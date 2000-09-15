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Этот маленький дом скрывает много интересного. Фото

Этот маленький дом скрывает много интересного. ФотоСловно сказочная избушка.

Мы уверены, что даже самый маленький домик может казаться просторным, если в нем правильно организовать пространство. И пример, который мы сегодня выбрали в качестве скромного аргумента, находится в Северной Каролине, США, и выглядит, кстати, сказочно, передает Хроника.инфо со ссылкой на Телеграф.

На первом этаже традиционно расположены гостиная с камином, кухня и барный столик. Есть телевизор и вся необходимая техника. Кроме всего прочего, дизайнеры разместили в углах дома полки, таким образом, чтобы они занимали как можно меньше пространства.

Второй этаж полностью посвящен «личному пространству». Здесь находится спальная комната для взрослых, и детская. Также санузел, и небольшой, но довольно симпатичный коридор, соединяющий обе спальни.

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Из спальни, кстати, есть выход на балкон. Виды здесь, одним словом, неописуемые. Домик находится довольно далеко от оживленных трасс и дорог, так что тишины - здесь вечный спутник.

Этот маленький дом скрывает много интересного. Фото
Этот маленький дом скрывает много интересного. Фото
Этот маленький дом скрывает много интересного. Фото
Этот маленький дом скрывает много интересного. Фото
Этот маленький дом скрывает много интересного. Фото
Этот маленький дом скрывает много интересного. Фото
Этот маленький дом скрывает много интересного. Фото
Этот маленький дом скрывает много интересного. Фото
Этот маленький дом скрывает много интересного. Фото
Этот маленький дом скрывает много интересного. Фото
Этот маленький дом скрывает много интересного. Фото
Этот маленький дом скрывает много интересного. Фото
Этот маленький дом скрывает много интересного. Фото
Этот маленький дом скрывает много интересного. Фото
Этот маленький дом скрывает много интересного. Фото
Этот маленький дом скрывает много интересного. Фото
Этот маленький дом скрывает много интересного. Фото
Этот маленький дом скрывает много интересного. Фото
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 Теги: Индия, дом

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Сегодня, 12:58 » Автор: Анна Мартынова
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