильно организовать пространство. И пример, который мы сегодня выбрали в качестве скромного аргумента, находится в Северной Каролине, США, и выглядит, кстати, сказочно, передает Хроника.инфо со ссылкой на Телеграф.
На первом этаже традиционно расположены гостиная с камином, кухня и барный столик. Есть телевизор и вся необходимая техника. Кроме всего прочего, дизайнеры разместили в углах дома полки, таким образом, чтобы они занимали как можно меньше пространства.
Второй этаж полностью посвящен «личному пространству». Здесь находится спальная комната для взрослых, и детская. Также санузел, и небольшой, но довольно симпатичный коридор, соединяющий обе спальни.
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Из спальни, кстати, есть выход на балкон. Виды здесь, одним словом, неописуемые. Домик находится довольно далеко от оживленных трасс и дорог, так что тишины - здесь вечный спутник.
Мы уверены, что даже самый маленький домик может казаться просторным, если в нем правильно организовать пространство. И пример, который мы сегодня выбрали в качестве скромного аргумента, находится в Северной Каролине, США, и выглядит, кстати, сказочно, передает Хроника.инфо со ссылкой на Телеграф.
На первом этаже традиционно расположены гостиная с камином, кухня и барный столик. Есть телевизор и вся необходимая техника. Кроме всего прочего, дизайнеры разместили в углах дома полки, таким образом, чтобы они занимали как можно меньше пространства.
Второй этаж полностью посвящен «личному пространству». Здесь находится спальная комната для взрослых, и детская. Также санузел, и небольшой, но довольно симпатичный коридор, соединяющий обе спальни.
Читайте также: Щенок-путешественник стал новой звездой Instagram
Из спальни, кстати, есть выход на балкон. Виды здесь, одним словом, неописуемые. Домик находится довольно далеко от оживленных трасс и дорог, так что тишины - здесь вечный спутник.
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