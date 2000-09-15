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Раздел: Фоторепортажи  
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«Робот по соседству»: фотограф показал, как будет выглядеть мир будущего. Фото

«Робот по соседству»: фотограф показал, как будет выглядеть мир будущего. Фото Эти снимки настораживают.

Вы когда-нибудь задумывались над тем, кто живёт с вами по соседству? Нет? Тогда пришло время повнимательнее присмотреться к своим соседям. Что если, нас всех уже давным-давно окружают не люди, а скажем так, высокотехнологичные и совершенные андроиды, которых чертовски сложно отличить от человека не только внешне, но и в эмоциональном плане, потому что современные «машины» научились проявлять собственный характер, а вместе с ним и интеллект, несвойственный им, передает Хроника.инфо со ссылкой на Культурологию..

Они пьют кофе, ходят на пробежку и в магазин за продуктами, готовят еду, красят ногти и губы, примеряют платья, томно курят в открытое окно, наслаждаются чашкой «кофе» в виде топлива, работают и хватаются за голову, когда что-то не получается и проще говоря, одним словом – живут обычной человеческой жизнью, о чём-то переживая, мечтая и чему-то радуясь. Именно так выглядят высшие технологии современности в работах фотохудожника Николя Бижо (Nicolas Bijo), который создал впечатляющую серию снимков под названием «Робот по соседству».

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«Робот по соседству»: фотограф показал, как будет выглядеть мир будущего. Фото
«Робот по соседству»: фотограф показал, как будет выглядеть мир будущего. Фото
«Робот по соседству»: фотограф показал, как будет выглядеть мир будущего. Фото
«Робот по соседству»: фотограф показал, как будет выглядеть мир будущего. Фото
«Робот по соседству»: фотограф показал, как будет выглядеть мир будущего. Фото
«Робот по соседству»: фотограф показал, как будет выглядеть мир будущего. Фото
«Робот по соседству»: фотограф показал, как будет выглядеть мир будущего. Фото
«Робот по соседству»: фотограф показал, как будет выглядеть мир будущего. Фото
«Робот по соседству»: фотограф показал, как будет выглядеть мир будущего. Фото
«Робот по соседству»: фотограф показал, как будет выглядеть мир будущего. Фото
«Робот по соседству»: фотограф показал, как будет выглядеть мир будущего. Фото
«Робот по соседству»: фотограф показал, как будет выглядеть мир будущего. Фото
«Робот по соседству»: фотограф показал, как будет выглядеть мир будущего. Фото
«Робот по соседству»: фотограф показал, как будет выглядеть мир будущего. Фото
«Робот по соседству»: фотограф показал, как будет выглядеть мир будущего. Фото
«Робот по соседству»: фотограф показал, как будет выглядеть мир будущего. Фото
«Робот по соседству»: фотограф показал, как будет выглядеть мир будущего. Фото
«Робот по соседству»: фотограф показал, как будет выглядеть мир будущего. Фото
«Робот по соседству»: фотограф показал, как будет выглядеть мир будущего. Фото
«Робот по соседству»: фотограф показал, как будет выглядеть мир будущего. Фото
«Робот по соседству»: фотограф показал, как будет выглядеть мир будущего. Фото
«Робот по соседству»: фотограф показал, как будет выглядеть мир будущего. Фото
«Робот по соседству»: фотограф показал, как будет выглядеть мир будущего. Фото
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 Теги: фотограф, роботы

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Сегодня, 20:32 » Автор: Анна Мартынова
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