«Робот по соседству»: фотограф показал, как будет выглядеть мир будущего. Фото

Эти снимки настораживают.



Вы когда-нибудь задумывались над тем, кто живёт с вами по соседству? Нет? Тогда пришло время повнимательнее присмотреться к своим соседям. Что если, нас всех уже давным-давно окружают не люди, а скажем так, высокотехнологичные и совершенные андроиды, которых чертовски сложно отличить от человека не только внешне, но и в эмоциональном плане, потому что современные «машины» научились проявлять собственный характер, а вместе с ним и интеллект, несвойственный им, передает



Они пьют кофе, ходят на пробежку и в магазин за продуктами, готовят еду, красят ногти и губы, примеряют платья, томно курят в открытое окно, наслаждаются чашкой «кофе» в виде топлива, работают и хватаются за голову, когда что-то не получается и проще говоря, одним словом – живут обычной человеческой жизнью, о чём-то переживая, мечтая и чему-то радуясь. Именно так выглядят высшие технологии современности в работах фотохудожника Николя Бижо (Nicolas Bijo), который создал впечатляющую серию снимков под названием «Робот по соседству».



Читайте также: Питомцы-хулиганы, способные довести хозяина до истерики















































Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Вы когда-нибудь задумывались над тем, кто живёт с вами по соседству? Нет? Тогда пришло время повнимательнее присмотреться к своим соседям. Что если, нас всех уже давным-давно окружают не люди, а скажем так, высокотехнологичные и совершенные андроиды, которых чертовски сложно отличить от человека не только внешне, но и в эмоциональном плане, потому что современные «машины» научились проявлять собственный характер, а вместе с ним и интеллект, несвойственный им, передает Хроника.инфо со ссылкой на Культурологию ..Они пьют кофе, ходят на пробежку и в магазин за продуктами, готовят еду, красят ногти и губы, примеряют платья, томно курят в открытое окно, наслаждаются чашкой «кофе» в виде топлива, работают и хватаются за голову, когда что-то не получается и проще говоря, одним словом – живут обычной человеческой жизнью, о чём-то переживая, мечтая и чему-то радуясь. Именно так выглядят высшие технологии современности в работах фотохудожника Николя Бижо (Nicolas Bijo), который создал впечатляющую серию снимков под названием «Робот по соседству».



